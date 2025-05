FPI INDUSTRIEL NEXUS annonce ses résultats financiers pour le T1 2025

Le bénéfice d'exploitation net du premier trimestre a augmenté de 8,6 % grâce à des acquisitions relutives, au développement et à un BEN des immeubles industriels comparables de 6,6 %

Achèvement de la transition stratégique vers un FPI industriel à part entière

TORONTO, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2025.

« Au cours du premier trimestre, nous avons achevé notre transition stratégique vers un FPI industriel pur, axé sur le Canada », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus. « Nous avons vendu quinze immeubles de commerce de détail et un immeuble de bureaux. Les actifs industriels contribuent maintenant à plus de 99 % de notre bénéfice d'exploitation net sur une base pro forma. Le produit de la vente a permis de réduire notre dette et est utilisé pour achever deux projets de développement en cours qui ajouteront 6,6 millions de dollars de bénéfice d'exploitation net annuel stabilisé après leur achèvement au troisième trimestre, ce qui représente un rendement de 9,4 % sur les coûts de développement sans effet de levier.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à recentrer et à développer Nexus pour en faire un FPI industriel à part entière. Notre portefeuille actualisé d'immeubles industriels nous place en bonne position pour résister aux turbulences de l'environnement économique : nos immeubles sont loués par des locataires de grande qualité qui se concentrent sur la distribution canadienne, avec des baux de longue durée. De plus, nos immeubles sont géographiquement diversifiés au Canada.

Nous avons également connu un excellent début de location pour 2025 », a poursuivi M. Hanczyk. « Nous avons déjà renouvelé plus de 80 % de notre SLB arrivant à échéance, y compris trois renouvellements à valeur ajoutée qui contribueront à hauteur de 2,6 millions de dollars supplémentaires au bénéfice d'exploitation net cette année et de 2,9 millions de dollars en 2026, en augmentant par la suite. Ces renouvellements démontrent une fois de plus la qualité de notre portefeuille et la solidité de nos relations avec les locataires.

« Je suis très enthousiasmé par les progrès que nous avons accomplis et je suis convaincu que notre stratégie continuera à être gratifiante pour nos porteurs de parts », a conclu M. Hanczyk.

Faits saillants du premier trimestre 2025 :

Achèvement substantiel de la transition vers un FPI industriel pur en vendant 15 anciens immeubles commerciaux et un ancien immeuble de bureaux pour un produit total de 50,9 millions de dollars.

L'occupation industrielle en place et engagée est passée de 96 % en 2024 à 97 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 33,2 millions de dollars, sous l'effet d’un bénéfice d'exploitation net (« BEN ») 1) de 32,1 millions de dollars et de gains de juste valeur sur les parts de société en commandite de catégorie B et sur les immeubles de placement, partiellement compensés par des frais de financement, des frais généraux et administratifs et des pertes de juste valeur sur les instruments dérivés.

de 32,1 millions de dollars et de gains de juste valeur sur les parts de société en commandite de catégorie B et sur les immeubles de placement, partiellement compensés par des frais de financement, des frais généraux et administratifs et des pertes de juste valeur sur les instruments dérivés. Le bénéfice d'exploitation net a augmenté de 8,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 32,1 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels de haute qualité, loués et productifs de revenus, et à la croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables 1) .

. Le bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables 1) a augmenté de 6,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27,4 millions de dollars.

a augmenté de 6,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27,4 millions de dollars. Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés ( 1) par part ont augmenté de 0,022 $ par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,187 $ et les Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés ( 1) par part ont augmenté de 0,019 $ par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,154 $.

par part ont augmenté de 0,022 $ par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,187 $ et les Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part ont augmenté de 0,019 $ par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,154 $. Les capitaux propres des porteurs de parts ont augmenté de 24,5 millions de dollars valeur de l’actif net 1) par part de 13,21 $ a augmenté de 0,02 $ ou 0,2 % par rapport à l'année précédente.

par part de 13,21 $ a augmenté de 0,02 $ ou 0,2 % par rapport à l'année précédente. Construction avancée du projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St Thomas (Ontario) et du nouveau complexe industriel de 115 000 pieds carrés à Calgary (Alberta). Ensemble, ces projets ajouteront un bénéfice net annuel stabilisé de 6,6 millions de dollars lorsqu'ils seront terminés. L'achèvement des deux projets est prévu pour le troisième trimestre.



(1) Mesure financière non conforme aux IFRS

Événement postérieurs à la date de clôture :

Le 14 avril 2025, la FPI a acquis un terrain adjacent à l’une de ses propriétés existantes à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour un prix d’achat de 18,8 millions de dollars. Ce terrain est destiné au développement futur de bâtiments industriels de catégorie A. Le prix d’acquisition a été réglé par le transfert d’un immeuble industriel non stratégique situé à Fort St. John, évalué à 7,0 millions de dollars, le solde ayant été réglé en espèces.

