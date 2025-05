Bitget Wallet, 블록체인 퓨처리스트 컨퍼런스 (Blockchain Futurist Conference)의 플래티넘 스폰서로서 실제 활용성 선보이다

토론토, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025년 5월 13일에 개최되는 북미의 대표적인 암호화폐 및 블록체인 행사인 블록체인 퓨처리스트 컨퍼런스 (Blockchain Futurist Conference)에서 선도적인 비수탁형 웹3 지갑인 Bitget Wallet이 플래티넘 스폰서로 참여하여 주목을 받을 예정이다. 다양한 프로그램과 커뮤니티 활성화를 통해 생태계 개발, 실제 유용성, 포괄적인 웹3.0 혁신에 대한 지속적인 투자를 이어가고 있는 Bitget Wallet의 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.

이번 행사는 북미 시장에서의 입지를 강화하기 위한 Bitget Wallet의 최근 행보로, 성장하는 제품군과 생태계를 업계에서 가장 영향력 있는 무대 중 하나에 선보이게 되었다. 오전 11시에 Bitget의 COO인 Vugar Usi Zade가 무대에 올라 '균형 잡기: 가상화폐 거래소의 UX와 보안'(Striking the Balance: UX vs Security in Crypto Exchanges)라는 제목의 특별 세션을 진행했다. 여기서 그는 암호화폐 플랫폼 설계에서 가장 중요한 과제 중 하나를 다룰 예정이다.

Bitget Wallet의 COO인 Alvin Kan은 “우리의 목표는 일반 사용자들이 Web3에 접근하고 실용적으로 사용할 수 있도록 하는 것”이라고 강조하였다. 그는 이어 "올해 컨퍼런스에 참여하는 것은 단순히 가시성뿐만 아니라 암호화폐의 미래를 만들어가는 빌더 및 사용자들과 소통할 수 있는 기회이기도 하다. 온체인 도구, 생태계 지원 또는 실제 사용 사례를 통해 이를 다룰 것이다. Bitget Wallet은 암호화폐 경험 전반에 걸쳐 실질적인 유용성을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다."고 밝혔다. 이번 출시는 사용자가 지갑 내에서 게임, 여행, 기프트 카드 등 상품과 서비스에 암호화폐를 직접 사용할 수 있는 새로운 인앱 마켓플레이스인 '암호화폐로 쇼핑하기' (Shop with Crypto)의 출시에 이은 것이다.

커뮤니티 주도의 변화를 위한 광범위한 노력의 일환으로 진행되는 Bitget Wallet의 글로벌 이니셔티브인 Blockchain4Her는 컨퍼런스 기간 중 오후 12시부터 2시까지 이더우먼 스테이지 & 갤러리 룸 ( ETHWomen Stage & Gallery Room)에서 열리는 이더우먼 해피아워 (ETHWomen Happy Hour)를 후원하기도 했다. 진정한 대화와 연결을 촉진하기 위해 기획된 이 행사는 웹3.0 여성들이 네트워크를 형성하고 경험을 공유하며 의미 있는 관계를 구축할 수 있는 환영의 장을 제공한다. 참석자들은 특별한 자선 활동의 일환으로 한정판 Blockchain4Her 핀을 받게 되며, Bitget Wallet은 핀을 착용할 때마다 지역 여성 자선단체에 10달러를 기부하게 된다.

이 날 저녁 Bitget Wallet은 암호화폐 주간에서 가장 기대되는 부대 행사 중 하나인 Bitget Mixer Night을 상징적인 올드 토론토 증권거래소 ( Old Toronto Stock Exchange)에서 주최했다. 전통적인 금융과 탈중앙화 혁신이 만나는 장소에서 열리는 이 특별한 믹서에서는 암호화폐 업계 최고 전문가들이 모여 칵테일과 카나페를 즐기며 대화를 나눌 예정이다. 참석자들은 발견과 네트워킹을 위해 고안된 에너지 넘치는 환경을 즐기면서 Bitget Wallet의 최신 개발 사항을 자세히 살펴볼 수 있다.

메인 스테이지부터 친밀한 부대 행사까지, Bitget Wallet의 참여는 웹3 생태계 전반에서 커뮤니티 영향력, 유틸리티 중심의 혁신, 포용적 성장에 대한 관심이 커지고 있음을 반영한다.

Bitget Wallet 소개:

Bitget Wallet은 웹3.0의 본거지로, 하나의 비수탁형 지갑에 무한한 가능성을 통합하고 있다. 6,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 자산 관리, 즉시 스왑, 보상, 스테이킹, 거래 도구, 실시간 시장 데이터, DApp 브라우저, NFT 마켓플레이스 등 종합적인 온체인 서비스를 제공한다. 초보자부터 고급 트레이더까지 모두를 위해 설계된 이 서비스는 니모닉, MPC, AA 지갑 옵션을 지원한다. 100개 이상의 블록체인, 20,000개 이상의 디앱, 500,000개 이상의 토큰에 연결할 수 있는 Bitget Wallet은 디지털 자산을 위한 3억 달러 이상의 사용자 보호 기금과 함께 수백 개의 DEX 및 크로스체인 브리지에서 원활한 멀티체인 거래를 지원하고 있다.

