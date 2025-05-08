Ingredion Incorporated 报告第一季度业绩强劲，提高全年展望

2025 年第一季度报告和调整后 * 的营业收入与上年同期相比分别增长 30% 和 26%

的营业收入与上年同期相比分别增长 30% 和 26% 2025 年第一季度报告和调整后每股收益 (EPS) 为 3.00 美元和 2.97 美元，而 2024 年第一季度同期分别为 3.23 美元和 2.08 美元

将全年报告每股收益预测范围提高到 10.93 美元至 11.63 美元，将调整后每股收益预测范围提高到 10.90 美元至 11.60 美元



韦斯特切斯特，伊利诺伊州, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的食品和饮料制造业配料解决方案供应商，Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今日公布了其 2025 年第一季度业绩。

Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示：“我们的强劲业绩充分展现了公司持续推动销售额增长和提升营业收入的卓越能力。 尽管关税政策的变动带来诸多不确定性，但我们的产品大多在本地生产和销售，这让我们倍感安心。”

“得益于全球各地区销售额的全面上涨，尤其以清洁标签解决方案的出色表现为主要驱动力，质构与健康解决方案板块的营业收入实现了 34% 的稳健增长。”

“在食品和工业配料业务板块中，拉美地区和美国/加拿大的业务部门均取得了强劲业绩。 拉美地区食品和工业配料板块实现了两位数的营业收入增长，这一强劲表现得益于阿根廷比索出人意料的稳定性、有利的市场组合以及成本的下降，墨西哥市场更是再度刷新季度纪录。 得益于有利的产品组合、高效的成本管理，以及卓有成效的市场执行力，美国/加拿大食品和工业配料板块业务表现超出预期。 此外，尽管冬季的季节干扰在我们行业中屡见不鲜，但去年实施的冬季化升级措施显著提升了运营效率。”

“鉴于第一季度的出色表现，我们将调高全年盈利预期。 我们始终坚守‘成为客户首选’的承诺，依托团队深厚的经验，在复杂多变的商业环境中灵活应变，稳健前行。 我们专注于可持续增长、严谨的成本管理与稳健的资产盈亏，为未来创造股东价值提供多重机遇与选择。”

* 报告结果根据美国公认会计准则“GAAP”编制。 调整后的财务指标为非 GAAP 财务指标。 请参见简明综合财务报表后的补充财务信息中的“II. 非 GAAP 信息”，以了解非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 指标之间的对账表。

摊薄每股收益 (EPS)

1Q24 1Q25 Reported Diluted EPS $ 3.23 $ 3.00 Impairment charges — 0.08 Restructuring and resegmentation costs 0.03 0.02 Net gain on sale of business (1.09 ) — Tax items and other matters (0.09 ) (0.13 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.08 $ 2.97

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q25 Total items affecting EPS** 0.89 Total operating items 0.61 Margin 0.60 Volume (0.11 ) Foreign exchange (0.05 ) Other income 0.17 Total non-operating items 0.28 Financing costs 0.10 Tax rate 0.13 Shares outstanding 0.05 ** 由于四舍五入的原因，总额可能不等于实际总和

其他财务项目

截至 2025 年 3 月 31 日，总债务为 17.84 亿美元，现金（包括短期投资）为 8.46 亿美元，而截至 2024 年 12 月 31 日，总债务为 18.31 亿美元，现金为 10 亿美元。

第一季度的净融资成本为 900 万美元，去年同期为 1900 万美元，其主要原因是净利息支出降低，并受益于有利外汇影响。

本季度报告和调整后的有效税率分别为 25.5% 和 25.4%，而去年同期分别为 21.0% 和 28.4%。 报告的有效税率上升主要是由于 2024 年第一季度出售韩国业务时获得的有利税务待遇。

截至 2025 年 3 月 31 日的 2025 年净资本支出为 9200 万美元。

业务回顾

Ingredion 整体情况

净销售额

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 1,882 (40) 43 (24) (48) 1,813 (4%) (2%) * 代表因出售韩国业务而造成的销量损失

报告的营业收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 213 (5) 62 (4) 10 276 30% 32%

调整后营业收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 216 (5) 62 273 26% 29%

净销售额

第一季度净销售额下降了 4%。 这些下降的主要原因是原材料成本降低导致的价格组合变化、外汇汇率影响，以及 2024 年第一季度出售韩国业务带来的影响，但 T&HS 部门销量的增长部分抵消了这一影响。

营业收入

第一季度报告和调整后的营业收入分别为 2.76 亿美元和 2.73 亿美元。 报告营业收入与调整后营业收入之间的差异主要归因于保险赔偿和与巴西某些间接税相关的有利判决，其中一部分由与某些股权投资相关的减值费用所抵消。 排除外汇影响，报告和调整后营业收入与去年同期相比分别增长 32% 和 29%。

