Date 19 May 2025





Share buyback programme – week 20

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 354,100 1,185.30 419,714,563 12 May 2025 5,500 1,310.80 7,209,400 13 May 2025 5,500 1,321.16 7,266,380 14 May 2025 5,500 1,331.05 7,320,775 15 May 2025 5,500 1,332.75 7,330,125 16 May 2025 5,200 1,336.53 6,949,956 Total under the share buyback programme 381,300 1,195.36 455,791,199

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

381,300 shares under the present share buyback programme corresponding to 1.43 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.





Kind regards





Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET 27 1322 XCSE 20250512 9:02:05.268000 4 1321 XCSE 20250512 9:03:56.022000 5 1321 XCSE 20250512 9:03:56.022000 9 1321 XCSE 20250512 9:04:19.023000 9 1321 XCSE 20250512 9:04:41.920000 9 1321 XCSE 20250512 9:05:02.008000 9 1321 XCSE 20250512 9:05:25.542000 26 1318 XCSE 20250512 9:06:13.690000 18 1321 XCSE 20250512 9:06:13.690000 3 1321 XCSE 20250512 9:06:13.690000 9 1319 XCSE 20250512 9:07:41.864000 6 1319 XCSE 20250512 9:08:04.229000 3 1319 XCSE 20250512 9:08:04.229000 9 1319 XCSE 20250512 9:08:24.727000 9 1319 XCSE 20250512 9:08:47.122000 17 1315 XCSE 20250512 9:09:05.137000 9 1315 XCSE 20250512 9:09:05.137000 9 1319 XCSE 20250512 9:10:11.869000 6 1319 XCSE 20250512 9:10:34.183000 3 1319 XCSE 20250512 9:10:34.183000 17 1316 XCSE 20250512 9:11:35.705000 18 1315 XCSE 20250512 9:13:28.493000 18 1318 XCSE 20250512 9:16:16.538000 37 1318 XCSE 20250512 9:16:16.538000 4 1318 XCSE 20250512 9:16:16.549000 5 1318 XCSE 20250512 9:16:16.549000 4 1318 XCSE 20250512 9:16:16.556000 5 1318 XCSE 20250512 9:16:16.556000 4 1318 XCSE 20250512 9:16:16.640000 5 1318 XCSE 20250512 9:16:16.640000 5 1318 XCSE 20250512 9:16:39.022000 4 1318 XCSE 20250512 9:16:39.022000 1 1318 XCSE 20250512 9:17:09.022000 8 1318 XCSE 20250512 9:17:09.022000 17 1314 XCSE 20250512 9:17:23.921000 18 1313 XCSE 20250512 9:17:55.624000 18 1314 XCSE 20250512 9:20:02.297000 17 1314 XCSE 20250512 9:23:40.101000 8 1314 XCSE 20250512 9:23:40.101000 17 1314 XCSE 20250512 9:25:43.674000 5 1317 XCSE 20250512 9:30:47.955000 5 1317 XCSE 20250512 9:30:47.957000 27 1314 XCSE 20250512 9:31:43.114000 25 1312 XCSE 20250512 9:33:27.232000 10 1310 XCSE 20250512 9:33:27.372000 26 1309 XCSE 20250512 9:40:39.698000 8 1309 XCSE 20250512 9:40:39.698000 8 1309 XCSE 20250512 9:40:39.698000 15 1310 XCSE 20250512 9:40:39.715000 15 1310 XCSE 20250512 9:40:39.722000 26 1308 XCSE 20250512 9:42:43.528000 26 1307 XCSE 20250512 9:44:27.624000 4 1309 XCSE 20250512 9:46:39.744000 16 1309 XCSE 20250512 9:46:39.744000 43 1309 XCSE 20250512 9:46:39.744000 47 1309 XCSE 20250512 9:46:39.744000 26 1307 XCSE 20250512 9:46:49.548000 26 1306 XCSE 20250512 9:47:41.983000 17 1305 XCSE 20250512 9:55:55.102000 2 1308 XCSE 20250512 9:58:16.523000 17 1308 XCSE 20250512 9:58:16.523000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.548000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.548000 6 1308 XCSE 20250512 9:58:16.565000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.565000 6 1308 XCSE 20250512 9:58:16.607000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.607000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.623000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:16.623000 5 1308 XCSE 20250512 9:58:42.022000 4 1308 XCSE 20250512 9:58:42.022000 2 1308 XCSE 20250512 9:59:06.022000 3 1308 XCSE 20250512 9:59:06.022000 4 1308 XCSE 20250512 9:59:06.022000 6 1309 XCSE 20250512 10:02:11.991000 6 1310 XCSE 20250512 10:02:12.097000 6 1310 XCSE 20250512 10:02:12.097000 6 1310 XCSE 20250512 10:02:12.099000 6 1310 XCSE 20250512 10:02:12.099000 5 1310 XCSE 20250512 10:02:23.117000 4 1310 XCSE 20250512 10:02:23.117000 6 1310 XCSE 20250512 10:03:00.475000 3 1310 XCSE 20250512 10:03:00.475000 3 1310 XCSE 20250512 10:03:49.022000 6 1310 XCSE 20250512 10:03:49.022000 6 1310 XCSE 20250512 10:04:34.022000 3 1310 XCSE 20250512 10:04:34.022000 2 1310 XCSE 20250512 10:05:21.310000 7 1310 XCSE 20250512 10:05:21.310000 6 1310 XCSE 20250512 10:06:14.023000 3 1310 XCSE 20250512 10:06:14.023000 7 1310 XCSE 20250512 10:07:02.854000 2 1310 XCSE 20250512 10:07:02.854000 3 1310 XCSE 20250512 10:07:50.023000 5 1310 XCSE 20250512 10:07:50.023000 6 1310 XCSE 20250512 10:08:38.022000 3 1310 XCSE 20250512 10:08:38.022000 3 1307 XCSE 20250512 10:08:38.106000 6 1307 XCSE 20250512 10:08:38.106000 8 1307 XCSE 20250512 10:08:38.106000 1 1310 XCSE 20250512 10:10:20.610000 6 1310 XCSE 20250512 10:10:20.610000 2 1310 XCSE 20250512 10:10:20.610000 5 1310 XCSE 20250512 10:11:00.022000 4 1310 XCSE 20250512 10:11:00.022000 4 1310 XCSE 20250512 10:11:46.428000 5 1310 XCSE 20250512 10:11:46.428000 9 1308 XCSE 20250512 10:12:24.060000 9 1307 XCSE 20250512 10:12:27.215000 9 1307 XCSE 20250512 10:12:43.302000 9 1307 XCSE 20250512 10:12:53.294000 9 1307 XCSE 20250512 10:13:02.696000 9 1307 XCSE 20250512 10:13:14.141000 9 1307 XCSE 20250512 10:13:51.550000 17 1305 XCSE 20250512 10:14:01.016000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:01.016000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:04.579000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:06.637000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:08.682000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:10.655000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:13.089000 9 1305 XCSE 20250512 10:14:14.293000 9 1304 XCSE 20250512 10:14:15.222000 9 1304 XCSE 20250512 10:14:16.876000 17 1309 XCSE 20250512 10:27:45.363000 17 1309 XCSE 20250512 10:27:45.368000 5 1310 XCSE 20250512 10:30:10.023000 16 1310 XCSE 20250512 10:30:10.024000 9 1310 XCSE 20250512 10:31:32.320000 10 1310 XCSE 20250512 10:31:32.332000 9 1309 XCSE 20250512 10:31:42.509000 6 1311 XCSE 20250512 10:33:29.693000 18 1310 XCSE 20250512 10:34:13.200000 13 1311 XCSE 20250512 10:35:02.344000 6 1314 XCSE 20250512 10:39:20.045000 17 1314 XCSE 20250512 10:39:20.049000 5 1314 XCSE 20250512 10:39:20.049000 6 1314 XCSE 20250512 10:39:20.049000 6 1314 XCSE 20250512 10:39:52.022000 3 1314 XCSE 20250512 10:39:52.022000 5 1317 XCSE 20250512 10:41:03.801000 5 1317 XCSE 20250512 10:41:07.978000 4 1317 XCSE 20250512 10:41:07.978000 9 1316 XCSE 20250512 10:56:20.947000 8 1316 XCSE 20250512 10:56:20.957000 9 1315 XCSE 20250512 11:05:13.237000 9 1315 XCSE 20250512 11:05:13.237000 17 1314 XCSE 20250512 11:06:23.097000 17 1313 XCSE 20250512 11:12:15.422000 1 1313 XCSE 20250512 11:24:22.191000 16 1313 XCSE 20250512 11:24:22.191000 17 1312 XCSE 20250512 11:25:40.110000 4 1312 XCSE 20250512 11:37:25.830000 1 1312 XCSE 20250512 11:37:25.849000 6 1312 XCSE 20250512 11:37:26.005000 1 1312 XCSE 20250512 11:37:26.005000 4 1314 XCSE 20250512 11:38:39.643000 29 1314 XCSE 20250512 11:38:39.643000 17 1313 XCSE 20250512 11:38:39.961000 9 1312 XCSE 20250512 11:45:13.101000 9 