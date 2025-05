Correction: Michelin : Assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2025

Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2025

L’Assemblée générale mixte du groupe Michelin s’est tenue ce jour à Clermont-Ferrand, sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance.

L’Assemblée a été diffusée en direct sur le site Internet de la Société www.michelin.com.

Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été approuvées, notamment :

la distribution d’un dividende de 1,38 euros par action, payable en numéraire dès le 23 mai 2025,

le renouvellement du mandat de M. Wolf-Henning SCHEIDER au Conseil de Surveillance ; le Conseil a également renouvelé sa participation au Comité d’Audit et au Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, comités dont il était déjà membre,

les éléments de la rémunération 2024 et la politique de rémunération 2025 des gérants et des membres du Conseil de Surveillance.

A l’occasion de l’Assemblée générale 2025, Florent Menegaux est revenu sur la nécessaire agilité de l'entreprise face aux crises récentes et la pertinence de la stratégie "Michelin in Motion 2030" pour anticiper et absorber les chocs. Il a souligné les transformations nécessaires pour préparer Michelin aux décennies à venir, en mettant l'accent sur le développement des personnes, l'expérience client, l'innovation, l'utilisation des données, l'agilité des modes de fonctionnement, et la protection de la planète.

Plusieurs illustrations de la puissance d’innovation du Groupe Michelin ont pu être partagées durant la séance.

Les nouveaux pneumatiques MICHELIN CrossClimate 3 et MICHELIN CrossClimate 3 Sport, qui continuent de relever des défis technologiques, ont fait l’objet d’une présentation en avant-première.

Exemple concret de l’innovation sociale du Groupe, les actionnaires ont pu découvrir l’étendue des activités de la Manufacture des Talents qui, à Clermont-Ferrand, agit comme une grande université pour plus de 130 000 étudiants, ouverte aux salariés de Michelin ainsi qu'à ceux d'autres entreprises et collectivités publiques.

Ils ont ensuite assisté à la présentation d’une roue sans air, véritable concentré d’innovation, capable de résister à des conditions extrêmes et destinée à équiper un véhicule d'exploration lunaire dans le cadre du programme ARTEMIS de la NASA.

Enfin, Florent Menegaux a conclu cette Assemblée Générale en revenant sur le déploiement de la stratégie "Michelin in Motion 2030", rappelant les avancées conduites en 2024. Florent Menegaux a ainsi déclaré : « Notre stratégie "Michelin in Motion 2030" nous guide avec clarté et pertinence, nous rendant moins dépendants des fluctuations d'un seul marché. Face aux crises successives depuis le Covid et à l'instabilité internationale, nous continuons de développer le Groupe dans le secteur des solutions composites et proposons des expériences uniques pour nos clients, tout en le transformant pour préparer l'avenir. La Manufacture des Talents illustre notre ambition de développement des personnes, et notre obsession de l'expérience client reste au cœur de notre création de valeur. Enfin, la capacité d'innovation de Michelin se déploie dans de nombreux domaines, avec plus de dix nouvelles gammes de produits lancées et 245 brevets déposés l'année dernière, démontrant l’engagement du Groupe et de ses équipes à proposer des solutions toujours plus proactives et innovantes ».



Retrouvez le résultat des votes des résolutions, les réponses aux questions écrites et la retransmission de l’Assemblée générale sur le site Internet du Groupe michelin.com.

Calendrier

21 mai 2025 Détachement du coupon

23 mai 2025 Mise en paiement du dividende

24 juillet 2025 Résultats premier semestre 2025

22 octobre 2025 Information trimestrielle au 30 septembre 2025

