Nextensa: Resultaten over Q1 2025

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 19 mei 2025, 07h30

RESULTATEN OVER Q1 2025

Highlights



STEVIGE START VAN 2025

Nextensa zet 2025 krachtig in met 3 strategische transacties die de duurzame investeringsstrategie van Nextensa realiseren en Nextensa klaarstomen voor strategische groei, een hoger waardecreatiepotentieel en versterking van zijn marktpositie.

• De verkoop van de Knauf Shopping Centers op 13 februari 2025 markeerde een belangrijke stap in de heroriëntatie van de portefeuille naar assets met een hoger groeipotentieel. Deze transactie verstevigt de financiële slagkracht en creëert ruimte voor gerichte investeringen. Beide Knauf Shopping Centers (Knauf Pommerloch & Knauf Schmiede) werden verkocht aan de groep Wereldhave voor een totaalbedrag van € 165,75 M.

• Op 2 april werd de uitkomst van de RfP procedure van Proximus voor een nieuwe Brussel Campus officieel bekendgemaakt. De keuze van Proximus om haar hoofdzetel op Tour & Taxis te vestigen bevestigt de aantrekkingskracht en het strategisch belang van de site als duurzame en innovatieve stadsontwikkeling. De komst van Proximus verzekert langdurige huurinkomsten met een volledige voorverhuring van het kantoorgedeelte van Lake Side, de laatste fase van de stadsontwikkeling op Tour & Taxis.

• Met de aankoop van de Proximus Torens in het Brusselse Noord district breidt Nextensa zijn positie in het segment van hoogwaardige kantoren en landmarkgebouwen verder uit. De iconische torens, bekend als architectonisch en commercieel baken, sluiten naadloos aan bij de langetermijnvisie om te investeren in premium locaties met duurzame waardecreatie. De deal werd op 2 april getekend voor een bedrag van € 62,5 M.



VASTGOEDBELEGGINGEN

• De huurinkomsten (like-for-like) in Q1 2025 stegen met 9% als gevolg van de blijvend sterke prestatie van de Tour & Taxis site in combinatie met de bijdrage van enkele belangrijke renovaties zoals Moonar (Luxemburg) en Vösendorf 16 (Oostenrijk). De nominale huurinkomsten in Q1 2025 liggen lager (-10,2%) dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal door de verkopen gerealiseerd in 2024 en Q1 2025.

• Verdere verlaging (-3%) van de vastgoedkosten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werd gerealiseerd.

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

• Cloche d’Or:

Op 18 maart werd de eerste steen gelegd van het kantoorgebouw “The Stairs”. De oplevering en afronding van de verkoop aan State Street worden verwacht tegen eind Q2 2026. Ondanks de vertraging van de residentiële verkopen in Luxemburg, resten er nog slechts 17 onverkochte appartementen op project D5-D10 en D-Nord op Cloche d’Or.

• Tour & Taxis:

Aan een gemiddeld verkoopsritme van 2 appartementen per week in het eerste kwartaal van 2025 zijn eind Q1 2025 322 van de 346 appartementen op Park Lane fase II verkocht of gereserveerd.

NETTO-RESULTAAT

Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 7,8 M of € 0,77 per dividendgerechtigd aandeel, in vergelijking met € 7,0 M of € 0,70 per aandeel eind Q1 2024.



ACTIEF FINANCIEEL BEHEER

• De gemiddelde financieringskost van de investeringsportefeuille daalt van 2,86% naar 2,79%, dankzij het renteindekkingsbeleid en door een afname van de financiële schulden.

• Door de verkoop van de Knauf Shopping Centers is de financiële schuldgraad op het einde van het kwartaal net onder 40% gezakt, wat de balans versterkt om de toekomstige ontwikkelingsprojecten te dragen.





Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (34%), België (48%) en Oostenrijk (18%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2025 ca € 1,1 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 414 M (waarde 31/03/2025).