1313 XCSE 20250512 11:54:28.310000 9 1313 XCSE 20250512 11:57:13.102000 9 1313 XCSE 20250512 11:59:17.838000 9 1312 XCSE 20250512 12:03:24.159000 17 1312 XCSE 20250512 12:11:49.103000 8 1312 XCSE 20250512 12:11:49.103000 17 1312 XCSE 20250512 12:21:49.262000 17 1311 XCSE 20250512 12:23:16.087000 161 1311 XCSE 20250512 12:23:16.088000 294 1311 XCSE 20250512 12:23:16.088000 17 1311 XCSE 20250512 12:23:16.121000 2 1311 XCSE 20250512 12:23:16.155000 15 1311 XCSE 20250512 12:23:16.155000 25 1312 XCSE 20250512 12:26:08.610000 25 1312 XCSE 20250512 12:26:08.676000 18 1312 XCSE 20250512 12:31:02.105000 13 1312 XCSE 20250512 12:40:32.245000 17 1311 XCSE 20250512 12:45:16.106000 8 1311 XCSE 20250512 12:45:16.106000 8 1311 XCSE 20250512 12:45:16.106000 33 1311 XCSE 20250512 12:45:16.189000 17 1311 XCSE 20250512 12:56:30.110000 10 1313 XCSE 20250512 13:01:55.920000 10 1313 XCSE 20250512 13:01:55.925000 7 1314 XCSE 20250512 13:02:36.617000 6 1314 XCSE 20250512 13:02:36.617000 4 1316 XCSE 20250512 13:02:41.336000 6 1316 XCSE 20250512 13:02:41.336000 18 1316 XCSE 20250512 13:02:41.336000 17 1316 XCSE 20250512 13:02:41.336000 7 1316 XCSE 20250512 13:02:41.346000 6 1316 XCSE 20250512 13:02:41.364000 7 1316 XCSE 20250512 13:02:43.327000 7 1316 XCSE 20250512 13:03:00.224000 7 1316 XCSE 20250512 13:03:10.412000 6 1316 XCSE 20250512 13:03:20.475000 7 1316 XCSE 20250512 13:03:31.475000 6 1316 XCSE 20250512 13:03:41.566000 7 1316 XCSE 20250512 13:03:46.426000 6 1316 XCSE 20250512 13:03:51.566000 7 1316 XCSE 20250512 13:03:56.566000 6 1316 XCSE 20250512 13:04:05.338000 6 1316 XCSE 20250512 13:04:05.954000 7 1316 XCSE 20250512 13:04:05.974000 3 1316 XCSE 20250512 13:05:55.571000 17 1315 XCSE 20250512 13:08:53.162000 7 1314 XCSE 20250512 13:09:48.490000 10 1314 XCSE 20250512 13:12:20.253000 7 1314 XCSE 20250512 13:12:20.253000 6 1314 XCSE 20250512 13:12:20.279000 6 1314 XCSE 20250512 13:12:20.283000 25 1314 XCSE 20250512 13:15:52.284000 13 1315 XCSE 20250512 13:15:52.285000 7 1315 XCSE 20250512 13:15:52.285000 6 1315 XCSE 20250512 13:15:52.285000 6 1315 XCSE 20250512 13:15:52.304000 7 1315 XCSE 20250512 13:15:52.304000 3 1315 XCSE 20250512 13:15:52.304000 21 1315 XCSE 20250512 13:15:52.305000 7 1316 XCSE 20250512 13:17:52.266000 7 1316 XCSE 20250512 13:17:52.266000 6 1316 XCSE 20250512 13:17:52.271000 7 1316 XCSE 20250512 13:17:52.271000 6 1316 XCSE 20250512 13:17:52.291000 7 1316 XCSE 20250512 13:17:52.291000 6 1316 XCSE 20250512 13:17:52.367000 7 1316 XCSE 20250512 13:17:52.684000 7 1316 XCSE 20250512 13:18:00.761000 9 1316 XCSE 20250512 13:18:00.761000 7 1316 XCSE 20250512 13:18:06.566000 9 1316 XCSE 20250512 13:18:06.566000 6 1316 XCSE 20250512 13:18:27.022000 3 1316 XCSE 20250512 13:18:27.022000 7 1316 XCSE 20250512 13:18:58.522000 2 1316 XCSE 20250512 13:18:58.522000 4 1316 XCSE 20250512 13:20:55.025000 5 1316 XCSE 20250512 13:20:55.025000 4 1316 XCSE 20250512 13:23:12.022000 5 1316 XCSE 20250512 13:23:12.022000 9 1316 XCSE 20250512 13:25:12.022000 33 1316 XCSE 20250512 13:25:45.688000 35 1316 XCSE 20250512 13:26:13.184000 25 1316 XCSE 20250512 13:30:17.006000 11 1315 XCSE 20250512 13:31:19.218000 1 1315 XCSE 20250512 13:31:19.218000 5 1315 XCSE 20250512 13:31:19.218000 17 1316 XCSE 20250512 13:35:24.100000 9 1318 XCSE 20250512 13:48:39.465000 8 1318 XCSE 20250512 13:49:47.694000 1 1318 XCSE 20250512 13:49:47.694000 9 1317 XCSE 20250512 13:56:23.204000 9 1317 XCSE 20250512 13:56:23.204000 8 1317 XCSE 20250512 13:56:23.204000 25 1318 XCSE 20250512 14:05:39.758000 26 1320 XCSE 20250512 14:21:29.978000 1 1320 XCSE 20250512 14:23:18.914000 1 1320 XCSE 20250512 14:23:18.933000 25 1320 XCSE 20250512 14:23:37.845000 7 1320 XCSE 20250512 14:25:23.558000 6 1320 XCSE 20250512 14:25:23.558000 2 1320 XCSE 20250512 14:26:01.565000 2 1320 XCSE 20250512 14:26:01.566000 1 1320 XCSE 20250512 14:26:01.583000 8 1320 XCSE 20250512 14:26:01.583000 9 1320 XCSE 20250512 14:26:01.589000 6 1320 XCSE 20250512 14:26:01.589000 9 1320 XCSE 20250512 14:26:02.090000 7 1320 XCSE 20250512 14:26:02.090000 9 1320 XCSE 20250512 14:26:02.096000 6 1320 XCSE 20250512 14:26:02.096000 9 1320 XCSE 20250512 14:26:02.101000 6 1320 XCSE 20250512 14:26:02.101000 17 1320 XCSE 20250512 14:33:57.097000 17 1320 XCSE 20250512 14:42:29.178000 1 1320 XCSE 20250512 14:43:56.489000 1 1320 XCSE 20250512 14:43:56.489000 9 1320 XCSE 20250512 14:47:03.058000 17 1319 XCSE 20250512 14:47:32.060000 8 1319 XCSE 20250512 14:47:32.060000 17 1319 XCSE 20250512 14:47:33.006000 19 1319 XCSE 20250512 14:47:47.431000 6 1319 XCSE 20250512 14:47:47.431000 23 1319 XCSE 20250512 14:49:01.193000 6 1319 XCSE 20250512 14:49:01.193000 6 1319 XCSE 20250512 14:49:01.193000 2 1319 XCSE 20250512 14:49:01.213000 6 1319 XCSE 20250512 14:49:01.233000 7 1319 XCSE 20250512 14:49:01.703000 7 1319 XCSE 20250512 14:49:06.566000 6 1319 XCSE 20250512 14:49:11.566000 33 1318 XCSE 20250512 14:49:11.592000 21 1319 XCSE 20250512 14:53:01.588000 5 1319 XCSE 20250512 14:53:01.588000 26 1318 XCSE 20250512 14:54:36.101000 25 1317 XCSE 20250512 14:56:21.493000 26 1317 XCSE 20250512 14:56:26.215000 20 1317 XCSE 20250512 14:56:26.217000 9 1317 XCSE 20250512 15:01:37.084000 24 1317 XCSE 20250512 15:01:37.084000 25 1316 XCSE 20250512 15:05:33.116000 8 1316 XCSE 20250512 15:05:33.116000 33 1316 XCSE 20250512 15:14:18.096000 34 1315 XCSE 20250512 15:20:50.112000 33 1314 XCSE 20250512 15:22:57.171000 8 1314 XCSE 20250512 15:22:57.171000 8 1314 XCSE 20250512 15:22:57.171000 16 1312 XCSE 20250512 15:31:51.342000 9 1312 XCSE 20250512 15:34:23.136000 8 1312 XCSE 20250512 15:34:23.136000 16 1312 XCSE 20250512 15:34:23.136000 25 1311 XCSE 20250512 15:34:34.663000 8 1311 XCSE 20250512 15:34:34.663000 26 1310 XCSE 20250512 15:46:34.317000 9 1310 XCSE 20250512 15:46:34.317000 8 1310 XCSE 20250512 15:46:34.317000 34 1308 XCSE 20250512 15:53:13.107000 8 1308 XCSE 20250512 15:57:06.856000 8 1308 XCSE 20250512 15:57:06.856000 10 1308 XCSE 20250512 15:57:06.856000 16 1308 XCSE 20250512 15:57:06.856000 8 1308 XCSE 20250512 15:57:06.856000 44 1308 XCSE 20250512 15:59:16.077000 6 1308 XCSE 20250512 15:59:16.077000 4 1307 XCSE 20250512 16:00:36.761000 14 1307 XCSE 20250512 16:01:12.628000 23 1307 XCSE 20250512 16:01:16.103000 12 1307 XCSE 20250512 16:01:16.103000 9 1307 XCSE 20250512 16:01:16.103000 16 1308 XCSE 20250512 16:03:17.698000 10 1308 XCSE 20250512 16:03:17.698000 18 1308 XCSE 20250512 16:14:53.713000 18 1307 XCSE 20250512 16:21:01.804000 8 1307 XCSE 20250512 16:21:01.804000 8 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 8 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 8 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 8 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 3 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 5 1305 XCSE 20250512 16:28:13.533000 90 1305 XCSE 20250512 16:28:13.534000 43 1305 XCSE 20250512 16:29:14.629000 