Parallèlement à cette transaction, la FPI a conclu une entente avec le vendeur de la propriété de la FPI située à Richmond, en Colombie-Britannique. La FPI développera une superficie de 51 467 pieds carrés destinée à l’ajout de terrains de sport et de stationnement, représentant une valeur d’environ 29 millions de dollars. Le promoteur assurera la gestion du projet et assumera les coûts de construction. L’entente prévoit que, sous réserve de certaines conditions, les frais pourront être réglés par l’émission au promoteur de parts de catégorie B d’une société en commandite filiale de la FPI, évaluées à 10,50 $ par part et échangeables sur une base de un pour un contre des parts de la FPI. Conformément à l’entente, la FPI a accepté d’émettre 2 764 464 parts de catégorie B, qui seront libérées par étapes en contrepartie des coûts de construction.

Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars 2025 2024 Résultats financiers $ $ Produits des immeubles de placement 44 754 41 597 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 1) 32 090 29 537 Bénéfice net 33 151 43 671 BAIIA ajusté (DDA)1) 121 151 107 206 Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 1) 17 043 14 355 FPE normalisés1), 2) 17 580 15 378 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 14 397 11 588 FPEA normalisés1), 2) 14 478 12 611 Distributions déclarées3) 15 073 14 940 BEN des immeubles comparables1) 27 824 26 268 BEN des immeubles industriels comparables1) 27 353 25 650 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 203 93 341 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), dilué4) 94 477 93 448 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 Distribution par part, dilué3), 4) 0,160 0,160 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,187 0,165 FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,186 0,165 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,154 0,135 FPEA normalisés par part, dilué 1), 2), 4) 0,153 0,135 Ratio de distribution des FPEA, de base1), 3) 104,1 % 118,5 % Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 104,6 % 118,5 % Croissance du BEN des immeubles comparables1) 5,9 % (1,5 )% Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1) 6,6 % 1,0 %





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Jusqu'au T1 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés incluaient des ajustements pour les montants de l'obligation locative du vendeur de l'immeuble de la FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du T2 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) Comprend les distributions à verser aux détenteurs de parts de société en commandite de catégorie B, qui sont comptabilisées en tant que charges financières dans les états financiers consolidés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.





Au 31 mars 2025 et au 31 décembre 2024 2025 2024 $ $ INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE Total du portefeuille Nombre d'immeubles de placement2) 90 106 Nombre d'immeubles en cours de développement 2 2 Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente) 2 469 045 2 458 174 Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI) 11,7 12,5 Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin de période)3) 97 % 96 % Durée moyenne pondérée des contrats de location (années) 6,7 6,8 Durée moyenne pondérée des contrats de location des immeuble industriels (années) 6,8 7,0 Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 21,8 % 25,3 % INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL Financement Endettement net1) 1 255 667 1 279 538 Ratio d'endettement net1) 48,8 % 49,1 % Dette nette sur BAIIA ajusté1) 10,4 10,9 Dette ajustée sur BAIIA ajusté1) 10,3 10,3 Ratio de couverture des intérêts (fois) 1,64 1,62 Ratio d'endettement garanti 26,3 % 27,4 % Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement 40,2 % 39,5 % Total des actifs 2 574 184 2 604 460 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 080 11 532 Capital Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés) 1 086 233 1 061 724 Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B) 1 244 968 1 241 747 Nombre total de parts (en milliers)4) 94 221 94 159 Valeur d'actif net par part 13,21 13,19





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Comprend 3 immeubles (17 immeubles – 31 décembre, 2024) classés comme actifs détenus en vue de la vente. 3) Comprend les nouveaux baux signés pour une occupation future. 4) Comprend les parts de catégorie B



Mesures non conformes aux IFRS

Les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse comprennent des mesures financières non conformes aux IFRS qui ne doivent pas être interprétées comme une solution de rechange au résultat net, aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS, et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires relatives à ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et figurent à la page 3 du rapport de gestion de la FPI pour le trimestre terminé le 31 mars 2025, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI, sous la rubrique « Relations avec les investisseurs ». Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

BEN

Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre clos le 31 mars 2025 a été de 32,1 millions de dollars, soit 2,6 millions de dollars de plus qu'à l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par un montant de 1,1 million de dollars provenant d'acquisitions d'immeubles de placement industriels réalisées après le T1 2024, par une augmentation de 1,6 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables et par un montant de 1,6 million de dollars lié à des projets de développement, partiellement compensés par un montant de 1,4 million de dollars lié aux cessions réalisées depuis le T1 2024 et par un montant de 0,1 million de dollars lié à l'augmentation des incitatifs offerts aux locataires et de l'amortissement des frais de location.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

