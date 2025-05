Alstom S.A : Exercice fiscal 2024/25 d’Alstom : bénéfice et cash-flow solides. Confirmation des ambitions à moyen terme.

Résultats de l’exercice 2024/25 : Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » à 1,1 et croissance organique du chiffre d’affaires en hausse de 6,6 % 1 Résultat d’exploitation ajusté 2 de 1 177 millions d’euros, en hausse de 18 %, soit

6,4 % de marge Résultat net ajusté 2 de 498 millions d’euros Cash-flow libre 2 de 502 millions d’euros

Perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour le Matériel Roulant Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % Cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros Saisonnalité marquée entraînant une consommation de cash-flow libre jusqu’à (1.0) milliard d’euros au S1 2025/26

Génération de cash-flow libre cumulé d’au moins 1,5 milliard d’euros sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27

Ambitions à moyen terme confirmées

14 mai 2025 – Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, Alstom a enregistré 19,8 milliards de commandes. Le chiffre d’affaires a atteint 18,5 milliards d’euros, le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » s’établissant ainsi à 1,1.

Le carnet de commandes a atteint 95 milliards d’euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. La marge brute sur le carnet de commandes2 a atteint 17,8 % au 31 mars 2025, comparé à 17,5 % au 31 mars 2024.

Au cours de l’exercice fiscal 2024/25, le résultat d’exploitation ajusté d’Alstom s’est élevé à 1 177 millions d’euros, en hausse de 18 %, équivalent à une marge d’exploitation ajustée de 6,4 %, et le résultat d’exploitation avant APA s’est élevé à 831 millions d’euros. Le résultat net ajusté a atteint 498 millions d’euros, le résultat net (part du Groupe) était de 149 millions d’euros et le cash-flow libre s’est élevé à 502 millions d’euros pour l’exercice fiscal.

Au 31 mars 2025, l’endettement net du Groupe s’élevait à (434) millions d’euros, à comparer aux (2 994) millions d’euros de dette nette reportée par le Groupe au 31 mars 2024. Alstom bénéficie d’une liquidité solide et de capitaux propres atteignant 10 577 millions d’euros au 31 mars 2025.

Le Conseil d’administration, dans sa séance du 13 mai 2025, a proposé qu’aucun dividende ne soit versé au titre de l’exercice fiscal 2024/25.

« Alstom a connu une année solide en 2024/25, réalisant une nouvelle performance commerciale robuste et enregistrant des commandes record dans les Services et la Signalisation. Ces résultats sont parfaitement en ligne avec notre stratégie. Nous continuons notre progression selon notre feuille de route opérationnelle, avec des marges sur carnet de commandes revenues à leur niveau d'avant la fusion et des indicateurs de qualité à leurs meilleurs niveaux. En gérant efficacement notre portefeuille de projets et en réalisant des économies de coûts, nous sommes bien positionnés pour suivre notre trajectoire financière.

Au cours de la dernière décennie, nous avons bâti une présence mondiale inégalée, développant notre résilience pour faire face aux défis macroéconomiques et géopolitiques. Avec un bilan renforcé et l'intégration réussie de Bombardier Transport, Alstom entame une nouvelle phase. Nous allons tirer parti de notre position de leader sur le marché pour accélérer sur les Services et développer la digitalisation de nos solutions, poursuivant ainsi notre engagement dans l'innovation et

l'excellence », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur Général d'Alstom.

***

Chiffres clés3

Données publiées

(En millions d’euros) Exercice fiscal clos au

31 mars 2024 Exercice fiscal clos au

31 mars 2025 % variation publiée % variation organique Commandes reçues4 18 947 19 845 4,7 % 4,4 % Chiffre d’affaires 17 619 18 489 4,9 % 6,6 % Résultat d’exploitation ajusté4 997 1 177 18,1 %

Marge d’exploitation ajustée4

EBIT avant APA4





5,7 % 6,4 %





















356 831 Résultat net ajusté4 44 498



Cash-Flow libre (557) 502









(En millions d’euros) Exercice fiscal clos au

31 mars 2024 Exercice fiscal clos au

31 mars 2025 % variation publiée % variation organique Carnet de commandes 91 900 94 960 3,3 % 4,1 % Marge brute sur carnet de commandes4 17,5 % 17,8 %





***

Priorités opérationnelles d’Alstom

Lors de l’exercice fiscal 2024/25, le Groupe s’est mobilisé autour de ses plans commercial, opérationnel et d’efficacité des coûts :

La qualité des prises de commandes pendant l’année permet de conforter la croissance continue de la marge brute du carnet de commandes, s’établissant à 17,8 % au 31 mars 2025, une amélioration de +30 pb par rapport au 31 mars 2024.

