Syensqo - Resultaten Eerste Kwartaal 2025

SYENSQO EERSTE KWARTAAL 2025 RESULTATEN

NETTO-OMZET VAN €1,62 MILJARD GELEID DOOR COMPOSITE MATERIALS, TECHNOLOGY SOLUTIONS & NOVECARE

ROBUUSTE ONDERLIGGENDE EBITDA VAN €311 MILJOEN, EEN SEQUENTIËLE STIJGING VAN 5%

VOORUITZICHTEN VOOR 2025 ONGEWIJZIGD

Kw1 2025 Hoogtepunten

De netto-omzet van €1,6 miljard daalde autonoom met 1% op jaarbasis als gevolg van lagere volumes (-1%), terwijl de prijzen stabiel bleven; dubbelcijferige jaar op jaar groei in Composite Materials & Technology Solutions; op sequentiële basis steeg de netto-omzet met 1% als gevolg van hogere prijzen (1%), terwijl de volumes stabiel bleven;

Onderliggend (in € mln) Kw1 2025 Kw1 2024 Kw4 2024 JoJ verandering JoJ organisch KwoKw verandering Netto-omzet 1,619 1,624 1,598 -0.3% -1.4% 1.3% Brutowinst 514 583 482 -11.9% - 6.5% Brutomarge 31.7% 35.9% 30.2% -420 bps - 160 bps EBITDA 311 363 298 -14.2% -15.1% 4.5% EBITDA-marge 19.2% 22.3% 18.6% -310 bps -310 bps 60 bps Operationele kasstroom 176 244 345 -27.9% - -49.1% Vrije kasstroom 37 157 159 n.m. - n.m. Kasstroomomzetting (LTM) 68% 89% 71% n.m. - n.m. Kasstroomomzetting (LTM) excl. €167mn betaling aan NJDEP 80% 89% 82% -850 bps - -190 bps ROCE (LTM) 7.1% 9.6% 7.9% -250 bps - -80 bps

Dr. Ilham Kadri, CEO

“In het eerste kwartaal hebben we onze verwachtingen waargemaakt, dankzij dubbelcijferige omzetgroei op jaarbasis in Composite Materials en Technology Solutions en robuuste groei in Novecare. Zoals verwacht weerspiegelden de prestaties van Specialty Polymers de eerder aangekondigde tegenwind in Elektronica; we bleven echter veerkrachtige onderliggende marges realiseren, ondersteund door positieve netto prijzen en gedisciplineerde kostenbeheersing.

“Aan het begin van het jaar nam ook de onzekerheid toe als gevolg van de aanhoudende tarief- en wereldwijde handelsspanningen. Hoewel we geloven dat de combinatie van onze evenwichtige regionale aanwezigheid en maatregelen om de gevolgen te beperken ons in staat stellen om een beperkte directe impact op onze vooruitzichten voor het hele jaar te zien, blijven de bredere gevolgen voor de eindvraag en de wereldeconomie onbekend. Terwijl we door deze periode van onzekerheid navigeren, blijft onze focus gericht op het uitvoeren van initiatieven waar we controle over hebben, zoals het voltooien van onze separatie, het versnellen van herstructureringen en kostenbesparingen, en het blijven doen van gedisciplineerde investeringen met een hoog rendement om op de langere termijn beter te presteren dan onze markten.”

Vooruitzichten voor 2025

Voor 2025 verwachten we dat de macro-economische onzekerheid en de onzekerheid over de vraag in de meeste van onze eindmarkten zullen aanhouden, nog verergerd door recente aankondigingen van invoerrechten en wereldwijde handelsspanningen. Daarnaast hebben de veranderende dynamiek en mogelijke gevolgen voor de wereldeconomie geleid tot volatiliteit van de wisselkoersen en invloed op de zichtbaarheid in de meeste van onze eindmarkten.

We zijn van mening dat onze wereldwijde productiefaciliteiten en de nabijheid van klanten, in combinatie met de maatregelen die we nemen om de gevolgen van deze tegenwind te beperken, ons goed van pas zullen komen bij het aanpassen en beheren van onze directe blootstelling. Reeds geïmplementeerde risicobeperkende maatregelen omvatten tarieftoeslagen, het omleiden van volumes naar klanten en regio's die niet worden beïnvloed door de hogere tarieven, het verfijnen van onze toeleveringsketen en acties om de productie verder te lokaliseren.

In het licht van deze externe factoren zullen we onze herstructurerings- en kostenbesparende initiatieven versnellen, inclusief extra geplande verminderingen van het personeelsbestand van ongeveer 200 posities. Deze acties zullen naar verwachting zowel het inflatoire effect op de kosten gedurende het jaar compenseren als meer dan € 200 miljoen aan besparingen opleveren tegen het einde van 2026.

Aangezien de geschatte tegenwind van de directe impact van tarieven en wisselkoersschommelingen onzeker en onderhevig is aan verandering, hebben we de potentiële impact hiervan buiten beschouwing gelaten in onze vooruitblik voor het hele jaar 2025, die als volgt ongewijzigd blijft1:

Onderliggende EBITDA van ten minste €1.4 miljard

van ten minste €1.4 miljard Kapitaalinvesteringen van ongeveer €600 miljoen

van ongeveer €600 miljoen Vrije kasstroom van ongeveer €400 miljoen

Voor het tweede kwartaal van 2025 blijft de zichtbaarheid op korte termijn een uitdaging. De onzekerheid over de vraag zal naar verwachting aanhouden in de meeste van onze eindmarkten, omdat klanten zich aanpassen aan de invoering van invoerrechten, met name tussen de VS en China. Op kwartaalbasis blijven we geloven dat het eerste kwartaal van 2025 de laagste EBITDA-prestatie van het jaar zal laten zien, met een opeenvolgende verbetering in het tweede kwartaal.

Het tweede kwartaal zal naar verwachting een uitgaande kasstroom van ongeveer €170 miljoen bevatten in verband met de dividenduitkering op 19 mei 2025.

In lijn met onze eerdere vooruitzichten verwachten we nog steeds een hogere onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2025, vergeleken met de eerste helft, ondersteund door hogere netto-omzet, het afnemen van tegenwind in Elektronica en civiele luchtvaart, evenals de fasering van kostenbesparende maatregelen, die zwaarder wegen in de tweede helft van 2025.

Vanuit een kasstroom perspectief omvat 2025 uitstroom gerelateerd aan de splitsing van Solvay en het laatste jaar van materiële investeringen gerelateerd aan de uitbreiding van de Tavaux-site in Frankrijk, die beide naar verwachting aanzienlijk lager zullen zijn in 2026.