Les gains de juste valeur sur les immeubles de placement pour le trimestre terminé le 31 mars 2025 ont totalisé 8,9 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles totalisant 90,7 millions de dollars au cours du trimestre. Dans l'ensemble, les gains de juste valeur comptabilisés pour le portefeuille du FPI se composent principalement d'un montant de 4,5 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins d'aménagement en fonction de l'avancement des travaux d'aménagement par rapport à la valeur d'évaluation à l'achèvement et d'un montant de 10,0 millions de dollars lié aux variations du bénéfice d'exploitation net stabilisé et des taux de capitalisation. Ces éléments sont partiellement compensés par 2,9 millions de dollars de dépenses en capital, déduction faite des ajustements qui n'ont pas été considérés comme augmentant la juste valeur des biens immobiliers et qui ont donc été évalués à zéro, et par 2,7 millions de dollars d'ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance à un chiffre du bénéfice net des immeubles comparables dans son portefeuille industriel pour l'ensemble de l'année.

En 2025, le FPI prévoit de bénéficier de l'achèvement de deux projets de développement importants. Combinés, ces immeubles ajouteront un bénéfice net annuel stabilisé d'environ 6,6 millions de dollars une fois achevés :

Le FPI prévoit terminer son projet d'agrandissement de 325 000 pi2 sur le chemin Dennis à St. Thomas, en Ontario, au troisième trimestre de 2025. Ce projet est construit pour un locataire existant. Le FPI obtient un rendement de 7,8 % sur les dépenses en immobilisations pendant la phase de construction, et obtiendra un rendement contractuel d'entrée de 9,0 % sur les coûts d'aménagement totaux de 54,9 millions de dollars à l'achèvement du projet.





Le FPI construit un immeuble industriel de 115 000 pieds carrés à petites baies adjacent à un immeuble existant qu'il possède à Calgary, en Alberta. Le projet devrait être achevé au troisième trimestre de 2025 et rapporter un rendement d'environ 11 % sur des coûts de développement totaux de 15,4 millions de dollars.



Distributions de mai et juin

Le FPI fera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 13 juin 2025 aux porteurs de parts inscrits en date du 30 mai 2025.

Le FPI effectuera également une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juillet 2025 aux porteurs de parts inscrits au 30 juin 2025.

Résultats du vote de l’assemblée annuelle

Chacun des éléments énoncés dans la circulaire d’informations de la direction du FPI datée du 26 mars 2025 (la « Circulaire ») pour l’assemblée annuelle des porteurs de parts tenue le 14 mai 2025 (l’ « Assemblée ») a été approuvé par la majorité requise des porteurs de parts et chacun des candidats fiduciaires énumérés dans la Circulaire a été élu à titre de fiduciaire du FPI. Les résultats du vote pour chacun des fiduciaires sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour Pourcentage de votes pour Abstentions de vote Pourcentage d’abstentions de vote Floriana Cipollone 23 448 607 59,583% 15 906 168 40,417% Bradley Cutsey 27 573 968 70,065% 11 780 807 29,935% Daniel Oberste 39 198 350 99,603% 156 425 0,397% Mary Vitug 29 108 794 73,965% 10 245 981 26,035% Kelly C. Hanczyk 33 109 525 84,131% 6 245 250 15,869% Ben Rodney 27 578 382 70,076% 11 776 393 29,924%



Les résultats de vote pour les membres du comité d’audit, incluant Mme Floriana Cipollone, M. Bradley Cutsey et M. Ben Rodney, ont été négativement affectés par la recommandation de Glass Lewis et d’Institutional Shareholder Services (« ISS ») aux porteurs de parts de la FPI de retenir leur vote à l’égard de ces fiduciaires, en raison des honoraires non liés à l’audit jugés excessifs versés par la FPI à son auditeur, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« l’auditeur de la FPI »). Cette recommandation est fondée sur l’évaluation effectuée par Glass Lewis et ISS (« leur évaluation ») des honoraires d’audit présentés dans la notice annuelle (AIF) de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

La FPI n’est pas en accord avec cette évaluation. Les honoraires d’audit versés par la FPI à son auditeur au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 se sont élevés à 0,35 million de dollars, comparativement à des honoraires non liés à l’audit de 0,28 million de dollars. Cela démontre que les honoraires d’audit versés excédaient les honoraires non liés à l’audit de 0,07 million de dollars. Les montants référencés par Glass Lewis et ISS correspondent aux honoraires facturés par l’auditeur de la FPI et présentés comme tels dans la notice annuelle de la FPI, et non aux montants réellement versés par la FPI.

Les résultats finaux sur tous les éléments considérés à l’Assemblée sont présentés dans le rapport des résultats du vote déposé sur SEDAR (www.sedarplus.ca).

