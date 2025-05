La Télé Rogers Xfinity offre maintenant la plus grande variété de contenu au pays

Le service ajoute plus de 150 chaînes internationales en plus de 20 langues à sa programmation.

La clientèle profite de la meilleure expérience de divertissement qui soit pour regarder les nouvelles, du sport et du divertissement en direct.

TORONTO, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Télé Rogers Xfinity offre la plus grande variété de contenu de tous les fournisseurs de services de télévision au Canada, grâce à l’ajout de plus de 150 chaînes internationales en plus de 20 langues. Dorénavant, les clients et clientes de Rogers peuvent accéder à plus de 480 chaînes et explorer encore plus la richesse du monde sans quitter leur salon, seulement avec la Télé Rogers Xfinity.

« C’est avec fierté que nous offrons au public canadien la plus grande variété de contenu télévisuel et la meilleure expérience de divertissement qui soit, a déclaré Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Notre plateforme de classe mondiale intègre parfaitement ce contenu télé, qui comprend maintenant plus de 150 chaînes du monde entier ainsi qu’une gamme croissante de services de diffusion continue pour aider la clientèle à facilement trouver ce qu’elle cherche avec notre télécommande vocale primée. »

Selon un récent sondage mené auprès de Canadiennes et de Canadiens multilingues, le contenu dans leur langue maternelle est important pour 84 % d’entre eux afin de garder le contact avec leur culture et leur patrimoine.1

Cette programmation internationale récemment étendue est offerte en essai gratuit dans les forfaits Télé Rogers Xfinity jusqu’au 17 juin pour permettre aux clients et clientes d’explorer le monde dans le confort de leur foyer. Une fois la période d’essai terminée, ils pourront personnaliser leur expérience de divertissement en s’abonnant à ces chaînes et forfaits à thème internationaux.

La Télé Rogers Xfinity offre la plus grande variété de contenu télévisuel2 – sports, divertissement et nouvelles en direct provenant du Canada et du monde entier – tout en regroupant le contenu sur demande et les applis de diffusion continue sur une seule plateforme pour proposer la meilleure expérience de divertissement3 qui soit.

Visitez le rogers.com/xfinity pour en savoir plus.

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

1 Source : Étude sur le contenu télévisuel multiculturel. Total pour le Canada. Ménages dans lesquels au moins une personne parle une langue autre que l’une des langues officielles, et qui ont un abonnement (ou qui sont ouverts à l’idée à s’abonner) à une chaîne de télévision en direct dans leur langue maternelle. Mars 2025 (n = 1546). La marge d’erreur est d’environ 2,5 %, 19 fois sur 20. Étude commandée par Rogers et réalisée via le Forum Angus Reid.

2 En fonction du nombre de chaînes télé linéaires et de chaînes télé en ligne gratuites avec publicités.

3 Un plus grand nombre de Canadiens choisissent le divertissement Rogers Xfinity avec la télécommande vocale primée, là où le service est offert, selon le nombre d’abonnés aux services vidéo; Rogers a remporté ex æquo un prix pour l’expérience nationale globale en matière d’expérience vidéo décerné par Opensignal dans son rapport canadien sur les services à large bande fixes, mars 2025. Visitez rogers.com/fr/forfaits-tele.