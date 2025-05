Un conte bien-aimé inspire une exposition canadienne en première mondiale

OTTAWA, Ontario, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature a inauguré une exposition inspirante sur le pouvoir transformateur d’un seul individu. L’homme qui plantait des arbres : un récit immersif plonge les visiteurs dans l’aventure d’un berger solitaire qui reboise une vallée aride des Alpes françaises. Ce récit captivant s’enrichit d’informations scientifiques sur le rôle vital des arbres dans nos écosystèmes. L’exposition serait en vue jusqu’au 13 octobre 2025.

Cette première mondiale unit les talents du Musée canadien de la nature et de Supply + Demand de Montréal. L’exposition s’inspire du célèbre conte de Jean Giono publié en 1953. Cette histoire a conquis le public mondial en 1988 avec son adaptation en court métrage d’animation oscarisé, œuvre de Frédéric Back produite par Radio-Canada. Christopher Plummer prêtait sa voix à la version anglaise, tandis que Philippe Noiret narrait la version française.

L’exposition reprend l’essence du film de Back tout en l’enrichissant. Des éléments scientifiques approfondis et des installations multimédias interactives complètent admirablement le récit original. Pour créer cette expérience captivante, le Musée a collaboré avec Supply + Demand, studio montréalais expert en création d’environnements immersifs, fusionnant art et technologie dans une expérience sensorielle unique.

« Nous présentons cette histoire emblématique sur l’importance des arbres d’une façon totalement inédite pour un musée », affirme Danika Goosney, Ph. D., présidente-directrice générale du Musée. « Les arbres maintiennent l’équilibre écologique de notre planète. Ce sont de véritables piliers de la biodiversité. Cette exposition vise à éveiller l’espoir chez nos visiteurs et à les inspirer à contribuer, chacun à sa façon, à un avenir plus vert. »

Olivier Goulet, fondateur et PDG de Supply + Demand, explique : « Notre collaboration avec le Musée canadien de la nature actualise cette histoire environnementale adorée du public. Le récit puise sa force dans la nature et stimule l’imagination, deux éléments que notre approche immersive amplifie considérablement. Cette expérience immersive a poussé nos limites créatives vers de nouveaux horizons. Nous sommes fiers de la dévoiler d’abord dans cette prestigieuse institution canadienne, avant de l’exporter internationalement. Ce projet fera rayonner l’art et l’innovation canadiens sur la scène mondiale. »

L’histoire débute en 1910 quand le narrateur de L’Homme qui plantait des arbres rencontre le berger Elzéard Bouffier près d’un village abandonné au paysage dévasté. Les arbres ont disparu, emportant avec eux toute vie. Au fil des ans, les chênes plantés méticuleusement par le berger – un gland après l’autre – transforment radicalement la région. Ils ramènent la vie dans les villages abandonnés et régénèrent la terre assoiffée. Les arbres deviennent ainsi les véritables héros de ce récit.

Les visiteurs reçoivent des casques audioguides spéciaux pour cette aventure immersive. L’exposition se déploie à travers 20 zones distinctes, chacune accueillant quatre personnes simultanément. Ces casques synchronisent parfaitement sons et effets avec les images du film, créant une immersion totale.

L’expérience sonore marie habilement la narration du film original avec un contenu scientifique inédit créé par l’équipe du Musée. L’actrice montréalaise Juliette Gosselin prête sa voix à ces nouvelles sections éducatives. Les visiteurs découvrent les mécanismes fascinants de dispersion des graines et plongent dans l’univers forestier. La forêt se révèle comme un écosystème complexe où coexistent dans une interdépendance vitale des plantes, des animaux, des champignons et des millions de microorganismes.

Chaque zone offre une découverte unique. Les visiteurs observent notamment la vie souterraine à travers des hublots vidéo, dévoilant l’invisible biodiversité du sol. Ces fenêtres sur l’invisible révèlent la fascinante symbiose entre arbres et champignons.

L’exposition culmine avec un arbre interactif impressionnant de 4,6 mètres (15 pieds). Cette création technologique réagit aux mouvements des mains des visiteurs, illuminant magiquement ses feuilles et révélant le flux de sève à l’intérieur.

La partie postvisite complète magnifiquement l’expérience immersive. Elle présente six histoires inspirantes de planteurs d’arbres contemporains, prouvant que l’esprit d’Elzéard Bouffier vit toujours. Les visiteurs y découvrent également des reproductions de spécimens remarquables issus de l’Herbier national du Canada : le majestueux chêne blanc, l’élégante pruche du Canada et le rustique mélèze laricin.

Le chef-d’œuvre d’animation L’homme qui plantait des arbres, production de Radio-Canada oscarisée en 1988, sera projeté quotidiennement, en français et en anglais, dans la salle de théâtre du Musée. Les visiteurs découvriront pour la première fois cette œuvre emblématique en qualité 4K époustouflante, fruit d’un méticuleux travail de numérisation et de remastérisation.

L’homme qui plantait des arbres : un récit immersif est inclus dans les droits d’entrée au Musée. Les billets horodatés doivent être réservés à l’avance pour voir cette exposition spéciale.

Le Musée canadien de la nature vous accueille au 240, rue McLeod à Ottawa. Les visiteurs profitent d’une entrée gratuite aux galeries permanentes chaque jeudi de 17 h à 20 h, gracieuseté de Canada Vie. Le Musée ouvre tous les jours jusqu’à la fête du Travail. En automne et hiver, il ferme ses portes les mardis, tout en maintenant un accès les autres jours de la semaine.

Profil du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national d’histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Il stimule notre compréhension et notre amour de la nature à travers quatre piliers essentiels : données scientifiques, partage des connaissances, engagement du public et émerveillement. Sa mission s’accomplit grâce à des recherches rigoureuses, à une impressionnante collection de 15 millions de spécimens, à des programmes éducatifs innovants, à des expositions exceptionnelles et à un site Web interactif, nature.ca.

Profil de Supply + Demand

Supply + Demand, entreprise montréalaise, excelle dans la création d’expériences multimédias immersives et d’événements en direct. Ce studio novateur fusionne art, science et technologie dans une approche unique. Son équipe d’artistes, forte de 20 ans d’expertise, conçoit des récits captivants qui placent l’émotion et l’engagement du public au centre de chaque création. Plus d’informations sur supply-demand.ca.

