Snail Games 報告稱 2025 年 4 月主要特許經營的擴展、新獨立恐怖 IP 發布及策略性發布增長帶來強大動力

卡爾弗城，加州, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: Snal) (「Snail Games」或「公司」)，今天重點介紹了其產品組合在 2025 年 4 月份的主要進程，包括 ARK 系列的擴展、Bellwright 的內容進程，以及公司獨立發行商品牌 Wandering Wizard 旗下的多個 IP 發布。

ARK 系列憑藉全新內容得以更上一層樓

Snail Games 持續發力，藉由兩大內容更新，進一步鞏固其旗艦沙盒生存遊戲 IP 的領先地位：

Eggcellent Adventure 回歸 《ARK: Survival Ascended》

季節性活動 Eggcellent Adventure 回歸，再次印證了季節性活動是維繫及重新吸引玩家的重要策略。

季節性活動 Eggcellent Adventure 回歸，再次印證了季節性活動是維繫及重新吸引玩家的重要策略。 《Extinction》 地圖登陸 《ARK: Ultimate Mobile Edition》

在流動裝置上推出《Extinction》 地圖，代表著持續發展高增長流動遊戲市場的策略。 是次更新體現了 Snail Games 的長遠願景，即在多個平台上提供優質的生存遊戲體驗，使更多玩家能夠接觸到該 IP。

除了發布新內容外，Snail Games 還在持續為其旗艦遊戲《ARK: Survival Evolved》的 10 週年紀念做好準備，並預計將推出全新擴展地圖 DLC 《ARK: Aquatica》。

《Bellwright》發布重大更新，慶祝搶先體驗一週年

2025 年 4 月也迎來了《Bellwright》搶先體驗一週年。 本次更新引入了大量新內容和玩家要求的功能。 憑藉不斷增長的玩家群和積極的社群情緒，《Bellwright》反映了 Snail 對長期支援和可擴展 IP 增長的承諾。

本次更新的重點功能包括：

畜牧業與高級資源系統

玩家現在可以透過全新畜牧結構飼養畜牲，生產牛奶、雞蛋和肉類等重要資源。 與全新屠宰系統結合，加深經濟體系，並獎勵具備策略性的村莊管理。

玩家現在可以透過全新畜牧結構飼養畜牲，生產牛奶、雞蛋和肉類等重要資源。 與全新屠宰系統結合，加深經濟體系，並獎勵具備策略性的村莊管理。 深化釣魚與探索系統

一個功能齊全的釣魚系統，包含多元化的魚類、小遊戲和釣魚小屋，提升遊戲的沉浸式體驗。 全新的地點，包括洞穴、沼澤和山間小徑，進一步擴展了世界的探索潛力。

一個功能齊全的釣魚系統，包含多元化的魚類、小遊戲和釣魚小屋，提升遊戲的沉浸式體驗。 全新的地點，包括洞穴、沼澤和山間小徑，進一步擴展了世界的探索潛力。 生活質素提升與敘事擴展

重大 UI 改造、可儲存的小隊名單以及超過 25 個新任務，提高了可存取性和長期玩家留存率。



《Wandering Wizard》慶祝新遊戲發布與收購

Snail Inc 的獨立發行商 《Wandering Wizard》 透過兩款引人注目的發布和一項策略發行協議，加深了其在恐怖遊戲領域的影響力。

這些成就反映了 Snail Games 在其核心系列、新興 IP 和策略發行計劃中的持續執行。 公司踏入第二季度之際，繼續專注於《ARK: Survival Evolved》的 10 週年紀念、預期《ARK: Aquatica》DLC 的發布、擴大其全球影響力、投資於可擴展的增長機會，並提供吸引跨越多個平台和類型玩家的全新體驗。

創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg 。

傳媒查詢、訪談請求或其他詳細資訊，請聯絡： press@snailgamesusa.com

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/ 。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述在本新聞稿的多個地方出現，包括但不限於有關 ARK 系列中的擴展、全新內容的開發、《Bellwright》 的內容里程碑，以及在 《Wandering Wizard》（公司獨立發行品牌）下發布的多個 IP。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。