Orientering om skifte af forvalter og planlagt suspension

Kapitalforeningen Blue Strait Capital offentliggjorde i fondsbørsmeddelelse af 10. februar 2025, at foreningens bestyrelse havde besluttet at udpege Invest Administration A/S som ny forvalter for foreningen. Finanstilsynet har efterfølgende meddelt den nødvendige tilladelse til Invest Administration A/S, og foreningen vil pr. den 23. maj 2025 blive administreret af Invest Administration A/S.

I forbindelse med skiftet af forvalter planlægger foreningen at suspendere handlen med andelene i neden­stående afdeling fra den 23. maj 2025. Suspensionen forventes at blive ophævet igen den 26. maj 2025. Både anmodning om suspension og ophævelse af suspensionen vil blive foretaget af Invest Administration A/S.

Afdeling ISIN Short name Blue Strait Capital KL DK0060868107 BLKBSCKL

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Direktør Nikoline Voetmann, telefon 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør