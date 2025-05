Bitget Wallet 作為 Blockchain Futurist Conference (區塊鏈未來主義者大會) 的白金級贊助商，展示現實世界的實用性

多倫多, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的非托管 Web3 錢包 Bitget Wallet作為北美旗艦級的加密貨幣和區塊鏈盛會 Blockchain Futurist Conference 的白金級贊助商而備受矚目。此大會於 2025 年 5 月 13 日舉行。 Bitget Wallet 為這次盛事精心策劃了一系列精彩節目和社群推廣活動,體現其持續投資於生態系統開發、現實世界的實用性和包容性 Web3 創新。

這項活動標誌著 Bitget Wallet 為加強公司在北美的影響力而邁出的最新一步,將其不斷擴展的產品套件和生態系統引入業界數一數二最具影響力的舞台。 當天上午 11 時,Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 登台主持了一場專題會議,主題為"Striking the Balance: UX vs Security in Crypto Exchanges" (「尋求平衡:加密貨幣交易所的用戶體驗與安全性」),探討了加密貨幣平台設計中最關鍵的挑戰之一。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 說:「我們的目標是讓 Web3 對日常用戶來說易於接觸且實用。 參加今年的大會不僅是為了提高知名度,而且是為了與塑造加密貨幣未來的建設者和用戶建立聯繫。 無論是透過鏈上工具、生態系統支援或是現實世界的用例, Bitget Wallet 均致力在加密體驗中提供真正的實用性。」 該公司在參與這次活動前推出了「Shop with Crypto」,這是一個新的應用程式內市場,讓用戶可以於錢包內使用加密貨幣直接購買商品和服務,包括遊戲、旅遊、禮品卡等。

作為對社群主導變革的各種承諾之一,Bitget Wallet 的全球倡議 Blockchain4Her 亦贊助了 ETHWomen Happy Hour,該活動於大會期間中午 12 時正至下午 2 時正在 ETHWomen 舞台和展覽室舉行, 旨在促進真誠的對話和聯繫,為 Web3 業界的女士提供一個拓展人脈、分享經驗和建立有意義關係的溫馨空間。 作為特別慈善活動的一部分,與會者獲得限量版 Blockchain4Her 襟章——大家每佩戴一枚襟章,Bitget Wallet 就會向當地婦女慈善機構捐贈 10 美元。

當晚稍後,Bitget Wallet 在具有標誌性的舊多倫多證券交易所舉辦了 Bitget Mixer Night,這是加密貨幣週最受期待的周邊活動之一, 而這場獨家聚會在傳統金融與去中心化創新交織的場合舉辦,匯集加密貨幣領域的頂尖人才,讓大家暢享雞尾酒和小食,互相交談,共度一個美好的夜晚。 嘉賓可以深入了解 Bitget Wallet 的最新發展動態,同時體驗專為探索和交流而設計的活力環境。

從主舞台到私密的周邊活動,Bitget Wallet 積極參與這場盛事,反映各界日益關注社群影響力、以實用為本的創新以及整個 Web3 生態系統的包容性發展。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密錢包,旨在讓每個人都能簡單、順暢、安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 6 千萬用戶,提供全套加密貨幣服務,包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 瀏覽器和加密貨幣支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈、2 萬多個去中心化應用程式和一百萬種代幣,可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行順暢多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金,可為用戶資產提供最高級別的安全保障。

