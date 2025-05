Nextensa: Résultats pour le Q1 2025

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 19 mai 2025, 07h30

RESULTATS POUR LE Q1 2025

FAITS MARQUANTS



DÉMARRAGE SOLIDE DE L’ANNÉE 2025

Nextensa entame 2025 avec vigueur en concluant trois transactions stratégiques qui concrétisent sa stratégie d’investissement durable et préparent l’entreprise à une croissance stratégique, un potentiel accru de création de valeur, et un renforcement de sa position sur le marché.

• La vente des centres commerciaux Knauf, finalisée le 13 février 2025, constitue une étape clé dans la réorientation du portefeuille vers des actifs à plus fort potentiel de croissance. Cette opération renforce la solidité financière de Nextensa et libère des capacités d’investissement ciblé. Les deux centres commerciaux (Knauf Pommerloch & Knauf Schmiede) ont été cédés au groupe Wereldhave pour un montant total de 165,75M €.

• Le 2 avril, le résultat de la procédure RfP lancée par Proximus pour son nouveau campus bruxellois a été officiellement annoncé. Le choix de Proximus d’implanter son siège sur le site de Tour & Taxis confirme l’attractivité et l’importance stratégique de cette zone, emblématique d’un développement urbain durable et innovant. L’arrivée de Proximus garantit des revenus locatifs à long terme grâce à la pré-location complète de la partie bureaux Lake Side, dernière phase de développement du site Tour & Taxis.

• Avec l’acquisition des Tours Proximus dans le quartier Nord de Bruxelles, Nextensa renforce sa position dans le segment des immeubles de bureaux de haute qualité et des bâtiments emblématiques. Ces tours iconiques, reconnues tant sur le plan architectural que commercial, s’intègrent parfaitement dans la vision à long terme de Nextensa visant à investir dans des emplacements premium à forte valeur ajoutée durable. La transaction a été signée le 2 avril pour un montant de 62,5 M €.



IMMEUBLES DE PLACEMENT

• Les revenus locatifs (like-for-like) ont progressé de 9 % au premier trimestre 2025, soutenus par les performances toujours solides du site Tour & Taxis ainsi que par la contribution d’importantes rénovations comme Moonar (Luxembourg) et Vösendorf 16 (Autriche). Les revenus locatifs nominaux du premier trimestre 2025 sont cependant en baisse (-10,2 %) par rapport à la même période en 2024, en raison des cessions opérées en 2024 et début 2025.

• Les coûts immobiliers ont diminué de 3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

• Cloche d’Or:

La première pierre de l’immeuble de bureaux « The Stairs » a été posée le 18 mars. La livraison du bâtiment et la finalisation de la vente à State Street sont attendues pour la fin du premier trimestre 2026. Malgré un ralentissement des ventes résidentielles au Luxembourg, seuls 17 appartements restent disponibles à la vente sur le site de Cloche d’Or.

• Tour & Taxis:

Avec un rythme moyen de vente de 2 appartements par semaine au premier trimestre 2025, 322 des 346 appartements de la phase II de Park Lane avaient déjà été vendus à la fin du trimestre



RÉSULTAT NET

Le résultat net (part du groupe) s’élève à 7,8 millions d’euros, soit 0,77 € par action donnant droit au dividende, contre 7,0 millions d’euros ou 0,70 € par action à la fin du premier trimestre 2024.

GESTION FINANCIÈRE ACTIVE

• Le coût moyen de financement est passé de 2,86 % à 2,79 %, grâce à la politique de couverture de taux d’intérêt et à la réduction de l’endettement financier.

• La vente des centres commerciaux Knauf a permis de ramener le taux d’endettement net en dessous de 40 %, renforçant ainsi la solidité du bilan pour soutenir les projets de développement futurs.





À propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (34 %), la Belgique (48 %) et l’Autriche (18 %), pour une valeur totale d’environ 1,1 milliard d’euros au 31/03/2025.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de grands projets urbains. À Tour & Taxis (plus de 350.000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte combinant réhabilitation de bâtiments iconiques et constructions neuves. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle participe en partenariat à un vaste projet d’expansion urbaine de plus de 400.000 m², comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de 414 M € (au 31/03/2025).

Pour plus d’informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, division néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

