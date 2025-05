EGIDE : Transfert temporaire des actions EGIDE sur le compartiment « Penalty Bench » à compter du 16 mai 2025

Bollène, 15 mai 2025 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

Transfert temporaire des actions EGIDE

sur le compartiment « Penalty Bench »

à compter du 16 mai 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires qu’en raison du retard dans la publication de son Rapport Annuel Financier 2024 et conformément à l'article 7.3.1 des Règles d'Euronext Growth, Euronext a pris la décision de transférer les titres EGIDE dans le Penalty Bench à compter du 16 mai 2025.

Cette décision a été communiquée à l'entreprise le 14 mai 2025.

La sortie de ce compartiment sera automatique dès qu’Egide aura publié son rapport annuel Financier au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Il n'y a théoriquement aucune conséquence pour les actionnaires et investisseurs, qui peuvent continuer à réaliser des transactions sur les titres EGIDE dans les conditions habituelles. Toutefois, certains établissements teneurs de comptes ne permettent pas l’achat des titres sur ce groupe de cotation. Le Groupe Egide invite les investisseurs à se rapprocher de leur banque.

Le Groupe Egide rappelle à ses actionnaires que la publication du rapport financier annuel 2024, initialement prévue pour le 30 avril 2025, a été reportée pour permettre la finalisation complète des travaux d'audit. La date de l'Assemblée Générale Mixte sera communiquée ultérieurement une fois le calendrier d'audit définitivement établi.

Le Groupe informera le marché dès que possible de la nouvelle date de publication du rapport financier annuel 2024 et de la date définitive de l'Assemblée Générale, en veillant à respecter les délais réglementaires applicables.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires semestriel : 30 juillet 2025

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