Le Groupe a produit 4 383 voitures pendant l’exercice fiscal 2024/25 et se prépare pour la montée en cadence de la production en Allemagne et en France dans les prochaines années.

Le programme d’efficacité des coûts a été finalisé avec un an d’avance, avec un ratio frais généraux sur chiffre d’affaires établi à 5,7 % en mars 2025 comparativement au niveau de référence de 6,6 % en mars 2023.





***

Situation commerciale

Croître en offrant toujours plus de valeur à nos clients Commandes

Au cours de l’exercice fiscal 2024/25, le Groupe a enregistré des succès commerciaux dans une multitude de zones géographiques, notamment en Europe et en Amérique, et à travers diverses lignes de produits, plus particulièrement dans les activités Services et Signalisation. Le Groupe a enregistré 19,8 milliards d’euros de prises de commandes, contre 18,9 milliards d’euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 4,7 %. Cette croissance est principalement due à l’attribution du contrat par le réseau S-Bahn Rheinland en Allemagne d’un montant de 3,6 milliards d’euros.

En Europe, Alstom a enregistré un niveau de commandes de 13,1 milliards d’euros pendant l’exercice fiscal 2024/25, contre 11,3 milliards d’euros lors de l’exercice fiscal précédent. La performance de l’Europe a été principalement soutenue par des prises de commandes significatives en Allemagne et en France.

En Allemagne, Alstom a remporté un contrat portant sur la fourniture de 90 trains de banlieue Adessia Stream™. Ce contrat a été conclu avec les autorités locales de transport ferroviaire de passagers, go.Rheinland et Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), à des fins d’exploitation du réseau S-Bahn Rheinland. Ce contrat comprend aussi la maintenance de ces trains pour une période de 34 ans.

De plus, le Groupe a conclu un accord-cadre avec Hamburger Hochbahn AG pour la fourniture de 374 nouvelles rames de métro et la technologie de signalisation innovante Urbalis Fluence™, avec une première commande passée dans le cadre de cet accord pour 48 rames de métro et le tronçon initial de la ligne U5 d’une valeur d’environ 670 millions d’euros.

Alstom a signé un accord-cadre à long terme avec la Deutsche Bahn pour la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne, avec un contrat d'une valeur de plus de 600 millions d'euros.

En France, Alstom fournira 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon™ à Proxima, un nouvel opérateur privé. Dans le cadre de ce contrat, Alstom assurera également la maintenance pendant 15 ans. La valeur totale de cette commande s’élève à près de 850 millions d’euros.

Dans la région Amérique, Alstom a enregistré une prise de commandes de 3,4 milliards d’euros pendant l’exercice 2024/25, contre 2,0 milliards d’euros lors de l’exercice précédent. Cette hausse a été soutenue par un contrat avec Metrolinx pour la révision et la modernisation de 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux, d’une valeur d’environ 340 millions d’euros.

Le Groupe a également signé une prolongation de contrat avec l’Autorité Portuaire de New York pour fournir des services d’exploitation et de maintenance de l’Airtrain de l’aéroport international JFK pour les sept prochaines années, d’une valeur d’environ 479 millions d’euros.

Dans la région Asie/Pacifique, la prise de commande a atteint 1,7 milliard d’euros lors de l’exercice 2024/25, contre 3,2 milliards d’euros lors de l’exercice précédent. En Australie, Alstom en partenariat avec DT Infrastructure a remporté auprès de la « Public Transport Authority of Western Australia (PTA) » un contrat portant sur la conception, la fourniture, la construction, l’installation, les essais, la mise en service et la maintenance d’une technologie de signalisation de grande capacité pour le réseau suburbain de Perth. La part du contrat revenant à Alstom est évaluée à environ 0,7 milliard d’euros.

La performance de la région Asie/Pacifique l’année dernière a été soutenue par des contrats importants avec le projet de chemin de fer North South Commuter Railway (NSCR) aux Philippines et le Département des Transports de Victoria en Australie.