43 1304 XCSE 20250512 16:31:01.117000 9 1304 XCSE 20250512 16:31:01.117000 49 1303 XCSE 20250512 16:31:22.039000 7 1305 XCSE 20250512 16:32:20.564000 8 1305 XCSE 20250512 16:32:20.567000 7 1305 XCSE 20250512 16:32:20.567000 7 1305 XCSE 20250512 16:32:32.025000 8 1305 XCSE 20250512 16:32:51.567000 8 1305 XCSE 20250512 16:33:15.066000 8 1305 XCSE 20250512 16:33:44.837000 7 1305 XCSE 20250512 16:34:06.442000 8 1305 XCSE 20250512 16:34:55.021000 8 1305 XCSE 20250512 16:35:31.567000 13 1305 XCSE 20250512 16:35:31.567000 7 1305 XCSE 20250512 16:35:31.567000 17 1304 XCSE 20250512 16:35:31.581000 13 1305 XCSE 20250512 16:35:33.747000 181 1305 XCSE 20250512 16:37:29.983923 938 1305 XCSE 20250512 16:37:29.983955 7 1315 XCSE 20250513 9:02:49.369000 1 1315 XCSE 20250513 9:02:49.369000 7 1315 XCSE 20250513 9:03:08.369000 1 1315 XCSE 20250513 9:03:08.369000 8 1309 XCSE 20250513 9:06:06.705000 8 1309 XCSE 20250513 9:06:27.673000 8 1309 XCSE 20250513 9:06:49.642000 8 1309 XCSE 20250513 9:07:08.925000 2 1309 XCSE 20250513 9:07:29.761000 5 1309 XCSE 20250513 9:08:50.901000 11 1309 XCSE 20250513 9:08:50.901000 11 1315 XCSE 20250513 9:22:34.191000 6 1315 XCSE 20250513 9:22:34.191000 11 1315 XCSE 20250513 9:22:38.927000 6 1315 XCSE 20250513 9:22:38.927000 7 1315 XCSE 20250513 9:22:38.927000 9 1315 XCSE 20250513 9:22:38.927000 8 1315 XCSE 20250513 9:22:38.927000 18 1312 XCSE 20250513 9:23:29.106000 17 1313 XCSE 20250513 9:24:41.765000 18 1313 XCSE 20250513 9:29:42.950000 17 1312 XCSE 20250513 9:32:24.317000 17 1312 XCSE 20250513 9:32:24.360000 9 1315 XCSE 20250513 9:41:11.780000 9 1316 XCSE 20250513 9:57:58.109000 9 1316 XCSE 20250513 9:57:58.109000 34 1316 XCSE 20250513 9:57:58.109000 8 1318 XCSE 20250513 10:17:25.100000 9 1320 XCSE 20250513 10:21:10.370000 9 1320 XCSE 20250513 10:22:19.254000 67 1323 XCSE 20250513 10:22:32.031000 9 1322 XCSE 20250513 10:22:57.975000 8 1322 XCSE 20250513 10:22:57.975000 8 1322 XCSE 20250513 10:22:57.975000 8 1322 XCSE 20250513 10:22:57.975000 18 1321 XCSE 20250513 10:24:32.941000 9 1321 XCSE 20250513 10:24:32.941000 9 1321 XCSE 20250513 10:24:32.941000 8 1321 XCSE 20250513 10:24:32.941000 9 1321 XCSE 20250513 10:24:32.941000 11 1321 XCSE 20250513 10:26:50.110000 16 1321 XCSE 20250513 10:26:50.110000 8 1321 XCSE 20250513 10:26:50.110000 9 1321 XCSE 20250513 10:26:50.110000 61 1322 XCSE 20250513 10:33:40.408000 9 1322 XCSE 20250513 10:33:40.408000 58 1322 XCSE 20250513 10:36:16.142000 25 1321 XCSE 20250513 10:42:43.108000 8 1321 XCSE 20250513 10:42:43.108000 8 1321 XCSE 20250513 10:42:43.108000 8 1321 XCSE 20250513 10:42:43.108000 8 1321 XCSE 20250513 10:42:43.108000 34 1321 XCSE 20250513 10:49:30.375000 18 1321 XCSE 20250513 10:53:53.620000 8 1321 XCSE 20250513 10:53:53.620000 17 1320 XCSE 20250513 10:56:13.423000 9 1320 XCSE 20250513 10:56:13.423000 26 1321 XCSE 20250513 11:09:48.764000 35 1321 XCSE 20250513 11:14:22.162000 33 1320 XCSE 20250513 11:15:23.027000 25 1320 XCSE 20250513 11:17:03.914000 28 1324 XCSE 20250513 11:28:47.370000 9 1324 XCSE 20250513 11:30:10.916000 127 1323 XCSE 20250513 11:31:32.116000 22 1323 XCSE 20250513 11:31:32.116000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 9 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 17 1322 XCSE 20250513 11:43:04.755000 8 1321 XCSE 20250513 11:45:24.997000 26 1321 XCSE 20250513 11:46:40.895000 17 1320 XCSE 20250513 11:48:10.104000 17 1320 XCSE 20250513 11:59:32.500000 9 1320 XCSE 20250513 11:59:32.500000 1 1320 XCSE 20250513 12:06:54.822000 25 1320 XCSE 20250513 12:06:54.839000 18 1321 XCSE 20250513 12:10:22.605000 5 1323 XCSE 20250513 12:11:49.369000 5 1323 XCSE 20250513 12:11:49.369000 4 1323 XCSE 20250513 12:11:55.369000 5 1323 XCSE 20250513 12:11:55.369000 2 1323 XCSE 20250513 12:12:34.532000 7 1323 XCSE 20250513 12:12:34.532000 9 1323 XCSE 20250513 12:14:19.852000 51 1321 XCSE 20250513 12:14:50.391000 14 1320 XCSE 20250513 12:21:44.757000 9 1321 XCSE 20250513 12:27:48.370000 9 1321 XCSE 20250513 12:29:39.495000 9 1321 XCSE 20250513 12:31:29.370000 3 1320 XCSE 20250513 12:32:51.190000 158 1320 XCSE 20250513 12:32:51.190000 22 1320 XCSE 20250513 12:32:51.190000 18 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 8 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 9 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 9 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 8 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 9 1319 XCSE 20250513 12:38:42.203000 9 1318 XCSE 20250513 12:43:42.224000 9 1318 XCSE 20250513 12:43:42.224000 8 1318 XCSE 20250513 12:43:42.224000 17 1317 XCSE 20250513 12:51:26.378000 8 1317 XCSE 20250513 12:51:26.378000 8 1317 XCSE 20250513 12:51:26.378000 2 1319 XCSE 20250513 13:25:40.022000 8 1319 XCSE 20250513 13:25:40.022000 10 1319 XCSE 20250513 13:25:43.837000 4 1319 XCSE 20250513 13:25:48.031000 104 1319 XCSE 20250513 13:25:48.300000 85 1319 XCSE 20250513 13:25:48.300000 22 1319 XCSE 20250513 13:25:48.300000 42 1318 XCSE 20250513 13:32:58.553000 34 1318 XCSE 20250513 13:32:58.571000 26 1319 XCSE 20250513 13:36:25.844000 26 1318 XCSE 20250513 13:51:31.287000 8 1318 XCSE 20250513 13:51:31.287000 17 1318 XCSE 20250513 14:00:55.214000 17 1317 XCSE 20250513 14:02:10.414000 17 1317 XCSE 20250513 14:02:10.431000 17 1318 XCSE 20250513 14:06:04.695000 9 1318 XCSE 20250513 14:22:18.102000 9 1318 XCSE 20250513 14:22:18.102000 17 1318 XCSE 20250513 14:30:01.188000 8 1318 XCSE 20250513 14:30:01.188000 8 1318 XCSE 20250513 14:30:01.188000 33 1318 XCSE 20250513 14:30:01.206000 7 1320 XCSE 20250513 14:45:16.373000 2 1320 XCSE 20250513 14:45:16.373000 49 1318 XCSE 20250513 14:46:14.894000 44 1318 XCSE 20250513 14:46:33.474000 8 1319 XCSE 20250513 14:55:42.396000 34 1319 XCSE 20250513 14:55:42.396000 42 1319 XCSE 20250513 15:00:59.097000 125 1319 XCSE 20250513 15:00:59.097000 8 1319 XCSE 20250513 15:00:59.097000 17 1319 XCSE 20250513 15:17:13.679000 115 1320 XCSE 20250513 15:25:08.516000 22 1320 XCSE 20250513 15:25:08.516000 9 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 8 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 9 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 8 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 9 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 8 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 9 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 8 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 8 1319 XCSE 20250513 15:31:35.600000 5 1323 XCSE 20250513 15:40:33.416000 8 1323 XCSE 20250513 15:40:33.416000 18 1323 XCSE 20250513 15:40:33.416000 9 1323 XCSE 20250513 15:40:33.426000 9 1323 XCSE 20250513 15:40:33.426000 8 1323 XCSE 20250513 15:40:33.434000 9 1323 XCSE 20250513 15:40:33.434000 8 1323 XCSE 20250513 15:40:33.434000 23 1324 XCSE 20250513 15:40:37.344000 8 1324 XCSE 20250513 15:40:37.344000 8 1324 XCSE 20250513 15:40:37.344000 9 1324 XCSE 