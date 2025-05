TUNNEL ROUTIER DU SAINT-GOTHARD : NEXANS INSTALLERA LA PLUS LONGUE LIGNE HAUTE TENSION SOUTERRAINE DE SUISSE

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans, en collaboration avec Swissgrid, va installer une ligne haute tension dans un tunnel autoroutier, un projet pionnier à l’échelle européenne

Les travaux débuteront en 2028 pour s’achever en 2030.

Paris, le 14 mai 2025 – Nexans, en partenariat avec Swissgrid, la société nationale d’exploitation du réseau électrique en Suisse, va installer une ligne haute tension dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard.

C’est une grande première qui se prépare dans le deuxième tube du tunnel autoroutier du Saint-Gothard. D’ici 2030, une ligne haute tension de 18 km y sera installée et remplacera la ligne aérienne actuelle traversant le col. Cette nouvelle infrastructure jouera un rôle clé dans le transport de l’électricité sur l’axe Nord-Sud de la Suisse.

La ligne haute tension de 220 kV constitue un projet pionnier. Il s'agit d’une première d’envergure en Europe : l'installation de câbles dans un tunnel routier. Mandatée par la Confédération, Swissgrid évalue chaque projet de réseau afin d’identifier d’éventuelles synergies avec d’autres infrastructures, comme les tunnels ferroviaires ou routiers. La mutualisation des infrastructures contribue souvent à la préservation du paysage et à une utilisation plus rationnelle du territoire.

Au total, Nexans fournira 57 km de câbles très haute tension pour cette opération, s’appuyant sur ses installations de Charleroi (Belgique) pour les câbles et celles de Cortaillod (Suisse) pour l’ingénierie du projet, l’installation et la mise à disposition des accessoires. La phase préparatoire du projet doit durer de 2025 à 2028 avant la mise en chantier. Les travaux doivent démarrer en 2028 et s’achever en 2030.

Nexans s’est appuyé sur une collaboration établie de longue durée avec Swissgrid ainsi que sur le succès de plusieurs projets précédents. Cette expérience lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie du terrain en Suisse, ainsi qu’une réputation d’excellence en matière de fiabilité et de solutions de pose et d’installation. D’un montant d’environ 50 millions d’euros, ce projet représente le contrat le plus important jamais signé par Nexans Suisse – une étape historique pour l’entreprise.

Marco Spinelli, Directeur général PWR-Grid Central Europe chez Nexans, commente : « Ce projet illustre notre ambition de rester un partenaire de premier plan pour Swissgrid, en mettant en avant notre capacité à concevoir des solutions de pose innovantes et fiables dans des environnements complexes. Il reflète également notre engagement à accompagner la transition énergétique tout en contribuant activement à la préservation du paysage. »

Une fois la nouvelle ligne déployée, l’installation aérienne actuelle au col du Saint-Gothard sera démantelée. Toutefois, quatre pylônes situés près du sommet seront maintenus, mais réduits en hauteur, afin de continuer à assurer une liaison à haute tension pour les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Ce démantèlement contribuera à réduire l’impact visuel et environnemental dans une zone naturelle sensible.