Dans la région Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale, le Groupe a enregistré une prise de commandes de 1,6 milliard d’euros lors de l’exercice fiscal 2024/25, grâce à un contrat signé avec l’Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF), financé par le Trésor français à hauteur de 781 millions d’euros, pour la fourniture de 18 trains à très grande vitesse Avelia Horizon. La performance de la région Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale l’année dernière a été principalement soutenue par des commandes importantes au Kazakhstan, en Afrique du Sud et en Arabie Saoudite.

Au 31 mars 2025, le carnet de commandes a atteint 95 milliards d’euros, offrant au Groupe une forte visibilité sur ses ventes futures.

Chiffre d’affaires





Le chiffre d’affaires d’Alstom s’élève à 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice fiscal 2024/25, soit une hausse de 4,9 % sur une base publiée et 6,6 % sur une base organique.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant a atteint 9,5 milliards d’euros, représentant une augmentation de 3,6 % sur une base publiée et 3,7 % sur une base organique, porté par la montée en cadence de la production de certains contrats en Australie ainsi qu’un niveau solide d’exécution en France, Italie, Afrique du Sud, Belgique et aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires de l’activité Services s’est élevé à 4,5 milliards d’euros, en progression de 5,2 % sur une base publiée et 6,2 % sur une base organique, bénéficiant d’une solide exécution au Royaume-Uni, au Canada, en Italie et en Allemagne.

L’activité Signalisation a assuré une exécution constante d’une année sur l’autre, avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, stable sur une base publiée et en hausse de 6,0 % sur une base organique. La solide exécution en France, en Australie, en Allemagne et en Italie a compensé l’impact sur la croissance en base publiée de la vente des activités de signalisation conventionnelle aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires de l’activité Systèmes a augmenté de 20,4 % sur une base publiée et de 26,3 % sur une base organique et s’est élevé à 1,9 milliard d’euros, porté par un niveau solide de livraisons au Mexique et une bonne performance au Canada, en Côte d’Ivoire et en France.

***

Innover en créant des solutions de mobilités plus durables et plus intelligentes pour tous





Au 31 mars 2025, les dépenses brutes de recherche et développement ont atteint (704) millions d’euros, soit 3,8 % du chiffre d'affaires total du Groupe, reflétant les investissements continus du Groupe dans l’innovation pour développer des solutions de mobilité plus intelligentes et plus écologiques, à la base de la stratégie Alstom in Motion reposant sur trois piliers : la mobilité verte, la mobilité intelligente et la mobilité inclusive et plus saine. Le montant net de la R&D s'élève à (522) millions d’euros avant les amortissements des Affectations du Prix d’Acquisition (« APA »).

Matériel Roulant : les tests d’homologation de Avelia Horizon™ ont démarré en 2024 dans l’optique d’un passage en service commercial début 2026 pour SNCF en France. De nouvelles commandes du même produit ont été reçues de la société Proxima en France pour 12 trains et de l'ONCF au Maroc pour 18 trains. Alstom a également lancé le développement de Avelia Stream™ destiné au segment grande vitesse à un niveau.

Le remplacement de la gamme existante de trains Commuter par la gamme Adessia™ a été lancé pour répondre aux attentes des marchés du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Etats-Unis. De plus, le métro Metropolis™ grande capacité est en cours de refonte avec un axe prioritaire porté sur l’efficacité énergétique et la faisabilité industrielle pour mieux répondre aux attentes du marché indien de la meilleure manière. Le tramway Flexity™, doté d'une technologie de bogie innovante, a commencé ses essais à Berlin. Un train régional alimenté à hydrogène a été testé en Italie avec le client FNM.

Services : la ligne de produits Services d'Alstom est dédiée à l'amélioration de la planification de la maintenance et de l'efficacité opérationnelle de nos projets grâce à nos dépôts numériques. Nous innovons constamment pour intégrer sans discontinuité les dernières technologies de maintenance conditionnelle et prédictive et les outils de maintenance intelligente dans nos dépôts, afin d'augmenter la disponibilité et la fiabilité des flottes, de réduire les coûts du cycle de vie et d'améliorer l'expérience des passagers.