20250513 15:40:37.344000 39 1324 XCSE 20250513 15:40:37.344000 9 1324 XCSE 20250513 15:40:38.369000 52 1322 XCSE 20250513 15:40:38.453000 130 1322 XCSE 20250513 15:40:38.453000 125 1323 XCSE 20250513 15:53:41.131000 9 1323 XCSE 20250513 15:53:41.131000 16 1323 XCSE 20250513 15:53:41.131000 9 1323 XCSE 20250513 15:53:41.133000 13 1322 XCSE 20250513 15:54:04.296000 123 1323 XCSE 20250513 15:54:41.241000 8 1323 XCSE 20250513 15:54:41.241000 16 1323 XCSE 20250513 15:54:41.241000 84 1323 XCSE 20250513 15:57:49.161000 25 1323 XCSE 20250513 15:58:29.447000 8 1322 XCSE 20250513 16:00:54.992000 9 1322 XCSE 20250513 16:02:12.555000 9 1322 XCSE 20250513 16:02:12.555000 8 1322 XCSE 20250513 16:02:12.555000 8 1322 XCSE 20250513 16:02:12.555000 8 1322 XCSE 20250513 16:02:12.555000 9 1322 XCSE 20250513 16:05:27.107000 8 1322 XCSE 20250513 16:05:27.107000 8 1322 XCSE 20250513 16:05:27.107000 9 1321 XCSE 20250513 16:06:45.960000 8 1321 XCSE 20250513 16:06:45.960000 57 1323 XCSE 20250513 16:24:32.719000 9 1323 XCSE 20250513 16:24:32.719000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:32.719000 27 1323 XCSE 20250513 16:24:32.719000 8 1323 XCSE 20250513 16:24:32.731000 5 1323 XCSE 20250513 16:24:32.731000 9 1323 XCSE 20250513 16:24:32.731000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:32.731000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:32.737000 27 1323 XCSE 20250513 16:24:37.041000 8 1323 XCSE 20250513 16:24:37.041000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:37.041000 27 1323 XCSE 20250513 16:24:43.479000 27 1323 XCSE 20250513 16:24:47.373000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:50.072000 19 1323 XCSE 20250513 16:24:50.073000 7 1323 XCSE 20250513 16:24:57.370000 2 1323 XCSE 20250513 16:24:57.370000 1245 1323 XCSE 20250513 16:32:42.028914 330 1323 XCSE 20250513 16:32:42.028931 9 1323 XCSE 20250514 9:03:01.112000 9 1323 XCSE 20250514 9:03:01.112000 9 1323 XCSE 20250514 9:03:01.112000 1 1324 XCSE 20250514 9:04:10.908000 1 1324 XCSE 20250514 9:04:10.908000 1 1324 XCSE 20250514 9:04:19.585000 25 1323 XCSE 20250514 9:06:29.631000 1 1325 XCSE 20250514 9:06:46.887000 1 1325 XCSE 20250514 9:06:49.310000 2 1325 XCSE 20250514 9:06:52.909000 48 1325 XCSE 20250514 9:07:46.911000 1 1325 XCSE 20250514 9:08:20.700000 8 1325 XCSE 20250514 9:08:20.700000 18 1324 XCSE 20250514 9:08:22.152000 18 1326 XCSE 20250514 9:11:39.226000 17 1326 XCSE 20250514 9:11:39.359000 10 1325 XCSE 20250514 9:11:39.518000 9 1326 XCSE 20250514 9:17:48.131000 9 1325 XCSE 20250514 9:18:42.568000 9 1323 XCSE 20250514 9:19:49.734000 8 1323 XCSE 20250514 9:19:49.734000 18 1323 XCSE 20250514 9:20:08.105000 9 1324 XCSE 20250514 9:24:00.401000 9 1323 XCSE 20250514 9:29:29.104000 17 1327 XCSE 20250514 9:36:23.845000 18 1327 XCSE 20250514 9:36:24.545000 18 1329 XCSE 20250514 9:40:46.979000 25 1329 XCSE 20250514 9:40:47.004000 9 1329 XCSE 20250514 9:45:36.207000 1 1332 XCSE 20250514 9:52:03.571000 17 1331 XCSE 20250514 9:53:17.268000 17 1330 XCSE 20250514 9:53:43.562000 17 1330 XCSE 20250514 9:53:45.952000 17 1330 XCSE 20250514 9:53:49.852000 17 1329 XCSE 20250514 9:53:51.048000 14 1328 XCSE 20250514 9:53:51.069000 14 1327 XCSE 20250514 9:53:53.048000 3 1327 XCSE 20250514 9:53:53.048000 17 1328 XCSE 20250514 9:53:53.049000 4 1330 XCSE 20250514 9:54:08.797000 7 1330 XCSE 20250514 9:54:08.797000 7 1330 XCSE 20250514 9:54:08.797000 9 1330 XCSE 20250514 9:54:08.813000 8 1330 XCSE 20250514 9:54:08.821000 8 1330 XCSE 20250514 9:54:08.830000 9 1330 XCSE 20250514 9:54:08.838000 9 1330 XCSE 20250514 9:54:08.849000 13 1330 XCSE 20250514 9:54:09.514000 9 1330 XCSE 20250514 9:54:09.514000 7 1330 XCSE 20250514 9:54:09.514000 8 1330 XCSE 20250514 9:54:09.514000 25 1330 XCSE 20250514 9:56:04.163000 25 1329 XCSE 20250514 9:56:45.292000 17 1328 XCSE 20250514 9:58:20.482000 17 1328 XCSE 20250514 9:58:23.338000 17 1328 XCSE 20250514 10:00:05.466000 17 1328 XCSE 20250514 10:00:11.083000 9 1328 XCSE 20250514 10:01:49.615000 9 1327 XCSE 20250514 10:03:09.096000 17 1325 XCSE 20250514 10:05:08.613000 9 1325 XCSE 20250514 10:05:08.613000 26 1324 XCSE 20250514 10:05:08.643000 26 1324 XCSE 20250514 10:08:05.646000 9 1324 XCSE 20250514 10:08:05.646000 26 1324 XCSE 20250514 10:17:00.110000 25 1324 XCSE 20250514 10:18:55.724000 7 1326 XCSE 20250514 10:20:09.585000 2 1326 XCSE 20250514 10:20:09.585000 9 1326 XCSE 20250514 10:21:31.030000 9 1325 XCSE 20250514 10:34:22.053000 8 1325 XCSE 20250514 10:34:22.053000 4 1325 XCSE 20250514 10:41:34.933000 1 1325 XCSE 20250514 10:41:34.953000 12 1325 XCSE 20250514 10:42:51.095000 4 1325 XCSE 20250514 10:42:51.095000 17 1324 XCSE 20250514 10:56:10.914000 8 1324 XCSE 20250514 10:56:10.914000 8 1324 XCSE 20250514 10:56:10.914000 27 1323 XCSE 20250514 11:00:28.096000 8 1322 XCSE 20250514 11:09:04.502000 9 1322 XCSE 20250514 11:09:04.502000 8 1322 XCSE 20250514 11:09:04.502000 26 1321 XCSE 20250514 11:09:29.890000 27 1320 XCSE 20250514 11:09:29.908000 13 1321 XCSE 20250514 11:09:29.908000 11 1321 XCSE 20250514 11:09:29.908000 27 1321 XCSE 20250514 11:09:29.908000 13 1321 XCSE 20250514 11:09:29.909000 11 1321 XCSE 20250514 11:09:29.909000 7 1321 XCSE 20250514 11:09:29.929000 11 1321 XCSE 20250514 11:09:29.929000 11 1321 XCSE 20250514 11:09:29.949000 27 1320 XCSE 20250514 11:13:31.885000 3 1321 XCSE 20250514 11:15:53.003000 7 1321 XCSE 20250514 11:15:53.003000 8 1321 XCSE 20250514 11:15:53.003000 1 1321 XCSE 20250514 11:15:53.003000 9 1321 XCSE 20250514 11:15:53.003000 9 1321 XCSE 20250514 11:17:27.569000 8 1321 XCSE 20250514 11:17:27.569000 9 1321 XCSE 20250514 11:19:00.564000 7 1321 XCSE 20250514 11:19:19.120000 9 1321 XCSE 20250514 11:19:19.120000 8 1321 XCSE 20250514 11:24:10.577000 1 1321 XCSE 20250514 11:24:10.577000 7 1322 XCSE 20250514 11:25:28.202000 2 1322 XCSE 20250514 11:25:28.202000 5 1322 XCSE 20250514 11:26:54.259000 4 1322 XCSE 20250514 11:26:54.259000 5 1322 XCSE 20250514 11:28:52.523000 2 1322 XCSE 20250514 11:28:52.523000 2 1322 XCSE 20250514 11:28:52.523000 8 1322 XCSE 20250514 11:30:57.930000 17 1320 XCSE 20250514 11:31:07.122000 8 1323 XCSE 20250514 11:38:10.400000 7 1323 XCSE 20250514 11:38:10.423000 8 1323 XCSE 20250514 11:38:17.586000 1 1323 XCSE 20250514 11:38:17.586000 6 1323 XCSE 20250514 11:39:56.418000 3 1323 XCSE 20250514 11:39:56.418000 5 1323 XCSE 20250514 11:42:04.586000 4 1323 XCSE 20250514 11:42:04.586000 3 1323 XCSE 20250514 11:44:12.411000 1 1323 XCSE 20250514 11:44:12.411000 5 1323 XCSE 20250514 11:44:12.411000 9 1323 XCSE 20250514 11:46:22.927000 22 1323 XCSE 20250514 11:48:01.048000 3 1323 XCSE 20250514 11:48:01.048000 17 1322 XCSE 20250514 11:53:08.099000 17 1321 XCSE 20250514 11:54:10.853000 18 1321 XCSE 20250514 11:58:13.422000 14 1324 XCSE 20250514 12:10:21.275000 8 1324 XCSE 20250514 12:10:21.275000 4 1323 XCSE 20250514 12:24:05.480000 2 1323 XCSE 20250514 12:27:31.522000 15 