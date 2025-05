Midland commence un programme d’exploration aurifère sur son projet Caniapisc Au à la Baie James

MONTRÉAL, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un programme d’exploration pour l’or sur son projet Caniapisc Au, ainsi que présenter les résultats des tills de 2024, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 94 claims couvrant une superficie de 47 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Début d’un programme d’exploration en juin, comprenant de la prospection et un levé d’échantillonnage de sol couvrant la majorité du projet;

Le programme de till 2024 confirme les anomalies en or avec jusqu’à 100 grains d’or par 10 kg de till;

Quinze (15) échantillons anomaux en or, entre 0,10 et 0,75 g/t Au, ont été identifiés en 2024 près des tills aurifères;

Anomalies aurifères demeurent inexpliquées dans les échantillons de tills.

Le programme d'exploration estival 2025 sur le projet est prévu débuter au début de juin. Ce programme comprend une cartographie géologique combinée à de la prospection, ainsi qu'un vaste programme d’échantillonnage de sol qui couvrira la majeure partie du projet. Au total, 400 échantillons de sol sont prévus, avec un espacement de 200 mètres le long de lignes espacées de 400 mètres. Un espacement plus restreint est prévu près des anomalies de till aurifères.

En 2024, une campagne de reconnaissance géologique d’une durée de trois (3) jours a été réalisée sur le projet Caniapisc Au. Les objectifs principaux de la campagne de reconnaissance étaient de valider les trois (3) anomalies aurifères de till historiques du projet, et avoir un premier regard géologique sur son potentiel aurifère. Un levé composé de cinq (5) échantillons de tills (de 10 kilogrammes) a été complété. Ce levé comprenait trois (3) échantillons localisés sur les tills historiques, ainsi que deux (2) supplémentaires en amont glaciaire de ces derniers (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 novembre 2024).

Les résultats des cinq (5) échantillons de tills ont été reçus. Ils permettent de confirmer les anomalies en or historiques dans les tills. Les nouveaux résultats de l’échantillon historique le plus anomal a donné un total de 100 grains d’or par 10 kg de till, une teneur considérée fortement anomale. Un autre échantillon de till a donné une anomalie de 59 grains d’or par 10kg de till. Trois (3) fortes anomalies en or sont également observées dans la fraction fine du till, et sont supérieures au 95e centile de données régionales provenant de compilations à interne. L’analyse de la composition chimique des grains d’or des tills montre plusieurs populations, variant d’or relativement pur à des alliages d’or-argent (électrum), ce qui suggère plusieurs sources aurifères distinctes dans le secteur.

En 2024, dans un rayon de quelques centaines de mètres en amont glaciaire des tills anomaux, la prospection a permis d’identifier des champs de blocs (avec localement des blocs anguleux) et des affleurements. Sur un total de 55 échantillons choisis récoltés durant cette campagne, 47 sont proximaux aux tills anomaux historiques. Sur ces 47 échantillons, quinze (15) ont donné des valeurs aurifères anomales, entre 0,10 et 0,75 g/t Au, sur un total de 31 qui ont donné des valeurs en or supérieures à 0,02 g/t Au. Les autres échantillons anomaux en or sont localisés entre 1 et 2 kilomètres au nord avec sept (7) échantillons avec des résultats entre 0,20 et 0,60 g/t Au. Les encaissants minéralisés sont majoritairement d’origine sédimentaire, suivie de roches volcaniques mafiques et d’intrusifs (texture porphyrique localement possible). La minéralisation principale consiste en de la pyrite associée à une altération pénétrative en silice (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 novembre 2024).

À propos du projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé.

Contrôle de qualité

Les échantillons de roches du projet ont été analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution à 4 acides pour les métaux, et aussi par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or. La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées, utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie qui inclut l’utilisation en alternance de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

