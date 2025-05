Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 15 mai 2025 – 17h45

ARGAN achève la réhabilitation et l’extension du hub de messagerie de GEODIS à Toulouse

ARGAN accompagne la croissance de son locataire GEODIS avec la livraison de l’extension de son hub de messagerie de Bruguières (31). Au-delà de la surface qui est portée à 14 000 m², ce chantier fut également l’occasion de réaliser des travaux d’amélioration du bâtiment existant et d’inscrire dans la durée le partenariat avec GEODIS au travers d’un nouveau bail d’une durée ferme de 12 ans.

Crédit : ARGAN

Un projet novateur d’augmentation dans la largeur du hub

C’est depuis ce hub régional que GEODIS opère, depuis 2003, sur le département de la Haute-Garonne, et alimente également ses plateformes départementales du Sud-Ouest. Ce site est idéalement localisé pour les activités de logistique et de messagerie, à quelques kilomètres au nord de Toulouse et le long de l’autoroute A62.

Avec la hausse de son volume d’activité, GEODIS recherchait des surfaces supplémentaires. ARGAN et GEODIS ont su travailler de concert pour aboutir à l’option d’une extension du site existant permettant à la messagerie de gagner 2 900 m² et de voir ainsi sa surface totale portée à 14 000 m². La forme du foncier ne permettant pas un agrandissement classique du bâtiment dans sa longueur, les équipes d’ARGAN et de GEODIS ont conçu un plan d’extension novateur en largeur, le tout en permettant la poursuite de la pleine exploitation du site pendant la phase de chantier.

À la fin des travaux, 157 quais équipent une grande halle de messagerie dont la surface a été portée à 12 100 m².

Amélioration du bilan environnemental du site

L’extension du bâtiment a été l’occasion de réhabiliter l’existant, notamment le bloc bureaux de 1 900 m², la voirie, ainsi que les équipements de quais.

Ces travaux auront également été une opportunité de réduire fortement le bilan énergétique du site, notamment grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation de GEODIS et d’un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB). Enfin, les lampes à iodure ont été remplacées par des luminaires LEDs intelligents asservis à la présence et à la luminosité.

La livraison de l’extension marque le démarrage d’un nouveau bail long terme de 12 années fermes qui souligne la solidité du partenariat qui unit GEODIS et ARGAN.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN conclut : « Cette extension, réalisée en site occupé et dans le sens de la largeur est emblématique de la volonté et de la capacité d’ARGAN à concevoir pour ses clients des solutions innovantes et agiles afin de répondre à leurs besoins et d’accompagner leur croissance ».

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025 17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