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 12 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 8 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 9 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 8 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 7 1325 XCSE 20250514 12:28:40.384000 35 1324 XCSE 20250514 12:28:40.404000 26 1324 XCSE 20250514 12:42:54.100000 33 1324 XCSE 20250514 13:20:24.098000 33 1323 XCSE 20250514 13:34:29.581000 9 1323 XCSE 20250514 13:40:59.232000 16 1323 XCSE 20250514 13:40:59.232000 7 1323 XCSE 20250514 13:40:59.332000 1 1323 XCSE 20250514 13:40:59.332000 1 1323 XCSE 20250514 13:40:59.332000 9 1323 XCSE 20250514 13:43:23.202000 25 1323 XCSE 20250514 13:43:23.202000 9 1324 XCSE 20250514 13:43:23.344000 9 1324 XCSE 20250514 13:43:23.347000 9 1324 XCSE 20250514 13:43:23.347000 8 1324 XCSE 20250514 13:43:23.347000 17 1324 XCSE 20250514 13:43:23.350000 33 1323 XCSE 20250514 13:55:43.127000 11 1322 XCSE 20250514 13:56:07.988000 22 1322 XCSE 20250514 13:56:07.988000 26 1322 XCSE 20250514 13:56:08.004000 14 1322 XCSE 20250514 13:56:08.009000 7 1322 XCSE 20250514 13:56:08.022000 19 1325 XCSE 20250514 14:16:52.335000 17 1325 XCSE 20250514 14:16:52.335000 7 1325 XCSE 20250514 14:16:52.363000 8 1327 XCSE 20250514 14:16:56.653000 7 1328 XCSE 20250514 14:16:58.928000 9 1328 XCSE 20250514 14:16:58.928000 9 1328 XCSE 20250514 14:16:58.928000 9 1328 XCSE 20250514 14:16:58.941000 8 1328 XCSE 20250514 14:16:58.948000 22 1328 XCSE 20250514 14:16:58.974000 7 1328 XCSE 20250514 14:16:58.974000 9 1328 XCSE 20250514 14:16:58.974000 8 1328 XCSE 20250514 14:16:58.979000 9 1328 XCSE 20250514 14:17:02.486000 8 1328 XCSE 20250514 14:17:02.486000 8 1328 XCSE 20250514 14:17:02.486000 8 1328 XCSE 20250514 14:17:06.853000 7 1328 XCSE 20250514 14:17:06.853000 9 1328 XCSE 20250514 14:17:06.853000 2 1327 XCSE 20250514 14:17:07.016000 17 1328 XCSE 20250514 14:20:54.100000 33 1328 XCSE 20250514 14:20:54.100000 8 1328 XCSE 20250514 14:20:54.100000 9 1328 XCSE 20250514 14:20:54.100000 82 1330 XCSE 20250514 14:31:06.417000 15 1331 XCSE 20250514 14:31:06.429000 9 1331 XCSE 20250514 14:31:06.429000 15 1331 XCSE 20250514 14:31:06.433000 2 1329 XCSE 20250514 14:31:06.434000 5 1329 XCSE 20250514 14:31:06.434000 17 1330 XCSE 20250514 14:35:34.867000 9 1330 XCSE 20250514 14:35:34.867000 33 1330 XCSE 20250514 15:11:30.590000 25 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 8 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 8 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 8 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 8 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 8 1331 XCSE 20250514 15:25:48.492000 42 1330 XCSE 20250514 15:31:39.150000 9 1330 XCSE 20250514 15:31:39.150000 7 1329 XCSE 20250514 15:31:46.150000 42 1329 XCSE 20250514 15:32:29.901000 7 1329 XCSE 20250514 15:32:29.901000 53 1328 XCSE 20250514 15:35:01.113000 11 1329 XCSE 20250514 15:35:01.115000 6 1329 XCSE 20250514 15:35:01.115000 14 1329 XCSE 20250514 15:35:01.124000 7 1329 XCSE 20250514 15:35:01.135000 9 1329 XCSE 20250514 15:35:05.096000 40 1328 XCSE 20250514 15:35:21.727000 9 1328 XCSE 20250514 15:37:23.539000 14 1328 XCSE 20250514 15:37:23.539000 1 1328 XCSE 20250514 15:37:23.559000 4 1333 XCSE 20250514 15:42:00.078000 8 1333 XCSE 20250514 15:42:00.078000 9 1333 XCSE 20250514 15:42:00.078000 7 1333 XCSE 20250514 15:42:00.078000 60 1333 XCSE 20250514 15:42:00.078000 38 1334 XCSE 20250514 15:42:00.110000 8 1334 XCSE 20250514 15:42:00.110000 7 1334 XCSE 20250514 15:42:00.110000 9 1334 XCSE 20250514 15:42:00.110000 29 1334 XCSE 20250514 15:42:00.110000 12 1334 XCSE 20250514 15:42:00.121000 29 1334 XCSE 20250514 15:42:00.129000 7 1334 XCSE 20250514 15:42:00.129000 842 1335 XCSE 20250514 15:42:00.145000 33 1335 XCSE 20250514 15:42:00.334000 11 1336 XCSE 20250514 15:42:12.585000 10 1336 XCSE 20250514 15:42:15.119000 12 1336 XCSE 20250514 15:42:17.585000 12 1336 XCSE 20250514 15:42:21.468000 34 1334 XCSE 20250514 15:46:06.933000 8 1334 XCSE 20250514 15:46:06.933000 8 1334 XCSE 20250514 15:46:06.933000 53 1334 XCSE 20250514 15:46:06.945000 44 1335 XCSE 20250514 15:46:40.009000 41 1334 XCSE 20250514 15:46:42.173000 32 1334 XCSE 20250514 15:46:42.178000 32 1334 XCSE 20250514 15:46:42.183000 17 1335 XCSE 20250514 15:47:24.034000 13 1335 XCSE 20250514 15:47:24.034000 11 1335 XCSE 20250514 15:47:24.034000 41 1334 XCSE 20250514 15:47:28.559000 49 1335 XCSE 20250514 15:49:30.646000 18 1335 XCSE 20250514 15:49:51.493000 18 1335 XCSE 20250514 15:49:51.493000 16 1335 XCSE 20250514 15:49:51.493000 35 1335 XCSE 20250514 15:49:51.517000 11 1337 XCSE 20250514 15:52:50.016000 9 1337 XCSE 20250514 15:52:50.016000 7 1337 XCSE 20250514 15:52:50.016000 8 1337 XCSE 20250514 15:52:50.016000 10 1337 XCSE 20250514 15:52:50.036000 15 1337 XCSE 20250514 15:52:50.036000 7 1337 XCSE 20250514 15:52:50.036000 43 1336 XCSE 20250514 15:52:57.542000 43 1337 XCSE 20250514 15:53:24.061000 12 1338 XCSE 20250514 15:53:24.062000 18 1338 XCSE 20250514 15:53:24.062000 7 1338 XCSE 20250514 15:53:24.062000 16 1338 XCSE 20250514 15:53:24.065000 16 1338 XCSE 20250514 15:53:24.075000 41 1338 XCSE 20250514 15:53:27.824000 44 1337 XCSE 20250514 15:53:30.606000 43 1337 XCSE 20250514 15:53:32.132000 33 1336 XCSE 20250514 15:53:32.149000 33 1336 XCSE 20250514 15:53:47.944000 36 1335 XCSE 20250514 15:55:02.517000 8 1335 XCSE 20250514 15:55:02.517000 16 1335 XCSE 20250514 15:55:05.923000 18 1335 XCSE 20250514 15:55:05.923000 41 1335 XCSE 20250514 15:56:18.417000 34 1335 XCSE 20250514 15:56:50.009000 8 1335 XCSE 20250514 15:56:50.009000 33 1337 XCSE 20250514 15:57:22.378000 33 1337 XCSE 20250514 15:57:27.838000 27 1336 XCSE 20250514 15:57:32.484000 8 1336 XCSE 20250514 15:57:32.484000 17 1337 XCSE 20250514 15:57:39.181000 25 1337 XCSE 20250514 15:58:04.684000 25 1337 XCSE 20250514 15:58:50.194000 9 1336 XCSE 20250514 15:58:58.682000 9 1337 XCSE 20250514 15:59:24.197000 9 1337 XCSE 20250514 15:59:33.444000 100 1340 XCSE 20250514 16:30:27.727739 100 1340 XCSE 20250514 16:30:27.727744 100 1340 XCSE 20250514 16:30:27.727750 100 1340 XCSE 20250514 16:30:27.727818 48 1340 XCSE 20250514 16:30:27.743017 9 1337 XCSE 20250515 9:02:48.685000 24 1337 XCSE 20250515 9:05:26.169000 7 1337 XCSE 20250515 9:05:26.169000 6 1337 XCSE 20250515 9:05:26.169000 5 1337 XCSE 20250515 9:05:26.169000 11 1337 XCSE 20250515 9:05:26.175000 4 1337 XCSE 20250515 9:05:26.175000 50 1338 XCSE 20250515 9:07:59.098000 6 1338 XCSE 20250515 9:07:59.098000 9 1338 XCSE 20250515 9:08:23.340000 14 1337 XCSE 20250515 9:08:37.574000 17 1335 XCSE 20250515 9:09:18.517000 17 1335 XCSE 20250515 9:09:20.111000 17 1334 XCSE 20250515 9:14:05.469000 8 1334 XCSE 20250515 9:14:05.469000 9 1333 XCSE 20250515 9:17:28.970000 9 1332 XCSE 20250515 9:18:19.339000 9 1331 XCSE 20250515 9:18:27.225000 9 1331 XCSE 20250515 9:18:48.144000 9 1331 XCSE 20250515 