Signalisation : la ligne de produits Signalisation d’Alstom a poursuivi ses développements autour de 3 piliers : la modularité, la numérisation (du matériel au logiciel, cybersécurité, automatisation), et la facilité de service. La ligne de produits Signalisation joue également un rôle clé dans le pilier Système et Innovation en définissant une architecture fonctionnelle harmonisée pour le système ferroviaire, notamment les voies de migration et le cadre réglementaire

Alstom Innovations a poursuivi le développement de solutions de Mobilité Autonome pour les trains Passagers & Fret et a effectué avec succès des tests de conduite à distance et de conduite autonome avec perception d’environnement, ceci avec LNVG (ARTE) notamment durant la présentation à la presse organisée par Alstom pendant Innotrans 2024. D'autres propositions innovantes sont en cours de développement, comme celle nommée "Animal Repellent", testée en Suède avec Trafikverket, qui vise à prévenir les collisions avec les animaux grâce à des algorithmes d'analyse d'images utilisant l'IA et des bruits répulsifs adaptés. Alstom travaille aussi à intégrer des solutions à haut niveau de maturité technologique (TRL) comme la robotique, tout en développant des solutions à faible niveau de maturité technologique (TRL) telles que l'IA de confiance pour améliorer les innovations et leur fiabilité. Alstom Innovations utilise l'IA pour la maintenance prédictive, les systèmes autonomes et l'efficacité opérationnelle, en utilisant des simulations pour tester les nouvelles technologies et en développant des offres numériques.

***

Rentabilité





La marge d’exploitation ajustée en pourcentage du chiffre d’affaires a progressé de 5,7 % lors de l’exercice fiscal 2023/24 à 6,4 % sur l’exercice 2024/25, bénéficiant d’un volume en hausse et d’un mix produit favorable pour 30 pb. À cela, s’ajoutent les effets positifs des programmes de réduction des coûts pour 60 pb et du phasage de R&D pour 30 pb, compensés en partie par les variations de périmètre pour (20) pb et par l’impact négatif résultant des déviations du portefeuille de contrats historiques pour (30) pb.

Durant l’exercice fiscal 2024/25, les dépenses non opérationnelles ont diminué de (510) millions d’euros lors de l’exercice 2023/24 à (198) millions d’euros lors de l’exercice 2024/25.

Elles sont notamment liées à la dernière année des coûts d’intégration de Bombardier Transport pour un montant de (97) millions d’euros, à des honoraires juridiques pour (36) millions d’euros et à l’impact du plan d’économie initié en Allemagne pour (26) millions d’euros.

Le résultat d’exploitation avant impact de l’amortissement et de la dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’APA d’Alstom s’établit à 831 millions d’euros, contre 356 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Le résultat financier net s’est élevé à (214) millions d’euros, contre (242) millions d’euros lors de l’exercice précédent, du fait de la forte baisse des charges d’intérêts passant de (153) millions d’euros lors de l’exercice 2023/24 à (64) millions d’euros lors de l’exercice fiscal 2024/25, bénéficiant du plan de désendettement, en partie compensée par la hausse d’autres charges financières.

Le taux d’imposition effectif avant APA a augmenté de manière ponctuelle, à 35 % au cours de cet exercice fiscal contre 28 % pour l’exercice fiscal précédent, en raison de la dépréciation d’actifs d’impôts différés dans certains pays. Conformément au plan à moyen terme, le taux d’imposition effectif structurel estimé reste d’environ 27 %.

La quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s’élève à 128 millions d’euros, excluant l’amortissement de l’APA provenant principalement des coentreprises chinoises de (12) millions d’euros.

Le résultat net ajusté, correspondant au résultat net (part du Groupe) des activités poursuivies, excluant l’APA et sa dépréciation nette de la charge d’impôt correspondante, s’élève à 498 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2024/25, contre un résultat net ajusté de 44 millions d’euros lors de l’exercice fiscal précédent.

Le résultat net (part du Groupe) s’élève à 149 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2024/25, contre (309) millions d’euros lors de l’exercice fiscal précédent.

***

Génération de cash-flow libre





Le cash-flow libre du Groupe s’établit à 502 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2024/25 contre (557) millions d’euros sur l’exercice précédent.

Les fonds provenant des activités opérationnelles5 s’élèvent à 553 millions d’euros, contre 299 millions d’euros sur l’exercice précédent, soutenus par l’amélioration de l’EBIT avant APA à 831 millions d’euros contre 356 millions d’euros lors de l’exercice précédent, et impacté positivement par l’amélioration des frais financiers et impôts sur les sociétés décaissés passant de (428) millions d’euros pendant l’exercice fiscal 2023/24 à (356) millions d’euros lors de l’exercice fiscal 2024/25.

