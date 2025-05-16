鼓聲雷動揮槳競渡：端午盛事激盪非凡浪花



到尖沙咀感受永明香港國際龍舟邀請賽的熾熱氣氛，投入活力四射的傳統文化！ (Photo Credits: SHOTCOURT)



香港, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 踏入端午佳節，激烈的龍舟競渡將在一片鼓聲擂動中濺起澎湃浪花！令人血脈沸騰的傳統端午競技每年吸引全球頂尖健兒雲集香港，於全城期待的夏日盛事中一較高下。在遍布全港的眾多賽事當中，最矚目焦點當然非2025「永明香港國際龍舟邀請賽」莫屬。這項由香港旅遊發展局（旅發局）與中國香港龍舟總會合辦的國際盛事，將於6月7至8日載譽回歸維多利亞港。





到尖沙咀東部海濱為心儀隊伍打氣，捕捉龍舟破浪的震撼瞬間！

賽事每年都會將尖沙咀東部海濱化身成節日嘉年華。今年有共190支參賽隊伍來自12個國家及地區參與，當中更包括首次參與的卡塔爾和埃及團隊。一眾健兒將會在標誌性的維港天際線下展開連場激戰，吸引沿岸觀眾齊聲喝彩。

觀賞維多利亞港天際線前的激烈比賽 投入一連九日龍舟日夜嘉年華

為預熱國際龍舟邀請賽，旅發局將於5月31日端午節當天起，率先在星光大道舉辦為期九日的節日盛典。由每日下午1時至晚上10時，數不盡的應節美食、消暑飲品、夏日甜點及打卡熱點，將在維港美景襯托下源源送上。香港海洋公園的超萌「Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品。

到了6月7至8日的節慶高潮，觀眾可前往設於尖東的有蓋看台免費欣賞龍舟賽事。鄰近的百週年紀念花園特設啤酒樂園，提供消暑冰凍生啤，同場更有太陽馬戲團獻上快閃雜技表演。更多活動詳情，請參閱旅發局活動網站。

深度體現香港的傳統、工藝與節慶精髓

端午節獲聯合國教科文組織列為《人類非物質文化遺產代表作名錄》。滿載深厚文化底蘊的端午節，正好配合今年六月的首屆「香港非遺月」。旅客可參與體驗活動，探索與非遺有關的傳統手工技藝例如蒸籠製作技藝等。旅客於6月9日起，親臨香港國際機場旅客諮詢中心和九龍旅客諮詢中心即場報名參與，亦可以瀏覽「香港非遺月2025」網頁了解活動詳情。

不論熱血龍舟賽事、沉浸式節慶體驗還是源遠流長的傳統面貌，五月下旬至六月正是暢遊香港的最佳時機。一系列精采活動在傳承歷史文化之餘，同時展現當代都會魅力。

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