9:19:58.110000 6 1333 XCSE 20250515 9:19:58.138000 6 1335 XCSE 20250515 9:31:55.622000 5 1335 XCSE 20250515 9:31:55.622000 30 1335 XCSE 20250515 9:31:55.622000 7 1335 XCSE 20250515 9:31:55.625000 5 1335 XCSE 20250515 9:31:55.625000 7 1335 XCSE 20250515 9:31:55.641000 7 1335 XCSE 20250515 9:31:55.641000 5 1335 XCSE 20250515 9:31:55.645000 5 1335 XCSE 20250515 9:31:55.645000 5 1335 XCSE 20250515 9:31:55.676000 7 1335 XCSE 20250515 9:31:55.676000 50 1336 XCSE 20250515 9:31:55.706000 103 1336 XCSE 20250515 9:31:55.706000 4 1335 XCSE 20250515 9:32:23.493000 13 1335 XCSE 20250515 9:32:23.493000 17 1335 XCSE 20250515 9:32:23.517000 9 1335 XCSE 20250515 9:33:44.170000 9 1334 XCSE 20250515 9:39:01.099000 8 1334 XCSE 20250515 9:39:01.099000 14 1333 XCSE 20250515 9:41:36.037000 35 1336 XCSE 20250515 9:44:16.634000 14 1336 XCSE 20250515 9:44:16.634000 7 1336 XCSE 20250515 9:45:01.950000 2 1336 XCSE 20250515 9:45:01.950000 4 1336 XCSE 20250515 9:45:52.949000 2 1336 XCSE 20250515 9:45:52.949000 3 1336 XCSE 20250515 9:45:52.949000 3 1336 XCSE 20250515 9:46:52.212000 6 1336 XCSE 20250515 9:46:52.212000 1 1336 XCSE 20250515 9:47:44.949000 7 1336 XCSE 20250515 9:47:44.949000 7 1336 XCSE 20250515 9:48:37.950000 2 1336 XCSE 20250515 9:48:37.950000 5 1336 XCSE 20250515 9:49:31.949000 4 1336 XCSE 20250515 9:49:31.949000 3 1336 XCSE 20250515 9:50:25.948000 6 1336 XCSE 20250515 9:50:25.948000 1 1336 XCSE 20250515 9:51:26.917000 6 1336 XCSE 20250515 9:51:26.917000 7 1336 XCSE 20250515 9:52:09.962000 2 1336 XCSE 20250515 9:52:09.962000 5 1336 XCSE 20250515 9:53:04.948000 4 1336 XCSE 20250515 9:53:04.948000 17 1334 XCSE 20250515 9:53:29.096000 9 1335 XCSE 20250515 9:58:25.965000 9 1334 XCSE 20250515 10:06:40.392000 1 1334 XCSE 20250515 10:06:40.392000 50 1337 XCSE 20250515 10:19:32.093000 160 1337 XCSE 20250515 10:19:32.093000 53 1337 XCSE 20250515 10:19:45.872000 18 1336 XCSE 20250515 10:23:27.103000 9 1337 XCSE 20250515 10:27:46.416000 50 1338 XCSE 20250515 10:31:24.477000 44 1338 XCSE 20250515 10:31:28.971000 36 1338 XCSE 20250515 10:31:29.009000 36 1337 XCSE 20250515 10:31:50.591000 26 1336 XCSE 20250515 10:34:17.809000 9 1336 XCSE 20250515 10:37:53.310000 9 1335 XCSE 20250515 10:39:16.430000 9 1334 XCSE 20250515 10:40:55.172000 9 1332 XCSE 20250515 10:50:06.212000 8 1332 XCSE 20250515 10:50:06.212000 8 1332 XCSE 20250515 10:50:06.212000 25 1332 XCSE 20250515 10:50:06.232000 9 1334 XCSE 20250515 10:59:24.922000 9 1334 XCSE 20250515 11:00:53.471000 9 1334 XCSE 20250515 11:02:22.949000 7 1333 XCSE 20250515 11:03:51.952000 2 1333 XCSE 20250515 11:03:51.952000 6 1333 XCSE 20250515 11:05:21.587000 3 1333 XCSE 20250515 11:05:21.587000 15 1332 XCSE 20250515 11:06:14.501000 19 1332 XCSE 20250515 11:06:14.501000 26 1330 XCSE 20250515 11:11:37.082000 8 1330 XCSE 20250515 11:11:37.082000 9 1330 XCSE 20250515 11:11:37.082000 14 1330 XCSE 20250515 11:12:53.771000 8 1330 XCSE 20250515 11:14:11.173000 17 1330 XCSE 20250515 11:14:25.492000 9 1330 XCSE 20250515 11:15:40.593000 6 1331 XCSE 20250515 11:30:37.728000 7 1331 XCSE 20250515 11:30:37.742000 7 1331 XCSE 20250515 11:30:39.938000 7 1331 XCSE 20250515 11:30:39.938000 5 1330 XCSE 20250515 11:30:45.257000 12 1330 XCSE 20250515 11:31:01.103000 5 1330 XCSE 20250515 11:31:01.103000 2 1329 XCSE 20250515 11:35:05.349000 7 1329 XCSE 20250515 11:35:05.350000 9 1329 XCSE 20250515 11:35:05.367000 10 1329 XCSE 20250515 11:36:01.571000 3 1329 XCSE 20250515 11:37:01.948000 6 1329 XCSE 20250515 11:37:01.948000 1 1329 XCSE 20250515 11:38:32.951000 7 1329 XCSE 20250515 11:38:32.951000 7 1329 XCSE 20250515 11:40:08.948000 4 1330 XCSE 20250515 11:45:49.757000 7 1330 XCSE 20250515 11:45:49.757000 16 1330 XCSE 20250515 11:45:49.757000 17 1330 XCSE 20250515 11:50:30.100000 8 1330 XCSE 20250515 11:50:30.100000 9 1330 XCSE 20250515 11:50:30.100000 17 1330 XCSE 20250515 11:51:40.427000 17 1330 XCSE 20250515 11:51:46.748000 18 1330 XCSE 20250515 11:51:54.341000 6 1330 XCSE 20250515 11:51:54.364000 11 1330 XCSE 20250515 11:51:54.364000 17 1329 XCSE 20250515 11:51:54.389000 17 1328 XCSE 20250515 11:53:06.053000 8 1328 XCSE 20250515 11:53:06.053000 25 1327 XCSE 20250515 11:53:07.420000 21 1327 XCSE 20250515 12:00:40.066000 1 1327 XCSE 20250515 12:00:40.086000 12 1327 XCSE 20250515 12:02:31.628000 14 1327 XCSE 20250515 12:02:31.628000 35 1328 XCSE 20250515 12:28:23.805000 35 1327 XCSE 20250515 12:29:25.206000 26 1329 XCSE 20250515 12:31:42.657000 7 1330 XCSE 20250515 12:35:28.401000 9 1330 XCSE 20250515 12:35:28.401000 8 1330 XCSE 20250515 12:35:28.415000 9 1330 XCSE 20250515 12:35:28.415000 8 1330 XCSE 20250515 12:35:28.416000 9 1330 XCSE 20250515 12:35:28.416000 2 1330 XCSE 20250515 12:47:43.055000 7 1330 XCSE 20250515 12:47:43.055000 7 1330 XCSE 20250515 12:47:43.081000 9 1330 XCSE 20250515 12:47:43.081000 30 1331 XCSE 20250515 12:50:15.110000 7 1331 XCSE 20250515 12:55:14.890000 9 1331 XCSE 20250515 12:55:14.897000 9 1331 XCSE 20250515 12:55:14.897000 9 1331 XCSE 20250515 12:55:14.907000 8 1331 XCSE 20250515 12:55:14.907000 8 1331 XCSE 20250515 12:55:14.910000 17 1330 XCSE 20250515 12:58:00.200000 17 1329 XCSE 20250515 13:05:02.285000 8 1329 XCSE 20250515 13:05:02.285000 25 1329 XCSE 20250515 13:05:02.296000 25 1328 XCSE 20250515 13:06:14.115000 13 1328 XCSE 20250515 13:06:14.115000 400 1328 XCSE 20250515 13:06:14.115274 9 1330 XCSE 20250515 13:06:46.348000 8 1330 XCSE 20250515 13:06:46.348000 9 1331 XCSE 20250515 13:06:52.526000 9 1331 XCSE 20250515 13:06:58.949000 8 1331 XCSE 20250515 13:07:05.982000 1 1331 XCSE 20250515 13:07:05.982000 7 1331 XCSE 20250515 13:07:12.950000 3 1331 XCSE 20250515 13:07:12.950000 6 1331 XCSE 20250515 13:07:33.948000 3 1331 XCSE 20250515 13:07:33.948000 4 1331 XCSE 20250515 13:08:19.948000 5 1331 XCSE 20250515 13:08:19.948000 9 1331 XCSE 20250515 13:10:23.950000 9 1329 XCSE 20250515 13:11:07.225000 7 1331 XCSE 20250515 13:12:02.950000 2 1331 XCSE 20250515 13:12:02.950000 6 1331 XCSE 20250515 13:14:19.847000 3 1331 XCSE 20250515 13:14:19.847000 4 1331 XCSE 20250515 13:17:00.686000 5 1331 XCSE 20250515 13:17:00.686000 8 1331 XCSE 20250515 13:19:12.950000 1 1331 XCSE 20250515 13:19:12.950000 8 1329 XCSE 20250515 13:21:22.792000 1 1329 XCSE 20250515 13:22:42.801000 8 1329 XCSE 20250515 13:29:18.225000 8 1329 XCSE 20250515 13:29:18.225000 1 1329 XCSE 20250515 13:29:18.225000 25 1332 XCSE 20250515 13:32:08.598000 400 1331 XCSE 20250515 13:32:08.598860 21 1332 XCSE 20250515 13:32:08.710000 1 1332 XCSE 20250515 13:32:08.729000 17 1333 XCSE 20250515 13:35:03.615000 8 1334 XCSE 20250515 13:35:58.516000 9 1334 XCSE 20250515 13:35:58.516000 8 1334 XCSE 20250515 13:35:58.524000 7 1334 XCSE 20250515 13:35:58.524000 8 1334 XCSE 20250515 13:35:58.533000 8 1334 XCSE 20250515 13:35:58.533000 9 1334 XCSE 20250515 13:35:58.536000 7 1334 XCSE 20250515 13:35:58.536000 7 1334 XCSE 20250515 13:35:58.540000 7 1334 XCSE 20250515 13:35:58.540000 