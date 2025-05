MADD Canada lance le rapport des dix principales recommandations: Mesures municipales visant à réduire la conduite avec capacités affaiblies et soutenir les victimes et survivants

OAKVILLE, Ontario, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les municipalités doivent jouer un rôle plus important pour contrer la conduite avec capacités affaiblies et soutenir les victimes et les survivants. Voilà le message principal d'un nouveau rapport publié par MADD Canada à l'approche de la longue fin de semaine de la fête de Victoria, intitulé: Les dix principales recommandations: Mesures municipales visant à réduire la conduite avec capacités affaiblies et soutenir les victimes et survivants.

En dépit des progrès accomplis jusqu’à présent au Canada, la conduite avec capacités affaiblies reste un grave problème de sécurité publique. En 2021, environ 78 480 sanctions pour la conduite avec capacités affaiblies ont été prononcées en vertu des lois fédérales et provinciales au Canada, soit l'équivalent de 215 sanctions par jour.

« Bien que les municipalités soient établies par les gouvernements provinciaux et territoriaux, elles détiennent d'importants pouvoirs - y compris la gestion des budgets de la police, des sites municipaux et d'autres éléments - qui peuvent être utilisés pour contrer la conduite avec capacités affaiblies dans les communautés », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Les municipalités disposent d'outils qui peuvent sauver des vies. Notre objectif est de veiller à ce que ces outils soient utilisés de façon plus efficace. »

Ce rapport est le troisième et dernier volet de la série Les dix principales recommandations de MADD Canada.

Ces rapports visent à inciter tous les niveaux de gouvernement à mettre en œuvre des réformes fondées sur des données probantes visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies et à soutenir les victimes et les survivants.

Voici quelques-unes des mesures municipales recommandées:

Veiller à ce que la police dispose de fonds suffisants pour assurer de manière proactive la sécurité routière, y compris l'utilisation des appareils de détection approuvés lors de chaque point de contrôle routier légal et la mise en place de points de contrôle réguliers de la sobriété.

Plaider en faveur d'un programme d'interdiction immédiate de conduire.

Veiller à ce qu'il y ait plusieurs façons de rentrer chez soi en toute sécurité.

Veiller à ce qu'il existe une politique municipale en matière d'alcool et à ce qu'elle soit révisée régulièrement, et envisager l'adoption d'une politique municipale en matière de cannabis.

Collaborer avec les parties prenantes à l'élaboration et à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies.



Pour une liste complète des recommandations, veuillez consulter le rapport.

« Le rapport met l'accent sur les questions prioritaires afin d'amorcer des conversations productives avec les gouvernements locaux et de leur fournir un plan d'action clair », a déclaré Eric Dumschat, Directeur des affaires légales de MADD Canada. « Il sera mis à jour périodiquement afin de refléter les progrès réalisés par les gouvernements municipaux. »

Le lancement du rapport survient juste avant la longue fin de semaine de la fête de Victoria, qui marque le début informel de la saison estivale, au cours de laquelle de nombreux Canadiennes et Canadiens prennent la route et passent du temps sur les sentiers et les voies navigables. C'est également une période où le risque de conduite avec capacités affaiblies augmente. C'est pourquoi MADD Canada, par l'entremise de son programme de sensibilisation Campagne 911, rappelle au public que la conduite avec capacités affaiblies est une situation d'urgence et l’incite fortement à composer le 911 pour signaler les conducteurs dont les capacités semblent être affaiblies.

Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité:

Planifiez vos déplacements;

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais en voiture, en bateau, en VTT ou dans tout autre véhicule avec une personne au volant dont les capacités sont affaiblies;

Appelez le 911 si vous voyez une personne au volant dont les capacités semblent être affaiblies.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca