Bitget Wallet 參加多倫多 Consensus 大會，展現創新與發展

多倫多, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 是世界領先的非託管 Web3 錢包，將參加多倫多 Consensus 大會，這是 Web3 界最受期待的活動之一，將於 2025 年 5 月 14 日至 5 月 16 日間舉行。 隨着 Web3的發展日趨成熟，Bitget Wallet 成為鎂光燈下的焦點，強調其跨鏈互通性、智能合約安全性及用戶導向設計的最新進展。 在此次亮相之前，Bitget Wallet 已推出了 Shop with Crypto（加密貨幣購物）功能，通過此應用程式內的市場，可用加密貨幣購買日常用品。同時，Bitget Wallet 亦將 Reserve 的鏈上指數基金納入其中，方便在錢包內存取多樣化的加密貨幣投資組合。

本次活動為期三天，來自世界各地的開發者、企業家、投資者和建設者將同聚一堂，共同討論加密貨幣、區塊鏈基礎設施和去中心化金融的未來。 Bitget Wallet 將出席本次大會全部三天的活動，協同一眾與會者和行業領袖進行交流，同時展示為快速發展的用戶群體度身設計的全新產品功能和生態系統更新。

今年的 Consensus 大會標誌着本行業的一個重要轉折點。 BlackRock 和白宮人士等重量級代表將參加本次大會，這顯示了加密貨幣在機構認可和監管地位等方面取得的進展。 這些利益相關各方的參與，體現了敍事有所轉變——Web3 不再是邊緣技術，而是全球金融討論中不可或缺的一部分。 在此環境下，Bitget Wallet 旨在展示易於使用且安全的自行託管工具如何成為主流應用的中樞。

作為參與多倫多 Consensus 大會的一部分，5 月 14 日晚，Bitget Wallet 將舉辦一場獨家 VIP 威士忌品酒之夜活動。 品酒會將在一個獨特的場地舉行，首先，賓客將在 Above/Below Ground 享受精心策劃的威士忌調酒課程，將在私密而富有情調的氛圍中品嚐頂級混合威士忌，隨後再前往一個地下洞穴空間進行私人晚宴，這裡為賓客進行更深入的對話與交流提供精緻而別開生面的環境。 每位 VIP 賓客還將獲贈一個為其量身訂製的金色酒吧盒，裏面將裝着刻有賓客姓名的威士忌酒瓶——這份紀念品的設計符合當晚活動的基調：稀有、沉浸且令人難忘。

Bitget Wallet 作為 Bitget 生態系統的核心支柱，推出以來逐漸發展至支援主要的去中心化應用程式 (DApp) 和去中心化金融協定 (DeFi)，並整合至其介面中。 憑著對可用性和安全性的重視，此錢包已成為希望管理數碼資產、交換代幣和使用去中心化應用程式的用戶之首選， 所有操作都可在一個無縫介面中完成。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 説：「業界最重要的一些想法是在 Consensus 大會中形成， Bitget Wallet 希望在本次大會中分享如何應對 Web3 應用的重大挑戰，並與生態系統合作，共同探索下一步發展。」

繼參加 Solana Blockchain Futurist 大會以及加拿大加密貨幣週的其他主要活動之後，出席多倫多 Consensus 大會是 Bitget Wallet 的另一重點活動， 這反映 Bitget 更廣泛的努力，透過易於使用、安全且以用戶為中心的基礎架構來支援去中心化創新。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管式加密貨幣錢包，旨在讓所有人都能簡單、無縫且安全地使用加密貨幣。 Bitget Wallet 擁有超過 6,000 萬用戶，匯集了全面的加密貨幣服務，包括貨幣兑換、市場洞察、質押、獎勵、DApp 瀏覽器和加密貨幣支付解決方案。 Bitget Wallet 支援超過 130 個區塊連、逾 2 萬個 DApp 及數百萬代幣，可實現數以百計的 DEX 和跨鏈橋的順暢多鏈交易。 Bitget Wallet 還提供逾 3 億美元的用戶保障基金，可保障用戶資產最高等級的安全。

欲了解更多資訊，請瀏覽：X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

傳媒查詢請聯絡：media.web3@bitget.com

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aca210c0-db22-4696-aa65-4d4c4b00cc2f