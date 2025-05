Aramis Group - Évolution de la gouvernance d'Aramis Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 19 mai 2025

Évolution de la gouvernance d’Aramis Group

À la suite de la réunion du Conseil d’Administration en date du 19 mai 2025, Aramis Group annonce des évolutions au sein de sa gouvernance.

Le Conseil d’administration a décidé de coopter Anne Abboud comme nouvelle administratrice représentant Stellantis à la suite de la démission, le même jour, de Linda Jackson en raison de son départ à la retraite. Anne Abboud exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2028.

La cooptation de Anne Abboud en tant qu’administratrice sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire d’Aramis Group.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris lors de l’introduction en bourse de la Société, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier procèdent à une nouvelle rotation de leurs fonctions respectives de Directeur général et Directeur général délégué à compter du 8 juin 2025.

Cooptation de Anne Abboud en tant que nouvelle administratrice représentant Stellantis

Anne Abboud a été cooptée administratrice représentant Stellantis au sein du Conseil d’administration d’Aramis Group. Sa désignation apporte une vision précieuse, fruit de son expérience de terrain et de son leadership dans le secteur automobile, pour anticiper et relever les grandes transitions technologiques, environnementales et humaines auxquelles le Groupe est confronté.

Anne Abboud est une dirigeante expérimentée du secteur automobile, avec plus de 35 ans d’expérience dans la production, la logistique, la vente, le marketing et la gestion de réseaux de distribution. Elle occupe actuellement le poste de Head of Stellantis Pro One, l’unité dédiée aux véhicules utilitaires du groupe Stellantis. À ce titre, elle pilote la stratégie de croissance durable de cette division, en plaçant l’innovation et la satisfaction client au cœur de son action.

Son expertise dans la gestion de réseaux, la performance commerciale et l’industrie automobile constitue un atout pour accompagner la dynamique de croissance et de transformation d’Aramis Group. Anne Abboud a également été nommée membre du Comité des nominations et rémunérations à compter du 19 mai 2025.

Changement de fonctions au sein de la Direction du Groupe Aramis

Dans la continuité du modèle de gouvernance instauré lors de l’introduction en bourse de la Société, reposant sur une Présidence tournante entre les deux fondateurs tous les deux ans, à compter du 8 juin 2025, Nicolas Chartier, démissionnaire de ses fonctions de Directeur général délégué, exercera les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, tandis que Guillaume Paoli, démissionnaire de ses fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général assumera, quant à lui, les fonctions de Directeur général délégué.

Composition actuelle du Conseil d’administration et ses Comités

Le Conseil d’administration compte toujours neuf membres : les deux co-fondateurs, quatre administrateurs représentant Stellantis (Anne Abboud, Sophie Le Roi, Philippe de Rovira et James Weston) et 3 administrateurs indépendants (Sonia Barrière, Patrick Bataillard et Delphine Mousseau). Le taux d’indépendance demeure à 33 % et celui de féminisation à 44 %, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. La diversité des compétences des membres garantit toujours un haut niveau d’excellence stratégique et opérationnelle, assurant un développement durable et à long terme pour la Société.

La composition du Comités d’audit et du Comité RSE, demeure inchangée. Anne Abboud rejoint le Comité des nominations et des rémunérations, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance.

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs Contacts Presse

investor@aramis.group Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