La génération de cash-flow libre a été principalement affectée par la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de (51) millions d’euros, contre (856) millions d’euros sur l’exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement lié aux projets s’élève à (110) millions d’euros pour l’exercice fiscal 2024/25 contre 565 millions d’euros sur l’exercice fiscal précédent. Cette évolution limitée résulte des acomptes reçus au cours de l’exercice 2024/25 compensant la phase de montée en cadence de gros contrats.

***

Structure financière





Au 31 mars 2025, le Groupe a enregistré une nette de dette de (434) millions d’euros, contre (2 994) millions d’euros au 31 mars 2024, largement déterminée par l’exécution de l’intégralité du plan de désendettement de 2 315 millions d’euros, comprenant une augmentation de capital, l'émission d’obligations subordonnées perpétuelles et la cession d'actifs.

Comme annoncé lors de l’augmentation de capital, la dette à court terme existante au 31 mars 2024 a été entièrement remboursée pour un montant total de 1 208 millions d’euros.

La trésorerie et équivalents de trésorerie disponible s’élevaient à 2 274 millions d’euros au 31 mars 2025, dont 1 060 millions d’euros étaient investis en équivalents de liquidités.

En complément, le Groupe bénéficie d’une solide liquidité avec :

Une facilité de crédit renouvelable de 1,75 milliard d’euros dont l’échéance est janvier 2027.

Une facilité de crédit renouvelable de 2,5 milliards d’euros dont l’échéance est janvier 2029.

Au 31 mars 2025, ces deux facilités de crédit restent inutilisées.

Conformément à sa politique de gestion prudente en matière de liquidité, la facilité de crédit renouvelable de 2,5 milliards d’euros sert de soutien au programme des billets de trésorerie européens négociables (NEU CP) du même montant.

***

Une équipe Alstom – Agile, Inclusive et Responsable





La décarbonation est au cœur de la stratégie d'Alstom et contribue au quotidien à une mobilité à faibles émissions de carbone.

Le Groupe réduit activement ses émissions directes et indirectes, atteignant 128 ktonCO2e pour l'exercice 2024/25, soit une diminution de 8 % par rapport à mars 2024, et atteint ainsi son objectif de réduction de 40 % des émissions de scopes 1 et 2 (base de référence FY 2021/22) plus de cinq ans avant la date initialement prévue. Alstom vise 100 % d'électricité renouvelable d'ici fin 2025, avec déjà une part d'électricité provenant de sources renouvelables atteignant 88 % en mars 2025, grâce à de nouveaux certificats verts sur les sites opérationnels en Europe, au Canada et en Australie. Pour avancer vers cet objectif, un accord d'achat d'électricité virtuelle (VPPA) pour l'électricité renouvelable a débuté au début de 2025 avec deux nouvelles installations solaires en Espagne.





Le Groupe renforce sa collaboration avec ses fournisseurs et ses clients pour réduire son empreinte scope 3 et soutenir l'ambition de la trajectoire Net Zéro. Alstom a élargi son accord avec le fournisseur d'acier vert SSAB pour intégrer des matériaux recyclés dans ses projets, la première livraison de SSAB Zero™ étant prévue cette année pour une utilisation dans les locomotives Traxx Shunter™. Cet effort souligne l'engagement d'Alstom envers une économie circulaire et la réduction de l'empreinte carbone de sa chaîne de valeur. Alstom continue également de travailler sur la consommation d'énergie de ses solutions et dépasse son objectif de 2025 en atteignant une réduction de 25,7 % (par rapport à 2014) cette année.





En ce qui concerne la diversité, l'équité et l'inclusion, la stratégie Alstom in Motion (AiM) 2025 vise à ce que 28 % des rôles de management, d'ingénierie et de professionnels soient occupés par des femmes d'ici 2025. Au 31 mars 2025, 25,6 % de ces rôles sont occupés par des femmes, soit une augmentation de près de 1 %. Les efforts se poursuivront dans les mois à venir.

En septembre 2024, Alstom a mis en avant son leadership dans l'industrie ferroviaire lors du salon d'InnoTrans, où il a souligné son engagement à décarboner les solutions ferroviaires tout au long de leur cycle de vie, en se concentrant sur des innovations qui améliorent l'efficacité, la fiabilité et la sécurité, tout en améliorant l'expérience passager.

