Bitget Wallet 作为 Blockchain Futurist Conference（区块链未来主义者大会）的白金级赞助商，展示现实世界的实用性

多伦多, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的非托管 Web3 钱包 Bitget Wallet 作为北美旗舰级的加密货币和区块链盛会 Blockchain Futurist Conference(区块链未来主义者大会)的白金级赞助商,备受瞩目。此大会于 2025 年 5 月 13 日举行。 通过丰富多彩的活动安排和社群激活,Bitget Wallet 的参与展示了其对生态系统开发、现实世界应用以及包容性 Web3 创新的持续投入。

这项活动标志着 Bitget Wallet 为加强公司在北美的影响力而采取的最新举措,将其不断发展壮大的产品套件和生态系统引入业界最具影响力的舞台之一。 当天上午 11 点,Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 登台发表主题演讲,题为 Striking the Balance: UX vs Security in Crypto Exchanges(“寻求平衡:加密货币交易所的用户体验与安全性”),他探讨了加密货币平台设计中最关键的挑战之一。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 说:“我们的目标是让 Web3 对日常用户来说易于访问且实用。 我们参加今年的大会不仅是为了提高知名度,而且为了与塑造加密货币未来的建设者和用户建立联系。 无论是通过链上工具、生态系统支持或是现实世界的用例, Bitget Wallet 致力于在加密货币体验中提供真正的实用性。” 该公司在参与这次活动之前,推出了“Shop with Crypto”,这是一个新的应用内市场,让用户可以使用加密货币直接购买钱包内的商品和服务,包括游戏、旅游、礼品卡等。

作为其对社群主导变革的更广泛承诺的一部分,Bitget Wallet 的全球倡议 Blockchain4Her 还赞助了 ETHWomen Happy Hour,该活动于大会期间中午 12 点至下午 2 点在 ETHWomen 舞台和展览室举行。 活动旨在促进真诚的对话和联系,为 Web3 业界的女士提供一个拓展人脉、分享经验和建立有意义的关系的温馨空间。 作为特别慈善活动的一部分,与会者获得限量版 Blockchain4Her 徽章——每佩戴一枚徽章,Bitget Wallet 就会向当地妇女慈善机构捐赠 10 美元。

当晚晚些时候,Bitget Wallet 在标志性的旧多伦多证券交易所举办了 Bitget Mixer Night,这是加密货币周最受期待的周边活动之一。 在传统金融与去中心化创新交汇的场地,这场独家聚会汇集加密货币领域的顶尖人才,让大家畅享鸡尾酒和小吃,互相交谈,共度一个美好的夜晚。 嘉宾可以深入了解 Bitget Wallet 的最新发展动态,同时享受一个充满活力、专为探索和交流而设计的环境。

从主舞台到私密的周边活动,Bitget Wallet 积极参与这场盛事,反映出对社群影响力、以实用为本的创新以及整个 Web3 生态系统包容性发展的日益重视。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密钱包,旨在让每个人都能简单、顺畅、安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 6 千万用户,提供全套加密货币服务,包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 浏览器和加密货币支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链、2 万多个去中心化应用程序和一百万种代币,可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金,可为用户资产提供最高级别的安全保障。

