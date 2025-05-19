Bitget 的 2025 年 4 月月報亮點顯示，其市佔率有所提升

維多利亞，塞舌爾, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了 2025 年 4 月的透明度報告，重點介紹了當月的增長、監管里程碑，以及持續發展勢頭——儘管市場大環境動蕩，但公司透過不斷創新和強大的執行力而保持這種聲勢。

在市場調整和投資者保持謹慎的這個月裡，Bitget 的期貨交易量達到 7,576 億美元，環比增長 17.3%。現貨交易量亦上升至 686 億美元，不受整個行業低迷的影響。得益於這些有利因素，Bitget 成為交易量第三大的加密貨幣交易所，市佔率為 7.2%，反映該公司在競爭激烈的市場環境中仍有強勁表現和持續發展勢頭。根據 Coingecko 和 WuBlockchain 的數據，Bitget 與交易所業界的整體發展趨勢截然不同，在其他交易所的市佔率下降之時，其市佔率保持上升。Bitget 的用戶數亦突破了 1.2 億，這表明該平台的參與度很高，並且用戶對其產品和服務非常信任。

今年 4 月，Bitget 在薩爾瓦多獲得了 DASP 和 BSP 牌照，在監管方面實現了重大飛躍，因此能夠在全球其中一個最具前瞻性的數碼資產體系下提供全方位的加密貨幣服務，包括現貨、衍生品、質押及獲取收益。

本月，公司還推出了 Bitget Onchain 功能，讓用戶可以使用 USDT 或 USDC 直接透過 Bitget 應用程式交易鏈上資產。這彌補了中心化用戶體驗和去中心化存取之間的差距，令 Web3 更加平易近人。

為了支援機構增長，Bitget 提升了流動性激勵計劃，提供更優惠的造市商-交易者費率和更快的入駐速度，從而提升現貨和衍生品市場的流動性。

在營銷方面，Bitget 與 FC Barcelona 球星Raphinha合作展開了全球推廣活動，重點推介 Copy Trading、Launchpool 和 Pre-market 等智能交易工具。 此活動結合公司與 LALIGA 合作策劃的「Your Team, Your Skin」倡議，讓用戶可以採用球隊品牌元素來為自己打造個人化的交易介面。

Bitget Research 的《就業報告》估計，到 2028 年，區塊鏈可能創造 50 萬個就業機會，這與人工智能產業的發展路徑互相呼應，並彰顯區塊鏈日益擴大的影響力。

最後，Bitget 透過在 TOKEN2049 Dubai 和 Paris Blockchain Week 的沉浸式活動 (包括 Cryptoverse Dream Night等周邊活動) 加強了其全球影響力，彰顯公司對社群和創新的承諾。

Bitget 在監管方面進展不俗，其用戶快速增長，而且公司注重普及化和安全性，所以成為加密貨幣行業發展的頂級參與者之一。隨著市場情緒開始轉變，Bitget 已準備好引領加密貨幣普及和 WEB3 整合的下一階段。

如欲查看完整的透明度報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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