La performance d'Alstom en matière de responsabilité sociale des entreprises est systématiquement évaluée par des agences de notation. Le Groupe a maintenu sa position dans l'indice CAC40 ESG pour la 4ème année consécutive et est fier de figurer sur la liste A du CDP (Climate Disclosure Project), reflétant son engagement en faveur de la durabilité environnementale et du plan d'action climatique. De plus, cette année, Alstom a amélioré son score d'évaluation EcoVadis à 86/100, complété par une distinction "Platinum", le plaçant dans le top 1 % des répondants. Le Groupe maintient également un score de AA dans la notation MSCI et se classe 7ème dans le classement Global 100 2024 de Corporate Knights. Ces résultats reflètent la solide performance d'Alstom et son focus stratégique sur la durabilité, consolidant sa position de leader dans l'industrie.

Enfin, les ventes d'Alstom alignées sur la taxonomie européenne ont atteint 66 %, soit une augmentation de +6 % par rapport à l'exercice 2023/24, positionnant l'entreprise comme un leader de classe mondiale dans la fourniture de solutions de mobilité à faibles émissions de carbone et soutenant l'ambition de neutralité carbone de l'UE d'ici 2050.

***

Perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26

À la suite de l’exécution du plan de désendettement et la fin du processus d’intégration de Bombardier Transport, les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/2026 sont basées sur les hypothèses suivantes :

Une demande soutenue du marché

Nombre de voitures produites stable par rapport à l’exercice 2025

R&D / ventes supérieur à 3 %

Excluant l’impact potentiel lié aux droits de douane

Les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 :

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l’activité Matériel Roulant ;

Croissance organique du chiffre d’affaires entre 3 % et 5 % ;

Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % ;

Génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros ;

Saisonnalité entraînant une consommation de cash-flow libre jusqu’à (1.0) milliard d’euros au S1 2025/26





Sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d'euros de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.

Ambitions à moyen terme

Grâce à des dynamiques de marché ferroviaire favorables, le Groupe s'attend à ce que son carnet de commandes dépasse les 100 milliards d'euros au cours des deux prochaines années.





L'ambition du Groupe est de réaliser une croissance moyenne des ventes d'environ 5 % à moyen terme, grâce à un ratio « commandes sur chiffre d’affaires » supérieur à 1, principalement soutenu par les activités Services, Signalisation et Systèmes. L’activité Matériel Roulant devrait croître à un rythme supérieur à celui du marché, les Services et la Signalisation à des taux de croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute, et les Systèmes à des taux de croissance à un chiffre dans la fourchette haute.





En termes de rentabilité, l'ambition à moyen terme d'Alstom est de générer de manière pérenne une marge opérationnelle ajustée comprise entre 8 % et 10 %. Cette amélioration par rapport à la marge de 6,4 % au cours de l’exercice 2024/25 sera soutenue par :



L'amélioration continue de la marge brute en carnet grâce à des prises de commandes de qualité et à la finalisation des projets du portefeuille de contrats historiques. L’amélioration de l’exécution grâce à des initiatives d’excellence opérationnelle et à l’optimisation industrielle. L’exécution dans les temps du plan de transformation en Allemagne.



Le Groupe prévoit d’atteindre cette fourchette de rentabilité au cours de l’exercice 2026/27.

Cash-Flow libre : Alstom prévoit que la conversion du résultat net ajusté en cash-flow libre tende vers 100 % au cours du cycle. La performance annuelle est soumise à la volatilité du besoin en fonds de roulement à court terme, notamment en raison de la saisonnalité des encaissements d’acomptes.



Priorités en matière d’allocation du capital Priorité au désendettement et au maintien de la notation dans la catégorie « Investissement » Politique de dividendes à ré-évaluer une fois que la dette financière nette aura été ramenée à zéro. Politique de fusions et d’acquisitions : Poursuivre des opérations d’acquisitions sélectives (Innovation, Services) Gestion dynamique du portefeuille



***

Calendrier financier

28 mai 2025 Publication du Document d’Enregistrement Universel (DEU) 10 juillet 2025 Assemblée Générale des actionnaires 23 juillet 2025 Premier trimestre de l’exercice fiscal 2025/26 – Commandes et chiffre d’affaires

***

Conférence téléphonique

Alstom a le plaisir de convier les analystes à une conférence téléphonique pour présenter ses résultats annuels pour l’année fiscale 2024/25 le mercredi 14 mai 2025 à 08h30 (CET), animée par Henri Poupart-Lafarge, Directeur Général et Bernard Delpit, Directeur Financier.

