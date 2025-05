Aduro Clean Technologies confie à Generation IACP un mandat de tenue de marché

LONDON, Ontario, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres qui utilise la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur — comme les plastiques usagés, le bitume lourd et les huiles renouvelables — en ressources pour le XXIe siècle, annonce aujourd’hui la signature d’un accord prenant effet le 12 mai 2025 (l’« Accord ») avec Generation IACP Inc. (« Generation ») pour la prestation de services de tenue de marché conformément aux politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE).

Selon les termes de l’Accord, Generation négociera les actions de la Société sur la CSE et d’autres plateformes de négociation afin de maintenir un marché ordonné et d’améliorer la liquidité des actions ordinaires d’Aduro. L’Accord est conclu pour une durée initiale de six mois, renouvelable automatiquement par périodes de six mois, sauf résiliation avec un préavis écrit de 30 jours par l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’Accord, Generation percevra des honoraires mensuels de 8 000 USD, hors taxes applicables, durant la période initiale. Pour la première période de renouvellement, les honoraires mensuels s’élèveront à 9 000 USD, hors taxes applicables. Par la suite, les honoraires mensuels seront automatiquement majorés de 3 % à chaque anniversaire de l’Accord. Aucune option d’achat d’actions ni autre forme de rémunération n’est prévue dans le cadre de ce mandat.

Generation agit de manière indépendante vis-à-vis de la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du communiqué ; toutefois, Generation et ses clients pourraient en acquérir à l’avenir. Les activités de tenue de marché de Generation viseront principalement à corriger les déséquilibres temporaires entre l’offre et la demande d’actions de la Société. Generation assumera les coûts liés à ces achats et ventes ; aucun tiers ne fournira de fonds ou de titres pour soutenir ces activités.

« Nous constatons un intérêt croissant pour le projet d’Aduro, tant chez les investisseurs institutionnels que particuliers », a déclaré Mena Beshay, directeur financier d’Aduro. « Ce partenariat avec Generation IACP complète notre stratégie de marché et renforce notre engagement en faveur de la transparence, de l’accessibilité et d’un alignement durable avec nos actionnaires. »

À propos de Generation IACP Inc.

Generation IACP est basée à Toronto, en Ontario, et est un courtier indépendant enregistré, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCV), de la TSX-V, de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) et de la NEO Exchange. Elle est également une organisation participante, au sens défini par les règles et politiques de la Bourse de Toronto (TSX).

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, l’amélioration attendue de la liquidité des actions d’Aduro, les modalités et le renouvellement de l’Accord, la structure des honoraires, les activités de tenue de marché de Generation visant principalement à corriger les déséquilibres temporaires entre l’offre et la demande d’actions de la Société, la possibilité pour Generation et ses clients d’acquérir des titres de la Société à l’avenir, ainsi que l’intérêt croissant suscité par l’histoire d’Aduro auprès des investisseurs institutionnels et particuliers. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, des conditions de marché défavorables, l’efficacité des activités de tenue de marché, d’éventuels défis technologiques, des difficultés à réunir les fonds nécessaires et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la législation applicable l’exige.

