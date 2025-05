Boralex annonce l’élection de ses administrateurs et les faits saillants de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) a tenu plus tôt aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires. Au cours de cette rencontre animée par le président du conseil d’administration, M. Alain Rhéaume, les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus et l’ensemble des résolutions présentées a été approuvé par les actionnaires.

M. Rhéaume a débuté l’assemblée en soulignant les faits saillants de l’année 2024 pour Boralex, au cours de laquelle la Société a continué de se démarquer grâce à l’agilité et à la flexibilité qui la caractérisent depuis longtemps. Il a ainsi rappelé que la Société a présenté des réalisations importantes et structurantes en 2024, en plus de poursuivre sa croissance visant la durabilité et la création de valeur. Il a également souligné l’arrivée de trois nouveaux administrateurs, soit Ricky Fontaine, Nadia Martel et Rémi G. Lalonde, des nominations qui s’inscrivent dans une volonté de renouvellement avec le souci de maintenir le niveau le plus élevé d’expertise, de compétences et de diversité au sein du conseil d’administration. Finalement, M. Rhéaume a annoncé aux actionnaires que la Stratégie 2030 de Boralex sera présentée le 17 juin prochain à l’occasion d’une Journée de l’investisseur.

Élection des administrateurs

Tous les candidats proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, datée du 7 mars 2025, ont été élus administrateurs de Boralex. Le résultat du vote par scrutin a été le suivant :

Candidat(e) Votes pour Vote contre # % # % André Courville 76 556 022 98,95 812 983 1,05 Lise Croteau 76 824 339 99,30 544 666 0,70 Patrick Decostre 76 561 100 98,96 807 905 1,04 Marie-Claude Dumas 74 681 322 96,53 2 687 683 3,47 Ricky Fontaine 74 609 408 96,43 2 759 597 3,57 Rémi G. Lalonde 75 192 680 97,19 2 176 325 2,81 Patrick Lemaire 75 020 952 96,97 2 348 053 3,03 Nadia Martel 77 339 203 99,96 29 802 0,04 Dominique Minière 76 551 622 98,94 817 383 1,06 Alain Rhéaume 72 224 746 93,35 5 144 259 6,65 Zin Smati 75 171 508 97,16 2 197 496 2,84 Dany St-Pierre 76 127 159 98,39 1 241 845 1,61



