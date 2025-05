Quadient conserve sa place de leader dans le SPARK Matrix pour la gestion des comptes clients grâce à l’automatisation par l’IA et aux paiements en temps réel

QKS Group reconnaît Quadient pour la pertinence de ses analyses basées sur les données, son intégration transparente avec les principaux ERP du marché et sa plateforme SaaS évolutive





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce figurer comme Leader dans le classement SPARK Matrix™ 2025 des solutions de gestion des comptes clients. C’est la quatrième année consécutive que le cabinet de conseil et d’analyse technologique QKS Group distingue Quadient comme l’un des acteurs majeurs du secteur. Cette reconnaissance vient confirmer son engagement constant à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, à automatiser leurs processus financiers pour améliorer leur performance, et à renforcer la qualité des interactions avec leurs clients.

L’automatisation basée sur l’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur les processus de gestion des comptes clients. La solution cloud Quadient Comptes Clients exploite l’IA pour automatiser l’ensemble du cycle order-to-cash, offrant une expérience fluide du crédit au recouvrement, jusqu’à l’encaissement. Elle rend les interactions clients plus efficaces et accélère les flux de trésorerie.

« Quadient se distingue sur le marché mondial des applications de gestion des comptes clients par ses fonctionnalités innovantes telles que des algorithmes avancés d’IA et de machine learning, pour un rapprochement paiement-facture très précis et efficace, un accompagnement complet vers l’adoption de nouvelles technologies de paiement, comme les paiements en temps réel, ainsi que des alliances stratégiques avec un large réseau de prestataires pour construire un écosystème de paiement prêt pour l’avenir », a déclaré Hetansh Shah, analyste chez QKS Group. « L’équipe interne Quadient, spécialiste de la transformation numérique, collabore étroitement avec des acteurs majeurs du paiement, pour garantir une transition fluide des paiements papier vers des alternatives électroniques sécurisées, non seulement pour nos clients, mais aussi pour leurs propres clients finaux, tout en assurant une innovation continue et un accompagnement sur mesure face à l’évolution des usages ».

Quadient Comptes Clients fait partie de la plateforme globale d'automatisation Quadient, qui couvre la gestion des comptes clients et des comptes fournisseurs, la présentation des factures et les solutions de facturation électronique pour les équipes comptables et financières, ainsi que la gestion des communications client, la cartographie du parcours client et les formulaires intelligents, afin d’offrir des expériences client uniques.

« Nous sommes honorés d’être reconnus comme Leader dans le SPARK Matrix des solutions AR. Cette distinction reflète, selon nous, l’engagement de Quadient à aider les entreprises à automatiser leurs processus, renforcer l’engagement client et intégrer les données de manière fluide pour une croissance rentable et des expériences client uniques », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « Nous poursuivrons notre dynamique d’innovation, en accompagnant les entreprises dans l’adoption d’outils basés sur l’IA pour la prévision de trésorerie, l’évaluation du risque crédit et le recouvrement proactif via des communications omnicanales ».

Pour télécharger gratuitement une version abrégée du rapport SPARK Matrix 2024 des solutions de gestion des comptes clients, rendez-vous sur : https://www.quadient.com/fr/ressources/2025-spark-matrix-gestion-comptes-clients.

A propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