质构与健康解决方案部

净销售额

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 597 (3) 40 (32) 602 1% 1%

分部营业收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 74 — 25 99 34% 34%

由于原材料和投入成本降低以及销量的增加，质构与健康解决方案部第一季度的营业收入为 9900 万美元，较去年同期增加 2500 万美元，但其中一部分由不利的价格组合所抵消。





拉美地区食品和工业配料部

净销售额

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 616 (28) (10) (5) 573 (7%) (2%)

分部营业收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 101 (3) 10 19 127 26% 29%

拉美地区食品和工业配料部第一季度的营业收入为 1.27 亿美元，同比增长 2600 万美元。 本季度的业绩受益于去年阿根廷比索贬值对阿根廷合资企业业绩造成的影响所形成的基数效应。 剔除合资企业的业绩后，分部营业收入有所增长，主要得益于原材料成本的降低，尽管销量下降部分抵消了这一增长。 剔除外汇影响后，分部营业收入上升 29%。





美国/加拿大食品和工业配料部

净销售额

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 541 (6) — (15) 520 (4%) (3%)

分部营业收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 87 (2) 7 92 6% 8%

美国/加拿大食品和工业配料部第一季度的营业收入为 9200 万美元，同比去年增长 500 万美元。 增长原因是原材料成本的下降和产品组合的改善。 剔除外汇影响后，分部营业收入上升 8%。





所有其他分部**

净销售额

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price Mix 2025 Change Change excl. FX First Quarter 128 (3) 13 (24) 4 118 (8%) (5%) * 代表因出售韩国业务而造成的销量损失

分部营业收入（亏损）

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX First Quarter (4) — 4 0 nm nm

主要得益于植物基蛋白业务的增长，第一季度所有其他分部的营业收入（亏损）较去年提升了 400 万美元。



** 所有其他分部包括多个运营分部的业务，这些分部未单独或合并归类为可报告分部。 所有其他分部的净销售额主要来自巴基斯坦业务的甜味剂和淀粉销售、PureCircle 和减糖业务的甜叶菊和其他配料销售，以及蛋白质强化业务的豌豆蛋白配料的销售。

股息和股票回购

第一季度，公司向股东支付了 5200 万美元的股息。 2025 年 3 月 12 日，公司宣布于 2025 年 4 月 22 日支付每股 0.80 美元的季度股息。 本季度，该公司回购了价值 5500 万美元的普通股。

2025 年全年最新展望

公司预期 2025 年全年报告的每股收益将在 10.93 美元至 11.63 美元之间，调整后的每股收益将在 10.90 美元至 11.60 美元之间。

本预测范围反映截至 2025 年 4 月底实施的关税水平，未考虑关税或贸易限制的未来变动。 此外，这一预测范围不包括与收购相关的整合和重组成本，以及任何潜在的减值成本。

公司预计 2025 年全年净销售额将实现低个位数增长，这反映了更高的销量需求，但其中一部分被价格组合和外汇影响所抵消。 受去年减值费用基数效应影响，预计 2025 年全年报告营业收入将实现接近 20% 的增长；调整后营业收入则预计将实现中等个位数的增长。

2025 年全年展望如下：在销量增长的带动下，质构与健康解决方案部的营业收入预计有中等个位数到高个位数的增长；拉美地区食品和工业配料部的营业收入预计有中等个位数的增长；美国/加拿大地区食品和工业配料部的营业收入预计将持平或有低个位数下降；所有其他板块的营业收入预计将接近盈亏平衡点。

2025 年全年的公司成本预计将有中等个位数到高个位数的上涨。

就 2025 年全年而言，公司预计报告和调整后的有效税率在 26.0% 至 27.5% 之间。

预计 2025 年全年营业现金流将在 8.25 亿美元至 9.5 亿美元之间，这反映了在净销售额预期增长的基础上，对营运资本余额的投资将有所回归。 全年资本支出预计在 4 亿美元到 4.5 亿美元之间。

