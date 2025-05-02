Snail Games 報告稱 2025 年 4 月主要特許經營的擴展、新獨立恐怖 IP 發布及策略性發布增長帶來強大動力

卡爾弗城，加州, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: Snal) (「Snail Games」或「公司」)，今天重點介紹了其產品組合在 2025 年 4 月份的主要進程，包括 ARK 系列的擴展、Bellwright 的內容進程，以及公司獨立發行商品牌 Wandering Wizard 旗下的多個 IP 發布。
ARK 系列憑藉全新內容得以更上一層樓
Snail Games 持續發力，藉由兩大內容更新，進一步鞏固其旗艦沙盒生存遊戲 IP 的領先地位：
- Eggcellent Adventure 回歸《ARK: Survival Ascended》
季節性活動 Eggcellent Adventure 回歸，再次印證了季節性活動是維繫及重新吸引玩家的重要策略。
- 《Extinction》 地圖登陸 《ARK: Ultimate Mobile Edition》
在流動裝置上推出《Extinction》 地圖，代表著持續發展高增長流動遊戲市場的策略。 是次更新體現了 Snail Games 的長遠願景，即在多個平台上提供優質的生存遊戲體驗，使更多玩家能夠接觸到該 IP。
除了發布新內容外，Snail Games 還在持續為其旗艦遊戲《ARK: Survival Evolved》的 10 週年紀念做好準備，並預計將推出全新擴展地圖 DLC 《ARK: Aquatica》。
《Bellwright》發布重大更新，慶祝搶先體驗一週年
2025 年 4 月也迎來了《Bellwright》搶先體驗一週年。 本次更新引入了大量新內容和玩家要求的功能。 憑藉不斷增長的玩家群和積極的社群情緒，《Bellwright》反映了 Snail 對長期支援和可擴展 IP 增長的承諾。
本次更新的重點功能包括：
- 畜牧業與高級資源系統
玩家現在可以透過全新畜牧結構飼養畜牲，生產牛奶、雞蛋和肉類等重要資源。 與全新屠宰系統結合，加深經濟體系，並獎勵具備策略性的村莊管理。
- 深化釣魚與探索系統
一個功能齊全的釣魚系統，包含多元化的魚類、小遊戲和釣魚小屋，提升遊戲的沉浸式體驗。 全新的地點，包括洞穴、沼澤和山間小徑，進一步擴展了世界的探索潛力。
- 生活質素提升與敘事擴展
重大 UI 改造、可儲存的小隊名單以及超過 25 個新任務，提高了可存取性和長期玩家留存率。
《Wandering Wizard》慶祝新遊戲發布與收購
Snail Inc 的獨立發行商 《Wandering Wizard》 透過兩款引人注目的發布和一項策略發行協議，加深了其在恐怖遊戲領域的影響力。
- 發布《The Cecil: The Journey Begins》及《Chasmal Fear》
在 2025 年 4 月，《Wandering Wizard》透過發布兩款恐怖遊戲《The Cecil: The Journey Begins》和《Chasmal Fear》擴展了其產品款式。 兩款遊戲都突顯了小型獨立團隊的創意和熱情——《The Cecil: The Journey Begins》由獨立開發者製作，而《Chasmal Fear》則由一對兄弟聯手打造。 這些發布突顯了 《Wandering Wizard》 對於授權獨立創作者並將大膽、新鮮的聲音帶入遊戲社群的承諾。
- 取得《Whispers Of West Grove》的發行權
取得《Whispers of West Grove》的發行權為 《Wandering Wizard》 的產品組合增加了別有不同的獨立恐怖體驗，符合 Snail Games 識別具有有機受眾動能的高潛力獨立 IP 的策略。
這些成就反映了 Snail Games 在其核心系列、新興 IP 和策略發行計劃中的持續執行。 公司踏入第二季度之際，繼續專注於《ARK: Survival Evolved》的 10 週年紀念、預期《ARK: Aquatica》DLC 的發布、擴大其全球影響力、投資於可擴展的增長機會，並提供吸引跨越多個平台和類型玩家的全新體驗。
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關於 Snail, Inc.
Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述在本新聞稿的多個地方出現，包括但不限於有關 ARK 系列中的擴展、全新內容的開發、《Bellwright》 的內容里程碑，以及在 《Wandering Wizard》（公司獨立發行品牌）下發布的多個 IP。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。
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