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Industriel Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 89 immeubles (incluant un immeuble détenu à des fins de développement dans lesquels le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 11,7 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 94 234 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 128 000 parts du FPI et environ 23 106 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars 2025 2024 Variation FPE $ $ $ Bénéfice net 33 151 43 671 (10 520 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 85 - 85 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (8 878 ) (15 183 ) 6 305 Ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (19 037 ) (10 828 ) (8 209 ) Ajustement de la juste valeur des unités d'incitation 199 (9 ) 208 Ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés 7 989 (7 491 ) 15 480 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) 76 (42 ) 118 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 713 3 938 (225 ) Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 366 273 93 Paiements des obligations locatives (26 ) (4 ) (22 ) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 30 30 - Effet net des taux de change non réalisés sur la dette en USD et les couvertures correspondantes (625 ) - (625 ) Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 17 043 14 355 2 688 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 203 93 341 862 FPE par part de base 0,181 0,154 0,027 FPE 17 043 14 355 2 688 Ajout: Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - 628 (628 ) Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents 107 260 (153 ) Ajout: Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 472 - 472 Ajout: Autres éléments non monétaires6) (42 ) 135 (177 ) FPE normalisés 17 580 15 378 2 202 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 203 93 341 862 FPE normalisés par part de base 0,187 0,165 0,022 (en milliers de dollars canadiens sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 mars 2025 2024 Variation FPEA $ $ $ FPE 17 043 14 355 2 688

Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 046 ) (1 167 ) 121

Réserve en capital3) (1 600 ) (1 600 ) — Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 14 397 11 588 2 809 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 203 93 341 862

FPEA par part de base 0,153 0,124 0,029 FPEA 14 397 11 588 2 809 Ajout: Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - 628 (628 ) Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents 107 260 (153 ) Ajout: Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 16 - 16 Ajout: Autres éléments non monétaires6) (42 ) 135 (177 ) FPEA normalisés 14 478 12 611 1 867 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 203 93 341 862 FPEA normalisés par part de base 0,154 0,135 0,019





1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. 2) Jusqu'au T1 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements au titre des montants de l'obligation locative du vendeur de l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du T2 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) La réserve de capital comprend les dépenses en capital pour l'entretien, les incitations des locataires et les coûts de location. Les montants des réserves sont établis en fonction des rapports sur l'état des immeubles, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires, des incitatifs offerts aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée compte tenu de la nature fluctuante de ces dépenses d'investissement. 4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B. 5) Ces ajustements représentent des radiations de bilan, des frais de remboursement anticipé d'hypothèques et d'autres coûts associés aux cessions réalisées au cours de la période. Étant donné la nature ponctuelle et non récurrente de ces coûts, le FPI les a ajustés pour déterminer les FPE normalisés et les FPEA normalisés. 6) Cet ajustement représente les pertes (gains) de change non réalisées sur les transactions relatives au prix d'achat différé. Il convient de noter que les périodes comparatives pour 2024 ont été mises à jour pour se conformer à la présentation de la période actuelle.





(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2025 2024 Variation BEN des immeubles comparables $ $ $ Produits des immeubles de placement 44 754 41 597 3 157 Charges des immeubles de placement (12 664 ) (12 060 ) (604 ) BEN 32 090 29 537 2 553 Ajout/(Moins): Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location 366 273 93 Ajustements linéaires des loyers (1 045 ) (1 164 ) 119 Développement et expansion (1 622 ) (70 ) (1 552 ) Acquisitions (1 335 ) (248 ) (1 087 ) Cessions (630 ) (2 025 ) 1 395 Frais de résiliation et autres éléments non-récurrents - (35 ) 35 BEN des immeubles comparables 27 824 26 268 1 556 BEN des immeubles industriels comparables 27 353 25 650 1 703





(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2025 2024 Variation BAIIA ajusté $ $ $ Bénéfice net 80 362 199 984 (119 622 ) Ajout/(Moins): Charges d'intérêt nettes 55 049 46 680 8 369 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 15 053 14 606 447 Ajustements à la juste valeur1) (30 593 ) (151 931 ) 121 338 Charges d'amortissement1), 2) (3 151 ) (3 732 ) 581 Perte sur la cession d'immeubles de placement 1 540 807 733 Perte (gain) de devises étrangères non réalisées 123 (53 ) 176 Revenus des biens immobiliers en développement 2 374 325 2 049 Frais de transition du personnel non récurrents 191 520 (329 ) Coûts non récurrents liés à la cession d'actifs 203 - 203 BAIIA ajusté 121 151 107 206 13 945





1) Comprend les ajustements relatifs aux investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. 2) Comprend l'amortissement des loyers linéaires, des améliorations locatives et des commissions de location.