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera également disponible sur le site Internet d’Alstom : Résultats annuels d’Alstom pour l’exercice fiscal 2024/25.

Pour participer à la session de questions-réponses par téléphone (audio uniquement), veuillez utiliser les numéros d’appel ci-dessous :

France: +33 (0) 1 7037 7166

UK: +44 (0) 33 0551 0200

USA: +1 786 697 3501

Canada: 1 866 378 3566 (toll free)

Indiquez ALSTOM à l’opérateur pour être transféré à la conférence.

***

Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés, approuvés par Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 13 mai 2025, sont disponibles sur le site internet d’Alstom : www.alstom.com. Les comptes ont été revus par les auditeurs dont la certification est en cours de délivrance.

ALSTOM™, Adessia™, Avelia™, Avelia Stream™, Citadis™, Coradia™, Coradia Stream™, Flexity™, Metropolis™, Traxx Shunter™ et Urbalis Fluence™ des marques protégées du Groupe Alstom.









À propos d’Alstom









Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025. Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.





Contacts Presse :

Philippe MOLITOR - Tel.: +33 (0)7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com









Thomas ANTOINE - Tel.: +33 (0) 6 11 47 28 60

thomas.antoine@alstomgroup.com



Investor relations :

Cyril GUERIN – Tel.: +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com









Guillaume GAUVILLE – Tel.: +44 7588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com









Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles.

Annexe 1A – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Données publiées FY % FY % (En million d’euros) 2023/24 Contrib. 2024/25 Contrib. Europe 11 326 59 % 13 093 66 % Amériques 2 050 11 % 3 441 17 % Asie / Pacifique 3 172 17 % 1 684 9 % Moyen-Orient / Afrique / Asie centrale 2 399 13 % 1 627 8 % Commandes reçues par destination 18 947 100 % 19 845 100 %





Données publiées FY % FY % (En million d’euros) 2023/24 Contrib. 2024/25 Contrib. Europe 10 185 58 % 10 481 57 % Amériques 3 466 19 % 3 660 19 % Asie / Pacifique 2 424 14 % 2 688 15 % Moyen-Orient / Afrique / Asie centrale 1 544 9 % 1 660 9 % Chiffre d’affaires par destination 17 619 100 % 18 489 100 %

ANNEXE 1B – RÉPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées FY % FY % (En millions d’euros) 2023/24 Contrib. 2024/25 Contrib. Matériel Roulant 6 365 34 % 7 524 38 % Services 6 556 35 % 8 186 41 % Systèmes 3 685 19 % 878 5 % Signalisation 2 341 12 % 3 257 16 % Commandes reçues par produit 18 947 100 % 19 845 100 %





Données publiées FY % FY % (En millions d’euros) 2023/24 Contrib. 2024/25 Contrib. Matériel Roulant 9 123 52 % 9 454 51 % Services 4 272 24 % 4 493 24 % Systèmes 1 578 9 % 1 900 11 % Signalisation 2 646 15 % 2 642 14 % Chiffre d’affaires par produit 17 619 100 % 18 489 100 %

ANNEXE 2 – COMPTE DE RÉSULTAT

Données publiées FY FY (En millions d’euros) 2023/24 2024/25 Chiffre d’affaires 17 619 18 489 Marge brute ajustée avant APA* 2 523 2 613 Résultat d’exploitation ajusté (aEBIT)* 997 1 177 Charges de restructuration et rationalisation (147) (16) Charges d’intégration, d’acquisition et autres charges (363) (202) Renversement de la contribution des sociétés mises en équivalence (131) (148) Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA* 356 831 Produits et charges financières (242) (214) Impôts sur les bénéfices (33) (217) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence (7) 128 Résultat net attributable aux participations ne donnant pas le contrôle (30) (30) Résultat net ajusté 44 498 Affectation du prix d’acquisition (APA) (351) (345) Résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) (307) 153 Résultat net des activités non poursuivies (2) (4) Résultat net (part du Groupe) (309) 149

* voir définition ci-dessous

ANNEXE 3 – CASH-FLOW LIBRE

Données publiées

(En millions d’euros)





FY FY 2023/24 2024/25 EBIT avant APA 356 831 Dépréciation et amortissements1 469 507 Dividendes des Joint-Ventures 310 156 EBITDA avant APA + Dividendes des Joint-Ventures 1 135 1 494 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (307) (295) R&D capitalisés (178) (187) Frais financiers et impôts sur les sociétés décaissés (428) (356) Autres 77 (103) Fonds provenant des activités opérationnelles 299 553 Variation du besoin en fonds de roulement commercial (1 421) 59 Variation du besoin en fonds de roulement contractuel 565 (110) Cash-Flow Libre (557) 502

1 Avant APA

ANNEXE 4 – DÉFINITION D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.