8 1334 XCSE 20250515 13:35:58.554000 9 1334 XCSE 20250515 13:35:58.554000 8 1334 XCSE 20250515 13:36:06.840000 8 1334 XCSE 20250515 13:36:06.840000 1 1333 XCSE 20250515 13:36:06.915000 2 1333 XCSE 20250515 13:36:06.934000 7 1335 XCSE 20250515 13:36:22.171000 2 1335 XCSE 20250515 13:36:22.171000 6 1335 XCSE 20250515 13:36:32.950000 3 1335 XCSE 20250515 13:36:32.950000 4 1335 XCSE 20250515 13:36:41.952000 5 1335 XCSE 20250515 13:36:41.952000 7 1335 XCSE 20250515 13:36:52.949000 2 1335 XCSE 20250515 13:36:52.949000 6 1335 XCSE 20250515 13:37:05.950000 3 1335 XCSE 20250515 13:37:05.950000 4 1335 XCSE 20250515 13:38:59.948000 5 1335 XCSE 20250515 13:38:59.948000 9 1335 XCSE 20250515 13:42:10.949000 9 1335 XCSE 20250515 13:44:58.948000 17 1333 XCSE 20250515 13:46:10.760000 18 1333 XCSE 20250515 13:47:45.070000 18 1332 XCSE 20250515 13:51:01.772000 8 1332 XCSE 20250515 13:51:01.772000 26 1331 XCSE 20250515 13:51:23.265000 17 1330 XCSE 20250515 13:54:20.102000 9 1332 XCSE 20250515 14:04:00.777000 7 1334 XCSE 20250515 14:14:47.950000 7 1334 XCSE 20250515 14:15:03.858000 17 1334 XCSE 20250515 14:15:13.200000 25 1333 XCSE 20250515 14:16:56.099000 25 1335 XCSE 20250515 14:24:08.348000 8 1335 XCSE 20250515 14:24:08.348000 34 1335 XCSE 20250515 14:32:25.059000 8 1335 XCSE 20250515 14:32:25.059000 8 1335 XCSE 20250515 14:32:25.059000 49 1335 XCSE 20250515 14:32:44.944000 1 1335 XCSE 20250515 14:32:44.974000 26 1336 XCSE 20250515 14:41:08.560000 8 1336 XCSE 20250515 14:41:08.560000 8 1337 XCSE 20250515 14:41:10.115000 7 1337 XCSE 20250515 14:41:10.115000 8 1337 XCSE 20250515 14:41:10.124000 7 1337 XCSE 20250515 14:41:10.124000 12 1336 XCSE 20250515 14:41:12.302000 13 1336 XCSE 20250515 14:41:12.303000 1 1336 XCSE 20250515 14:41:12.304000 11 1336 XCSE 20250515 14:41:14.862000 9 1338 XCSE 20250515 14:42:39.476000 8 1338 XCSE 20250515 14:42:39.476000 8 1338 XCSE 20250515 14:42:39.476000 11 1338 XCSE 20250515 14:42:39.476000 18 1338 XCSE 20250515 14:42:39.478000 9 1336 XCSE 20250515 14:47:06.566000 4 1336 XCSE 20250515 14:47:09.871000 11 1336 XCSE 20250515 14:47:09.871000 25 1337 XCSE 20250515 14:47:56.647000 26 1336 XCSE 20250515 14:48:03.325000 26 1336 XCSE 20250515 14:48:03.325000 7 1336 XCSE 20250515 14:48:03.325000 11 1336 XCSE 20250515 14:48:03.350000 14 1336 XCSE 20250515 14:48:03.350000 9 1335 XCSE 20250515 14:48:43.729000 1 1335 XCSE 20250515 14:48:43.748000 25 1335 XCSE 20250515 14:48:43.756000 41 1334 XCSE 20250515 14:56:42.242000 8 1334 XCSE 20250515 14:56:42.242000 8 1334 XCSE 20250515 14:56:42.242000 8 1334 XCSE 20250515 14:56:42.242000 2 1334 XCSE 20250515 14:59:28.895000 1 1334 XCSE 20250515 14:59:28.915000 47 1334 XCSE 20250515 15:00:02.715000 8 1333 XCSE 20250515 15:03:18.180000 33 1332 XCSE 20250515 15:04:42.093000 8 1334 XCSE 20250515 15:17:40.057000 16 1332 XCSE 20250515 15:18:20.040000 41 1332 XCSE 20250515 15:20:02.695000 14 1330 XCSE 20250515 15:20:30.294000 1 1330 XCSE 20250515 15:20:30.314000 35 1331 XCSE 20250515 15:21:10.810000 30 1331 XCSE 20250515 15:21:10.825000 5 1330 XCSE 20250515 15:22:00.010000 21 1330 XCSE 20250515 15:22:00.011000 9 1329 XCSE 20250515 15:25:24.948000 8 1329 XCSE 20250515 15:25:24.948000 17 1329 XCSE 20250515 15:27:02.084000 25 1330 XCSE 20250515 15:35:13.153000 25 1329 XCSE 20250515 15:36:39.950000 8 1329 XCSE 20250515 15:36:39.952000 17 1329 XCSE 20250515 15:36:39.966000 8 1329 XCSE 20250515 15:36:39.966000 27 1328 XCSE 20250515 15:37:32.099000 9 1328 XCSE 20250515 15:37:32.099000 11 1330 XCSE 20250515 15:37:57.930000 9 1331 XCSE 20250515 15:43:03.014000 8 1331 XCSE 20250515 15:43:03.014000 9 1331 XCSE 20250515 15:43:03.014000 8 1331 XCSE 20250515 15:43:03.014000 7 1331 XCSE 20250515 15:43:03.014000 1 1331 XCSE 20250515 15:43:56.047000 8 1331 XCSE 20250515 15:43:56.047000 57 1331 XCSE 20250515 15:44:04.305000 48 1331 XCSE 20250515 15:44:04.312000 2 1331 XCSE 20250515 15:44:04.320000 8 1331 XCSE 20250515 15:44:04.320000 27 1331 XCSE 20250515 15:44:20.868000 15 1331 XCSE 20250515 15:44:20.868000 9 1330 XCSE 20250515 15:46:02.333000 5 1330 XCSE 20250515 15:46:02.333000 4 1330 XCSE 20250515 15:46:02.333000 9 1330 XCSE 20250515 15:46:02.333000 8 1330 XCSE 20250515 15:46:02.333000 25 1330 XCSE 20250515 15:47:02.401000 33 1333 XCSE 20250515 15:50:16.257000 24 1333 XCSE 20250515 15:50:18.380000 9 1333 XCSE 20250515 15:50:18.380000 7 1333 XCSE 20250515 15:54:11.744000 17 1334 XCSE 20250515 15:54:24.388000 2 1334 XCSE 20250515 15:54:24.408000 17 1334 XCSE 20250515 15:54:30.441000 17 1334 XCSE 20250515 15:57:49.713000 8 1334 XCSE 20250515 15:57:49.713000 8 1334 XCSE 20250515 15:57:49.713000 9 1335 XCSE 20250515 16:01:45.471000 35 1334 XCSE 20250515 16:06:30.230000 5 1334 XCSE 20250515 16:07:35.357000 7 1334 XCSE 20250515 16:07:35.367000 27 1334 XCSE 20250515 16:16:25.211000 9 1334 XCSE 20250515 16:16:25.211000 8 1334 XCSE 20250515 16:16:25.211000 9 1334 XCSE 20250515 16:16:25.211000 9 1335 XCSE 20250515 16:19:17.948000 41 1333 XCSE 20250515 16:22:47.289000 9 1333 XCSE 20250515 16:22:47.289000 8 1333 XCSE 20250515 16:22:47.289000 26 1332 XCSE 20250515 16:22:47.472000 17 1331 XCSE 20250515 16:22:57.307000 11 1332 XCSE 20250515 16:23:32.420000 1 1332 XCSE 20250515 16:23:32.420000 9 1335 XCSE 20250515 16:24:15.194000 10 1335 XCSE 20250515 16:24:23.099000 9 1335 XCSE 20250515 16:24:23.099000 8 1335 XCSE 20250515 16:24:23.099000 32 1334 XCSE 20250515 16:24:23.120000 27 1334 XCSE 20250515 16:24:23.120000 17 1337 XCSE 20250515 16:28:05.472000 8 1337 XCSE 20250515 16:28:05.472000 17 1337 XCSE 20250515 16:30:48.398000 9 1336 XCSE 20250515 16:34:23.298000 200 1335 XCSE 20250515 16:36:19.306255 22 1335 XCSE 20250515 16:36:31.840640 8 1334 XCSE 20250516 9:00:05.059000 9 1331 XCSE 20250516 9:01:49.261000 8 1331 XCSE 20250516 9:01:49.261000 17 1334 XCSE 20250516 9:05:48.149000 8 1334 XCSE 20250516 9:05:48.149000 24 1335 XCSE 20250516 9:07:22.449000 14 1335 XCSE 20250516 9:07:22.456000 11 1335 XCSE 20250516 9:07:22.462000 6 1335 XCSE 20250516 9:07:50.243000 3 1335 XCSE 20250516 9:07:50.243000 3 1335 XCSE 20250516 9:08:14.269000 6 1335 XCSE 20250516 9:08:14.269000 7 1335 XCSE 20250516 9:09:48.414000 4 1335 XCSE 20250516 9:09:48.414000 7 1335 XCSE 20250516 9:11:20.926000 4 1335 XCSE 20250516 9:13:30.141000 17 1334 XCSE 20250516 9:13:30.156000 2 1336 XCSE 20250516 9:15:59.150000 7 1336 XCSE 20250516 9:15:59.150000 7 1336 XCSE 20250516 9:15:59.150000 3 1335 XCSE 20250516 9:18:21.324000 14 1335 XCSE 20250516 9:18:21.324000 7 1339 XCSE 20250516 9:22:08.473000 6 1339 XCSE 20250516 9:22:08.473000 6 1339 XCSE 20250516 9:22:08.473000 25 1339 XCSE 20250516 9:22:08.473000 112 1339 XCSE 20250516 9:22:08.473000 17 1336 XCSE 20250516 9:22:08.493000 2 1335 XCSE 20250516 9:22:08.507000 17 1333 XCSE 20250516 9:30:17.103000 8 1333 XCSE 20250516 9:30:19.530000 7 1335 XCSE 20250516 9:30:31.156000 6 1335 XCSE 20250516 9:30:31.156000 6 