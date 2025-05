Contact Presse Capgemini:

Sereydana Oum

Tel.:+33 6 61 42 03 59

E-mail: Sereydana.oum@capgemini.com

Contact Presse UNICEF:

Anupama Saikia

E-mail: ansaikia@unicef.org

Les jeunes s’inquiètent de ne pas avoir les compétences vertes nécessaires pour agir efficacement contre le changement climatique

Six jeunes de 16 à 24 ans sur dix dans le monde reconnaissent que le développement de compétences vertes pourrait leur ouvrir de nouvelles perspectives de carrière, mais moins de la moitié (44 %) possèdent aujourd’hui les compétences requises

Paris, 16 mai 2025 – Le rapport du Capgemini Research Institute et de Generation Unlimited de l’UNICEF*, « Youth perspectives on climate : Preparing for a sustainable future », publié aujourd’hui, explore le point de vue des jeunes sur la crise climatique, sur les « compétences vertes »1 et l’obtention d’un diplôme pour un emploi vert. Il analyse également sur la façon dont les entreprises et les gouvernements peuvent collaborer avec les jeunes pour les inciter à s’engager pour le climat. D’après le rapport, malgré la montée de l’éco-anxiété, une majorité de jeunes garde l’espoir qu’il est encore temps d’aborder et de résoudre les problèmes causés par le changement climatique. Les jeunes du « Sud global » comme du « Nord global » veulent faire partie de la solution, la plupart d’entre eux étant intéressés par l’élaboration de politiques environnementales et beaucoup souhaitent poursuivre une carrière dans ce domaine, mais le rapport met en évidence un manque inquiétant de compétences vertes.

La plupart des jeunes du monde entier s’inquiètent du changement climatique. Plus de deux tiers se disent préoccupés par la façon dont le changement climatique pourrait affecter leur avenir, en hausse par rapport à une enquête de l’UNICEF USA datant de 2023, où 57 % des jeunes du monde entier souffraient d’« éco-anxiété ».2 Les jeunes du Nord global déclarent des niveaux plus élevés d’anxiété liée au climat (76 %) par rapport à leurs pairs du Sud global (65 %). On note également une fracture entre zones rurales et urbaines : 72 % des jeunes vivant dans les zones urbaines et suburbaines se déclarant préoccupés par les effets du changement climatique sur leur avenir, contre 58 % dans les zones rurales.

Les jeunes pensent qu’il est encore temps de résoudre les problèmes liés au changement climatique

Malgré leur inquiétude face au climat, la plupart des jeunes pensent que les compétences vertes sont la clé d’un avenir meilleur : 61 % d’entre eux considèrent que le développement de compétences vertes leur offrira de nouvelles opportunités de carrière. Ils souhaitent aussi aligner leur profession avec leurs valeurs climatiques : un peu plus de la moitié d’entre eux (53 %) au niveau mondial et près des deux tiers (64 %) dans le Nord global sont intéressés par un emploi vert.

« Les jeunes du monde entier, et en particulier aux États-Unis, sont très conscients de l’urgence des défis posés par le changement climatique. Il est clair qu’ils souhaitent également faire partie de la solution, a déclaré Sarika Naik, Directrice RSE de Capgemini. Nous devons aider les jeunes à transformer leur passion en impact en investissant dans les compétences vertes. Ce rapport montre à quel point il est essentiel que les entreprises, les gouvernements et les professionnels de l’éducation travaillent ensemble pour combler le déficit de compétences, donner la parole aux jeunes et créer des voies d’accès à des carrières vertes qui aient du sens. »

« Les jeunes sont les architectes des solutions climatiques. Ils conçoivent et déploient des solutions innovantes qui répondent aux réalités climatiques auxquelles leurs communautés sont confrontées, a déclaré le Dr Kevin Frey, directeur général de Generation Unlimited à l'UNICEF. Green Rising, avec son écosystème de partenaires des secteurs public et privé, aide les jeunes à acquérir les compétences et les opportunités dont ils ont besoin pour agir sur le climat, créer des entreprises vertes, accéder à des emplois verts et mettre en œuvre des solutions vertes. »

Les jeunes n’ont pas les compétences vertes nécessaires

Les jeunes constituent une réserve de talents pour lutter contre le changement climatique, mais la transition verte nécessite des travailleurs qualifiés. Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les compétences en matière de durabilité environnementale reposent sur des bases scientifiques solides, une compréhension du changement climatique, un engagement à protéger l’environnement, la capacité à expliquer les problèmes environnementaux et la motivation d’agir de manière durable.3

Cependant, le rapport révèle que moins de la moitié des jeunes dans le monde (44 %) pensent posséder les compétences vertes nécessaires pour réussir dans le monde du travail. En termes de compétences vertes, les jeunes des zones rurales sont encore plus en retard que les jeunes des zones urbaines et périurbaines. Ce pourcentage varie également d’une région à l'autre. Dans les pays du Sud global, environ six jeunes Brésiliens sur dix déclarent posséder des compétences vertes, alors que seulement 5 % des jeunes Éthiopiens sont de cet avis.