1.1.

Commandes Reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client. Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel. Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires »

Le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Marge brute en % sur le Carnet de commandes

La marge brute en % sur le Carnet de commandes est un indicateur clé de performance permettant de refléter le niveau de performance future des contrats en carnet. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires restant à réaliser et les coûts des ventes non encourus à date pour les contrats en carnet. Ce pourcentage, qui représente une moyenne du portefeuille des contrats en carnet, est pertinent pour projeter la profitabilité à moyen et long terme.

Marge brute ajustée avant APA

La marge brute ajustée avant APA est un indicateur clé de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Elle correspond aux ventes diminuées des coûts des ventes, en excluant l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités ainsi que l’impact des évènements non récurrents dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, et prenant effet à partir des états financiers consolidés intermédiaires résumés de l’exercice fiscal 2021/22, Alstom a décidé d’introduire la notion de « résultat d’exploitation avant APA ». Celle-ci vise à retraiter son résultat d’exploitation en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

À partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement des coentreprises chinoises, à savoir la coentreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transport, Alstom Sifang (Qingdao) Transportation Ltd et, Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co. Ltd.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent tel que les coûts encourus ou les dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que ldes charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.





Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation ajusté exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

EBITDA avant APA + dividendes des JVs

EBITDA avant APA + dividendes des JVs est la somme de l’EBIT avant APA, avant dépréciations et amortissements, et des dividendes reçus des Joint-Ventures sur la période considérée.

Résultat net ajusté

La notion de « Résultat net ajusté » vise à retraiter son résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités, net de la charge d’impôt correspondante.

Cash-Flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus proche et comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Ratio de conversion du cash-flow libre

Le ratio de conversion du cash-flow libre est calculé comme le flux de trésorerie disponible de la période divisé par le bénéfice net ajusté de la même période. Alstom utilise le ratio de conversion du flux de trésorerie disponible pour mesurer sa capacité à convertir les bénéfices d'exploitation en flux de trésorerie disponible sur une période définie.

Fonds provenant des activités opérationnelles

Les fonds provenant des activités opérationnelles dans le tableau de passage de l’EBIT avant APA au cash-flow libre correspondent au cash-flow libre généré par les activités opérationnelles, avant les variations du besoin en fonds de roulement.

Besoin en fonds de roulement commercial et lié aux contrats

Le besoin en fonds de roulement lié aux contrats est la somme des éléments suivants :

Actifs et Passifs sur contrats, incluant les avances et acomptes clients

Les provisions courantes, qui comprennent les risques sur les contrats et les garanties

Le besoin en fonds de roulement commercial correspond aux activités non strictement contractuelles et exclut le besoin en fonds de roulement lié aux contrats tel qu’explicité ci-dessus et inclut donc les éléments suivants :

Les stocks

Les créances clients

Les dettes fournisseurs

Tous les autres éléments du besoin en fonds de roulement définis comme la somme des Autres Actifs/Passifs courant ainsi que les provisions non courantes.

Trésorerie/(dette) nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Données organiques

Les chiffres présentés dans le rapport d’activité sur les états financiers consolidés incluent des indicateurs de performance présentés sur une base réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères.

Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.



FY 2023/24

FY 2024/25







(En millions d’€) Données réelles Effet périmètre et change Données organiques

Données réelles



% Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 18 947 57 19 004

19 845



4,7 % 4,4 % Chiffre d’affaires 17 619 (276) 17 343

18 489



4,9 % 6,6 %







Exercice clos au

31 mars 2024

Exercice clos au

31 mars 2025







(En million d’€) Données réelles Effet périmètre et change Données organiques

Données réelles



% Var Publiée % Var Org. Carnet de commandes 91 900 (731) 91 169

94 960



3,3 % 4,1 %





1 Dont 4,9 % de croissance publiée

2 Indicateur non – GAAP. Voir définition en annexe

3 Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1

4 Indicateur non GAAP. Voir la définition en annexe

5 Indicateur non GAAP. Voir la définition en annexe