2025 年第二季度，公司预计净销售额将与去年同期持平或实现低个位数增长，营业收入预计将持平或出现低个位数下降。

电话会议和网上直播详情

Ingredion 将于 2025 年 5 月 6 日（周二）上午 8 时 （中部时间）/上午 9 时 （东部时间）召开电话会议，由总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 James Gray 主持。 电话会议将进行实时网络直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。 可通过公司网站查看包含其他财务和运营信息的演示文稿，并可在电话会议开始前几个小时下载。 重播限时提供，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 访问。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料解决方案提供商，为全球近 120 个国家和地区的众多客户提供服务。 该公司到 2024 年的年净销售额约 74 亿美元，致力于将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮料、动物营养、酿造及工业市场使用的增值原料配料方案。 凭借 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和超过 11,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。 如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问 ingredion.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》及其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。 Ingredion 拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性陈述包括但不限于有关我们对 2025 年第二季度净销售额和营业收入的预期、2025 年全年报告和调整后的每股收益、净销售额、报告和调整后的营业收入、分部营业收入、公司成本、报告和调整后的有效税率、营业现金流和资本支出的任何陈述，以及有关我们的前景和未来运营、财务状况、销量、现金流、支出或其他财务项目的任何其他陈述，包括对于上述各项的管理层计划或策略及目标，以及上述任何一项所依据的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“备考”、“预测”、“展望”、“机会”、“潜在”，或其他类似的表达方式或其反面用法。 其中历史事实陈述之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。 我们相信这些前瞻性陈述所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些陈述表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：可能会减少对我们生产产品的需求的消费者行为、偏好、需求和观念的改变；地缘政治冲突及其引发的行动，包括其对原材料可得性和价格、能源供应、供应链中断，以及对外汇和利率的波动的影响；全球经济状况的影响，以及影响我们购买原材料或制造或出售产品所在的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收取应收款的能力产生影响；我们对于所服务的主要行业（包括但不限于食品厂、饮品厂、动物营养厂及酿造行业）采购我们产品的依赖，而这些行业也是我们销售额的重要来源；与流行病相关的风险；我们以足以获得市场认可的价格或质量开发或获取新产品和服务的能力；粟米提炼行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是粟米油）的市场和价格方面，以及将我们主要原材料成本的价格上涨转嫁的能力；价格波动、供应链中断、关税、税费以及影响我们采购、生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流成本等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目以及有效管理货运、运输成本和对冲活动的能力；我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购、剥离或策略联盟的能力，以及我们成功开展尽职调查、整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；未能维持令人满意的劳资关系；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；法律和监管程序、诉讼、索赔和调查的影响；减值费用对我们的商誉或长期资产的影响；政治事件、贸易和国际争端、战争、威胁或恐怖主义行为以及自然灾害对我们业务的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规或我们无法控制的其他重大事件的发生；我们税率的变化或承担额外所得税责任；影响我们以合理利率筹集资金的风险以及其他影响我们获得充足资金以支持未来增长和拓展的因素；可能增加我们借贷成本的利率上升；信息技术系统、程序和站点的中断、安全事故或故障；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。 如果我们确实更新或更正了其中一项或多项陈述，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。 有关这些和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（10-K 表格）以及后续报告（10-Q 和 8-K 表格）中收录的“风险因素”和其他信息。

联系方式：

投资者：Noah Weiss，773-896-5242

媒体：Rick Wion，708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

March 31, Change

% 2025 2024 Net sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) Cost of sales 1,347 1,465 Gross profit 466 417 12% Operating expenses 193 189 2% Other operating (income) expense, net (10 ) 12 Restructuring/impairment charges 7 3 Operating income 276 213 30% Financing costs 9 19 Net gain on sale of business — (82 ) Income before income taxes 267 276 (3%) Provision for income taxes 68 58 Net income 199 218 (9%) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 216 (9%) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.5 65.7 Diluted 65.6 66.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.05 $ 3.29 (7%) Diluted 3.00 3.23 (7%)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) March 31, 2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 837 $ 997 Short-term investments 9 11 Accounts receivable, net 1,284 1,093 Inventories 1,172 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 63 67 Total current assets 3,365 3,355 Property, plant and equipment, net 2,289 2,264 Intangible assets, net 1,264 1,264 Other non-current assets 550 561 Total assets $ 7,468 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 42 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,140 1,237 Total current liabilities 1,182 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 496 486 Total liabilities 3,420 3,554 Share-based payments subject to redemption 42 60 Redeemable non-controlling interests 8 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 13.5 and 13.3 shares at March 31, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,393 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (1,025 ) (1,086 ) Retained earnings 5,236 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 3,977 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 3,998 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,468 $ 7,444

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Three Months Ended March 31, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 199 $ 218 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 55 53 Mechanical stores expense 16 14 Net gain on sale of business — (82 ) Impairment charges 6 — Margin accounts (3 ) (11 ) Changes in other trade working capital (220 ) (25 ) Other 24 42 Cash provided by operating activities 77 209 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (92 ) (65 ) Proceeds from sale of business — 247 Other 2 (1 ) Cash (used for) provided by investing activities (90 ) 181 Cash from financing activities (Payments) proceeds from borrowings, net (48 ) 15 Commercial paper borrowings, net — (312 ) Consideration received from sale of business 12 — Repurchases of common stock, net (55 ) (1 ) Common stock activity for share-based compensation, net (11 ) 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (51 ) Cash used for financing activities (154 ) (347 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 7 (6 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (160 ) 37 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 837 $ 438

