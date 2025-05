Taiga lance la production des motomarines Orca 2025

Étape opérationnelle importante avec le lancement de la production des motomarines 2025

Nouvelle technologie de refroidissement de batterie offrant jusqu’à 65 % plus de puissance

Mise à jour permettant des vitesses de recharge DC doublées sur la motomarine Orca



MONTRÉAL, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moteurs Taiga Inc. (Taiga) franchit une étape importante en relançant ses opérations de fabrication et en amorçant les livraisons de sa nouvelle motomarine Orca 2025. Ce nouveau modèle intègre plusieurs innovations, dont des avancées majeures en matière de performance de batterie et de temps de recharge.





Une étape clé pour la relance de la production

Le lancement des lignes d’assemblage de véhicules et de production automatisée de batteries, selon l’échéancier prévu, marque une avancée significative pour Taiga. Cette relance permet les premières livraisons de la nouvelle Orca 2025 et témoigne du renforcement des activités de Taiga dans l’industrie canadienne des véhicules électriques. Elle s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle alliance mondiale en électrification marine, aux côtés d’acteurs de premier plan tels que Vita, Evoy et Aqua Superpower.

Taiga prévoit une montée en cadence stratégique de la production dans son usine de fabrication avancée à Montréal, Québec, qui offre une capacité de production pouvant atteindre 8 000 unités par année. Cela permettra de livrer des groupes motopropulseurs électriques de pointe à des manufacturiers de bateaux à travers le monde, en plus des véhicules Taiga. La production des nouvelles motoneiges électriques débutera à l’automne 2025 afin de répondre à la demande internationale croissante. Cette expansion contribuera à créer des emplois et à renforcer le leadership technologique du Québec et du Canada dans le secteur des véhicules électriques.

« Relancer la production en si peu de temps témoigne du dévouement de notre équipe et du soutien de partenaires solides », a déclaré Matthew Taylor, vice-président des opérations. « Nous avons tiré parti de plusieurs années d’apprentissage pour mettre en place un système de fabrication avancé et intégré verticalement ici même au Canada. Toute l’équipe de Taiga est fière de continuer à fabriquer la seule motomarine encore produite au pays. »

Refroidissement de batterie révolutionnaire – Plus de puissance, recharge plus rapide

Taiga continue de repousser les limites des technologies fondamentales nécessaires à la production de véhicules électriques performants à prix compétitifs, dans le but d’accélérer l’électrification des véhicules marins et de sports motorisés.

Fruit de plusieurs années d’ingénierie avancée et d’itérations rigoureuses, la nouvelle technologie de refroidissement repose sur une circulation optimisée du liquide de refroidissement autour des cellules lithium-ion. Elle permet une amélioration du transfert thermique et de l’uniformité des températures, ce qui se traduit par une augmentation allant jusqu’à 65 % de la puissance continue de la batterie en conditions marines chaudes. Combinée aux mises à jour logicielles récentes, cette avancée permet de doubler les vitesses de recharge DC et de réduire les temps de recharge rapide à moins de 30 minutes.

« L’introduction rapide de cette technologie est rendue possible grâce à l’intégration verticale de Taiga, qui regroupe l’ingénierie avancée et la production automatisée sous un même toit », a expliqué Paul Achard, chef de l’ingénierie. « Nous sommes impatients d’appliquer cette percée à la production de nos prochaines motoneiges et à nos futurs produits de groupes motopropulseurs. »

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui mène l’électrification au-delà des routes grâce à une technologie de groupe motopropulseur révolutionnaire, des véhicules de sports motorisés et des motomarines électriques. Grâce à une approche intégrée verticalement, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour offrir des performances extrêmes à des prix compétitifs, facilitant ainsi la transition des véhicules thermiques vers l’électrique. Sa gamme actuelle comprend des motoneiges et des motomarines électriques, répondant à une demande croissante tant du côté récréatif que commercial, pour explorer la nature sans compromis. Pour plus d’informations, visitez www.taigamotors.com.

Contact presse :

Chloe Beaulieu, press@taigamotors.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77fe9d5a-d095-47cf-9cd3-1e10a7dbca83

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7516a771-a29e-41a5-bacd-c9a90a2723d2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d5b5caf-36f2-4d33-8b35-4e9c8374bc90