Depuis l’étude 2023 du Capgemini Research Institute4, les jeunes de plusieurs pays du Nord global ont régressé dans leur maîtrise des compétences vertes. Parmi les jeunes âgés de 16 à 18 ans en Australie, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le recyclage et la réduction des déchets restent les compétences vertes les plus répandues. En revanche, la proportion de jeunes maîtrisant la conception durable, l’énergie durable et le transport durable a considérablement diminué depuis 2023. Dans les pays du Sud global, les jeunes sont les plus compétents en matière de recyclage et de réduction des déchets, d’économies d’énergie et d’eau, mais les moins bien informés sur les technologies climatiques, l’analyse des données et la conception durable.

Le fossé générationnel doit être surmonté pour trouver des solutions

La plupart des jeunes dans le monde (71 %) considèrent qu’ils devraient exercer une forte influence sur les politiques et les législations environnementales. Toutefois, la majorité d’entre eux estiment que les dirigeants économiques et politiques ne jouent pas leur rôle et devraient contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique. Si près de deux tiers des jeunes se sentent suffisamment engagés pour vouloir parler de l’action climatique avec les dirigeants locaux, moins de la moitié d’entre eux pensent que leurs opinions sont réellement entendues.

Le rapport incite les responsables locaux à soutenir les jeunes dans la promotion des solutions climatiques et des compétences vertes. Selon le rapport, l’intégration de l’éducation écologique, l’élargissement de l’accès à la formation et l’alignement des objectifs climatiques sur les stratégies d’emploi des jeunes devraient faire partie de la solution et être mis en œuvre par les décideurs politiques. Les dirigeants d’entreprise pourraient être encouragés à co-créer des parcours d’emplois verts, à investir dans des initiatives menées par des jeunes et à intégrer la voix des jeunes dans les stratégies de RSE, d’ESG et de lutte contre le changement climatique afin d’instaurer la confiance et de favoriser l’innovation durable.

Alors que les jeunes cherchent à se perfectionner, des mouvements mondiaux comme Green Rising visent à aider 20 millions de jeunes d’ici à 2026 à agir au niveau local, en leur offrant des possibilités de volontariat, de plaidoyer, de travail rémunéré et d’entreprenariat. Cette initiative est menée par Generation Unlimited, au sein de l’UNICEF, et soutenue par les secteurs public et privé, y compris Capgemini.

Lire le rapport complet : https://www.capgemini.com/insights/research-library/global-youth-and-sustainability

Méthodologie du rapport

Le Capgemini Research Institute a mené une vaste étude sur les perspectives des jeunes concernant le changement climatique et leur intérêt pour les compétences et les emplois verts en février et mars 2025. Ils ont réalisé une enquête en ligne auprès de 5 100 jeunes âgés de 16 à 24 ans dans 21 pays d'Afrique, des Amériques, de la région Asie-Pacifique et d'Europe. Parmi eux, 4 394 jeunes avaient entre 18 et 24 ans et 706 étaient âgés de 16 et 17 ans. Pour les 14 % de participants mineurs (<18 ans), l'autorisation parentale a été obtenue auprès de 706 parents. La majorité (83 %) des jeunes interrogés vivent dans le Sud global (pays à revenu faible ou intermédiaire).5 Les autres répondants vivent dans le Nord global ou dans des pays à revenu élevé.

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, œuvre à la protection des droits de chaque enfant, où qu’il soit, en particulier ceux des plus défavorisés et des plus difficiles à atteindre. Dans plus de 190 pays et territoires, nous mettons tout en œuvre pour aider les enfants à vivre, à s’épanouir et à réaliser leur potentiel.

À propos de Generation Unlimited

Initié par le Secrétariat général des Nations Unies lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2018, Generation Unlimited de l'UNICEF est un partenariat mondial majeur réunissant les secteurs public, privé et les jeunes. Sa mission est de former et de connecter les 1,8 milliard de jeunes dans le monde à des opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat et d'impact social. Ce partenariat réunit des organisations et des dirigeants mondiaux, y compris des chefs d'État, des PDG, des responsables d'agences onusiennes et des acteurs de la société civile, avec des jeunes, pour cocréer et mettre en œuvre des solutions innovantes à l'échelle mondiale.

* UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos du Capgemini Research Institute

Le Capgemini Research Institute est le groupe de réflexion interne de Capgemini sur tout ce qui touche au numérique. L’Institut publie des recherches sur l’impact des technologies numériques sur les grandes entreprises traditionnelles. L’équipe s’appuie sur le réseau mondial d’experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et technologiques. L’Institut dispose de centres de recherche dédiés à Paris, en Inde, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis. Il a récemment été classé n°1 au monde pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants. Pour plus d’informations : https://www.capgemini.com/researchinstitute/

1 Les compétences vertes désignent les compétences techniques et comportementales qui permettent aux individus de préserver la nature, de lutter contre la pollution et d'utiliser les ressources de manière responsable.

2 UNICEF USA, “From eco-anxiety to eco-optimism, listening to a generation of resilient youth,” Janvier 2023.

3 OECD, Skills Outlook 2023: Skills for a resilient green and digital transition, Novembre 6, 2023.

4 CRI, Digital skills and technology in secondary education survey, Mars 2023

5 Groupe bancaire, classe de groupe de revenu, selon le revenu national brut (RNB) par habitant de 2023, calculé à l'aide de la méthode Atlas de la Banque mondiale.

Pièce jointe