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

March 31,

Change Change

Excl. FX 2025 2024 % % Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 602 $ 597 1% 1% Food & Industrial Ingredients - LATAM (ii) 573 616 (7%) (2%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (iii) 520 541 (4%) (3%) All Other (iv) 118 128 (8%) (5%) Total Net Sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 99 $ 74 34% 34% Food & Industrial Ingredients - LATAM 127 101 26% 29% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 92 87 6% 8% All Other 0 (4 ) nm nm Corporate (45 ) (42 ) (7%) (7%) Sub-total 273 216 26% 29% Restructuring and resegmentation costs (1 ) (3 ) Impairment charges (6 ) — Other matters 10 — Total Operating Income $ 276 $ 213 30% 32% 说明 (i) 2025 年和 2024 年第一季度的部门间净销售额分别为 900 万美元和 1500 万美元。 (ii) 2025 年和 2024 年第一季度的部门间净销售额分别为 1300 万美元和 1000 万美元。 (iii) 2025 年和 2024 年第一季度的部门间净销售额分别为 3300 万美元和 2600 万美元。 (iv) 2025 年和 2024 年第一季度的部门间净销售额均为 300 万美元。

II. 非 GAAP 信息

为补充美国公认会计原则（下称“GAAP”）编制的综合财务业绩，公司使用了非 GAAP 历史财务指标，其中不包括某些 GAAP 项目，如重组和重新划分成本、出售业务净收益、减值费用、墨西哥税项和其他特定项目。 当提及这些非 GAAP 财务指标时，通常会用到“调整后”一词。

管理层内部使用非 GAAP 财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前业绩。 通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对公司呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。 这些非 GAAP 财务指标是与按照 GAAP 呈现的结果相补充且结合使用的，它们反映了公司观察经营方面的另一种视角，与公司 GAAP 结果一同审视时，能够更全面地理解影响公司业务的因素和趋势。 预期性财务指标可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。 非 GAAP 调整通常针对调整后的财务指标进行，这会增强管理层对预测调整后财务指标能力的信心，多于对预测 GAAP 财务指标能力的信心。 这些非 GAAP 指标（包括非 GAAP 预期指标）应被视为按照 GAAP 核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。

非 GAAP 财务指标未按照 GAAP 编制，因此公司的非 GAAP 信息未必与其他公司呈现的同类标题指标有可比性。 下表提供了每项非 GAAP 财务指标根据最具可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2025 Three Months Ended

March 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 3.00 $ 216 $ 3.23 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 0.02 2 0.03 Net gain on sale of business (ii) — — (73 ) (1.09 ) Other matters (iii) (7 ) (0.11 ) — — Impairment charges (iv) 5 0.08 — — Tax item - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 195 $ 2.97 $ 139 $ 2.08 净利润和每股收益可能因四舍五入而未加总或重新计算。 说明 (i) 在截至 2025 年和 2024 年 3 月 31 日的三个月内，税前重组费用分别为 100 万美元和 300 万美元，主要与 2024 年 1 月 1 日起生效的业务重新划分有关。 (ii) 在截至 2024 年 3 月 31 日的三个月内，出售韩国业务的税前收益为 820 万美元。 (iii) 在截至 2025 年 3 月 31 日的三个月内，公司获得了一笔共计 1,000 万美元的税前收益，其主要源自保险赔付以及与巴西某些间接税项相关的有利判决。 (iv) 在截至 2025 年 3 月 31 日的三个月内，我们录得 600 万美元的税前减值费用，主要与某些股权投资发生的非临时性减值费用有关。 (v) 在截至 2025 年和 2024 年 3 月 31 日的三个月内，录得税务收益分别为 100 万美元和 600 万美元，均系于墨西哥比索兑美元的汇率波动，及其在此期间对公司重新计量墨西哥财务报表的影响所致。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

March 31, 2025 2024 Operating income $ 276 $ 213 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 3 Other matters (iii) (10 ) — Impairment charges (iv) 6 — Non-GAAP adjusted operating income $ 273 $ 216 有关说明 (i) 至 (iv)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended March 31, 2025 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 267 $ 68 25.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — Other matters (iii) (10 ) (3 ) Impairment charges (iv) 6 1 Tax item - Mexico (v) — 1 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4%





Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (v) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4% 有关说明 (i) 至 (v)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (v)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.93 $ 11.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.02 0.02 Other matters (iii) (0.11 ) (0.11 ) Impairment charges (iv) 0.08 0.08 Tax item - Mexico (v) (0.02 ) (0.02 ) Adjusted EPS $ 10.90 $ 11.60 有关说明 (i) 至 (v)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (v)。