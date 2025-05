ABN AMRO Bank rapporteert netto winst van EUR 619 miljoen in Q1 2025

14 mei 2025

Key messages

Solide resultaten: nettowinst van EUR 619 miljoen, met een rendement op eigen vermogen van circa 10%

Zakelijk momentum goed: hypotheekportefeuille groeide met EUR 1,7 miljard en zakelijke leningen met EUR 0,9 miljard

Netto rentebaten veerkrachtig ondanks invloed van lagere korte rentetarieven

Aanhoudende groei van provisies: 8% hoger dan in Q1 2024; alle client units hebben bijgedragen

Kostendiscipline : Onderliggende kosten 5% lager dan in Q4 2024; kostenverwachting voor heel 2025 ongewijzigd

Solide kredietkwaliteit: kredietvoorzieningen van EUR 5 miljoen, een weerspiegeling van netto toevoegingen voor individuele dossiers tegenover modelgerelateerde vrijvallen

Sterke kapitaalpositie: Basel IV CET1-ratio van 14,7%

Capital Markets Day wordt in november gehouden

Marguerite Bérard, CEO:

“Terugkijkend op het eerste kwartaal van 2025 ben ik vereerd om mij als de nieuwe CEO van ABN AMRO tot u te richten. Ik waardeer het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen in mij heeft gesteld om de komende jaren leiding te geven aan onze bank. Mijn prioriteit voor de komende periode is om de strategische review van onze activiteiten te leiden, voortbouwend op onze solide basis en sterke marktposities. De focus daarbij zal zijn om onze winstgevendheid te verbeteren, onze kapitaalpositie te optimaliseren, onze kosten te beheersen en om zinvolle groei te realiseren. De uitkomst van deze review zal worden gepresenteerd tijdens een Capital Markets Day in november dit jaar.

De Nederlandse economie is nog altijd veerkrachtig, met een groei van het bbp boven het gemiddelde van de eurozone in de afgelopen jaren, een lage werkloosheid en een goed presterende huizenmarkt. Dankzij deze robuuste basis is de economie goed gepositioneerd om door de huidige onzekerheden rondom de handelsspanningen en geopolitieke ontwikkelingen te navigeren. In deze uitdagende tijden heeft ABN AMRO goed gepresteerd – we leverden in het afgelopen kwartaal weer solide resultaten en onze kredietportefeuilles groeiden. Dit weerspiegelt onze strategische focus op de belangrijkste groeisegmenten, onze kredietkwaliteit en ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

In het eerste kwartaal van 2025 lieten we een solide resultaat zien, met een nettowinst van EUR 619 miljoen en een rendement op eigen vermogen van circa 10%. Deze prestatie werd ondersteund door veerkrachtige netto rentebaten, aanhoudend hoge inkomsten uit provisies en beperkte kredietvoorzieningen. Na een aantal kwartalen van stijgende kosten zijn we er in Q1 in geslaagd onze onderliggende kosten te verlagen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Om te voldoen aan onze belofte om de onderliggende kosten grotendeels gelijk te houden in vergelijking met vorig jaar, blijft kostendiscipline een prioriteit. Daarom hebben we aangescherpte regels ingevoerd voor het inhuren van consultants en externe medewerkers.

Hoewel dit uitdagend is voor collega’s, want we moeten ons allemaal aanpassen, zal dit helpen onze capaciteitsbehoefte opnieuw te beoordelen en onze middelen te optimaliseren. Door samen te werken en onze creativiteit en talenten te gebruiken, geloof ik dat we onze strategische ambities kunnen waarmaken terwijl we een wendbaarder organisatie worden.

Dankzij onze sterke kapitaalpositie, met een Basel IV CET1-ratio van 14,7%, kunnen we blijven investeren in onze strategische prioriteiten en tegelijkertijd financiële stabiliteit behouden. In Q1 hebben we de laatste aanvraag ingediend om modellen om te zetten naar minder ingewikkelde vormen, en dit zien we nu terug in onze kapitaalratio’s. De vereenvoudiging zal zorgen voor stabiliteit en voorspelbaarheid van onze kapitaalpositie. Het grootste deel van onze balans – met name hypotheken, banken en financiële instellingen – blijft onder geavanceerde modellen. Portefeuilles waarvoor een aanzienlijke modellering en data-inspanning nodig is, worden overgezet naar standaardmodellen.

