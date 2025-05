Ilkka Oyj Pörssitiedote 5.5.2025, klo 16.20



ILKKA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 5.5.2025



Hallintoneuvosto valitsi erovuorossa olleen Sari Mutkan uudelleen Ilkka Oyj:n hallitukseen.



Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajaksi valittiin Marja Vettenranta.



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Mäkilä.



Hallituksen jäsen Esa Lager on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi 5.5.2025 jälkeiselle kaudelle. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ei esittänyt uutta jäsentä valittavaksi hänen tilalleen. Ilkka Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Raimo Mäkilä, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka ja Sarianne Savola.





Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen ja kehittäen tekoälyä, dataa ja markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin ja teknologian osaaja.