1335 XCSE 20250516 9:30:31.164000 6 1335 XCSE 20250516 9:30:31.164000 6 1335 XCSE 20250516 9:30:31.172000 6 1335 XCSE 20250516 9:30:31.172000 7 1336 XCSE 20250516 9:30:35.796000 4 1336 XCSE 20250516 9:30:35.796000 17 1333 XCSE 20250516 9:31:02.982000 18 1333 XCSE 20250516 9:31:07.102000 25 1335 XCSE 20250516 9:44:31.336000 25 1334 XCSE 20250516 9:46:19.217000 7 1337 XCSE 20250516 9:54:14.080000 140 1340 XCSE 20250516 9:54:16.030000 7 1339 XCSE 20250516 9:54:52.457000 2 1339 XCSE 20250516 9:54:52.457000 8 1339 XCSE 20250516 9:55:31.116000 1 1339 XCSE 20250516 9:55:31.116000 3 1339 XCSE 20250516 9:56:30.344000 6 1339 XCSE 20250516 9:56:30.344000 1 1339 XCSE 20250516 9:57:29.625000 8 1339 XCSE 20250516 9:57:29.625000 1 1339 XCSE 20250516 9:58:37.106000 7 1339 XCSE 20250516 9:58:37.106000 1 1339 XCSE 20250516 9:58:37.106000 33 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 9 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 8 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 8 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 8 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 9 1338 XCSE 20250516 10:01:58.101000 65 1338 XCSE 20250516 10:01:58.116000 33 1337 XCSE 20250516 10:03:59.109000 25 1336 XCSE 20250516 10:11:23.212000 8 1336 XCSE 20250516 10:11:23.212000 8 1336 XCSE 20250516 10:11:23.212000 17 1335 XCSE 20250516 10:11:23.236000 16 1335 XCSE 20250516 10:11:23.236000 33 1335 XCSE 20250516 10:11:23.236000 1 1334 XCSE 20250516 10:16:36.046000 1 1334 XCSE 20250516 10:16:36.046000 1 1334 XCSE 20250516 10:16:36.046000 1 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 5 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 8 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 9 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 8 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 8 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 3 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 6 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 8 1334 XCSE 20250516 10:16:36.092000 9 1333 XCSE 20250516 10:16:36.112000 9 1332 XCSE 20250516 10:19:54.103000 8 1332 XCSE 20250516 10:19:54.103000 8 1332 XCSE 20250516 10:19:54.103000 6 1332 XCSE 20250516 10:25:03.964000 2 1332 XCSE 20250516 10:25:03.964000 1 1332 XCSE 20250516 10:25:03.984000 8 1332 XCSE 20250516 10:25:27.299000 8 1332 XCSE 20250516 10:25:27.299000 1 1332 XCSE 20250516 10:25:27.299000 9 1333 XCSE 20250516 10:42:36.292000 8 1333 XCSE 20250516 10:42:36.292000 700 1330 XCSE 20250516 10:42:36.292556 17 1332 XCSE 20250516 10:42:47.264000 24 1331 XCSE 20250516 10:42:58.990000 1 1331 XCSE 20250516 10:42:58.990000 27 1329 XCSE 20250516 10:43:00.942000 1 1329 XCSE 20250516 10:43:36.151000 9 1330 XCSE 20250516 10:43:55.457000 9 1330 XCSE 20250516 10:44:10.604000 9 1330 XCSE 20250516 10:44:21.450000 41 1330 XCSE 20250516 10:44:28.491551 259 1330 XCSE 20250516 10:44:28.491551 9 1331 XCSE 20250516 11:22:14.104000 9 1332 XCSE 20250516 11:32:28.100000 9 1332 XCSE 20250516 12:25:22.866000 9 1332 XCSE 20250516 13:00:50.674000 51 1330 XCSE 20250516 13:25:01.404000 51 1330 XCSE 20250516 13:25:01.456000 51 1329 XCSE 20250516 13:29:01.101000 8 1329 XCSE 20250516 13:29:01.101000 6 1329 XCSE 20250516 13:30:51.729000 6 1329 XCSE 20250516 13:30:51.729000 7 1329 XCSE 20250516 13:30:51.746000 6 1329 XCSE 20250516 13:30:51.746000 6 1329 XCSE 20250516 13:30:51.772000 9 1329 XCSE 20250516 13:30:52.002000 10 1328 XCSE 20250516 13:42:43.099000 23 1328 XCSE 20250516 13:42:43.099000 8 1328 XCSE 20250516 13:42:43.099000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.217000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.217000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.229000 6 1331 XCSE 20250516 13:53:52.229000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.233000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.233000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.237000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.237000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.245000 7 1331 XCSE 20250516 13:53:52.245000 33 1331 XCSE 20250516 13:55:06.970000 14 1331 XCSE 20250516 14:02:41.016000 5 1331 XCSE 20250516 14:02:43.333000 8 1331 XCSE 20250516 14:04:12.901000 14 1331 XCSE 20250516 14:04:12.901000 5 1331 XCSE 20250516 14:04:12.901000 13 1331 XCSE 20250516 14:04:14.552000 10 1331 XCSE 20250516 14:04:45.034000 9 1331 XCSE 20250516 14:05:17.458000 9 1331 XCSE 20250516 14:06:21.457000 9 1331 XCSE 20250516 14:07:32.146000 2 1331 XCSE 20250516 14:08:36.457000 6 1331 XCSE 20250516 14:08:36.457000 1 1331 XCSE 20250516 14:08:36.457000 14 1331 XCSE 20250516 14:10:26.126000 25 1330 XCSE 20250516 14:11:02.131000 17 1329 XCSE 20250516 14:11:52.421000 7 1331 XCSE 20250516 14:27:48.564000 6 1331 XCSE 20250516 14:27:48.564000 7 1331 XCSE 20250516 14:27:48.576000 6 1331 XCSE 20250516 14:27:48.576000 6 1331 XCSE 20250516 14:27:48.582000 6 1331 XCSE 20250516 14:27:48.582000 7 1331 XCSE 20250516 14:27:48.585000 6 1331 XCSE 20250516 14:27:48.597000 25 1331 XCSE 20250516 14:27:48.597000 7 1331 XCSE 20250516 14:27:48.597000 7 1331 XCSE 20250516 14:27:53.664000 23 1331 XCSE 20250516 14:27:53.664000 17 1332 XCSE 20250516 15:02:53.104000 9 1332 XCSE 20250516 15:02:53.104000 18 1332 XCSE 20250516 15:23:13.989000 18 1332 XCSE 20250516 15:26:13.099000 9 1332 XCSE 20250516 15:34:36.573000 8 1332 XCSE 20250516 15:37:13.205000 8 1332 XCSE 20250516 15:37:13.205000 9 1332 XCSE 20250516 15:37:13.205000 8 1332 XCSE 20250516 15:37:13.205000 13 1332 XCSE 20250516 15:48:49.036000 4 1339 XCSE 20250516 16:14:32.175816 41 1339 XCSE 20250516 16:16:15.207744 7 1342 XCSE 20250516 16:24:31.530790 6 1342 XCSE 20250516 16:24:31.530790 186 1342 XCSE 20250516 16:24:31.530882 301 1342 XCSE 20250516 16:24:31.530893 7 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226582 7 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226582 6 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226582 7 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226582 3 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226677 29 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226743 1 1342 XCSE 20250516 16:24:38.226781 77 1342 XCSE 20250516 16:24:38.243597 150 1342 XCSE 20250516 16:24:38.243628 213 1342 XCSE 20250516 16:24:38.243643 7 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884315 7 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884315 1 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884426 186 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884469 150 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884501 306 1342 XCSE 20250516 16:27:58.884512 22 1342 XCSE 20250516 16:28:11.325056 38 1342 XCSE 20250516 16:28:11.325056 7 1342 XCSE 20250516 16:28:11.325056 6 1342 XCSE 20250516 16:28:11.325056 427 1342 XCSE 20250516 16:28:11.325084

Attachment