Onze doorlopende inspanningen om de klantervaring te verbeteren, hebben in het eerste kwartaal van 2025 geleid tot een stijging van de Net Promotor Score bij Personal & Business Banking. Klanten zijn vooral positief over onze efficiënte en goede dienstverlening, ons proactieve contact, en het gemak van onze digitale dienstverlening. Dit is ook erkend in de 2024 Digital Leaders Study, waarin ABN AMRO als een van de beste werd genoemd. Met 10 miljoen actieve gebruikers is Tikkie een goed voorbeeld van ons innovatieve aanbod. Tijdens Koningsdag dit jaar werd via Tikkie een record van bijna 700.000 transacties verwerkt. Ook introduceerden we de Index Mandate, een actief beheerd product dat belegt in onderliggende passieve instrumenten. Met dit product willen we jongere klanten aantrekken en hen helpen een begin te maken met portefeuillebeheer.

We blijven ons inzetten voor duurzaamheid. In het eerste kwartaal lanceerden we de gratis online Green Building Tool, waarmee klanten in de commerciële vastgoedsector inzicht krijgen in mogelijkheden voor energiebesparing en verbetering van hun energielabel. We realiseren ons dat de transitie naar een duurzame samenleving voor onze klanten niet altijd makkelijk is. Uit een onderzoek onder ruim 350 zakelijke klanten tijdens onze decarbonisatieconferentie bleek dat zij in de energietransitie te maken hebben met uitdagingen zoals hoge kapitaaluitgaven, complexiteit en kosten. Met onze financiering en expertise willen we klanten steunen in de overgang naar een toekomst met minder CO2-uitstoot. Een voorbeeld van hoe we kunnen helpen is de overeenkomst die onlangs met de EIB-Groep werd gesloten om het Nederlandse mkb te steunen met gunstige financieringsvoorwaarden. Deze samenwerking draagt bij aan economische groei en ondersteunt de duurzaamheidsinspanningen van onze klanten. Met een totale waarde van EUR 1 miljard is dit tevens de tot nu toe grootste risicodelende overeenkomst met de EIB-Groep.

Bij ABN AMRO zien we iedere dag als een nieuw begin voor onze klanten, voor wie wij altijd klaarstaan. Ik kijk uit naar mijn eigen ‘nieuwe begin’, en naar de samenwerking met al mijn collega’s om de komende jaren resultaten te leveren voor onze stakeholders.”

ABN AMRO Press Office: Jarco de Swart, E-mail: pressrelations@nl.abnamro.com, telefoonnummer: +31 (0)20 6288900.

ABN AMRO Investor Relations: John Heijning, E-mail: investorrelations@nl.abnamro.com, telefoonnummer +31 (0)20 6282282.

Operating results

(in millions) Q1 2025 Q1 2024 Change Q4 2024 Change Net interest income 1,560 1,589 -2% 1,668 -7% Net fee and commission income 507 469 8% 500 1% Other operating income 79 139 -43% 72 10% Operating income 2,145 2,197 -2% 2,240 -4% Personnel expenses 725 656 10% 743 -2% Other expenses 584 600 -3% 871 -33% Operating expenses 1,309 1,257 4% 1,614 -19% Operating result 836 940 -11% 626 34% Impairment charges on financial instruments 5 3 52% 9 -44% Profit/(loss) before taxation 831 937 -11% 618 35% Income tax expense 212 263 -19% 220 -4% Profit/(loss) for the period 619 674 -8% 397 56% Attributable to: Owners of the parent company 619 674 -8% 397 56% Other indicators Net interest margin (NIM) (in bps) 154 162 167 Cost/income ratio 61.0 % 57.2 % 72.0 % Cost of risk (in bps)¹ 1 -1 1 Return on average equity² 9.9 % 11.6 % 6.2 % Earnings per share (in EUR)3, 4 0.69 0.76 0.43 Client assets (end of period, in billions) 346.9 347.1 344.4 Risk-weighted assets (end of period, in billions)5 141.5 144.2 140.9 Number of internal employees (end of period, in FTEs) 22,267 20,887 21,976 Number of external employees (end of period, in FTEs) 3,312 3,931 3,670 1. Annualised impairment charges on loans and advances customers for the period divided by the average loans and advances customers (excluding at fair value through P&L) on the basis of gross carrying amount and excluding fair value adjustments from hedge accounting. 2. Annualised profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average equity attributable to the owners of the company excluding AT1 capital securities. 3. Profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average outstanding and paid-up ordinary shares. 4. For Q1 2025, the average number of outstanding shares amounted to 833,048,566 (Q4 2024: 833,048,566; Q1 2024: 860,275,379). 5. . As of 1 January 2025, the figures in the table are prepared in accordance with CRR III (Basel IV) regulations. The figures up to 31 December 2024 are prepared in accordance with CRR II (Basel III) regulations.

