令人驚訝的參展者依據第68號決議在國會舉行的展覽

HANOI, Vietnam, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT GROUP 是少數受邀參加此次展覽、以實踐第68號決議的單位之一。

這不僅是一場普通展覽或博覽會，而是特别重要的展覽活動，屬於全國會議的一部分，旨在全面貫徹與落實政治局第66號與第68號決議。

在2025年5月18至19日於（河內-巴亭）國會大廈舉行的「第68號決議—推動越南私營經濟新動能」展覽中，CT GROUP 及其科技子公司展示了一系列先進的技術解決方案。

這些不僅是研發成果，更展現出本土高科技民營企業的內生能力與長遠思維，正為國家建構新型發展結構。

總書記蘇林親自參觀CT GROUP 展位，體現高層對其重視，也進一步肯定私營部門在國家創新生態系中的日益重要角色。

總書記蘇林參觀CT GROUP 展區

三項方案鋪路自主且永續的未來

展覽的焦點是一款能載人的無人機模型，这是由CT GROUP 旗下成圓公司CT UAV公司所研發的最高階UAV技術。

該無人機可達時速190公里，續航2小時，飛行距離達350公里，這種交通工具標誌着智能交通趨勢中的一大進步以及環保。

經1/6比例試飛成功後，實體1/1機型預計於2025年10月正式推出。

在城市基礎設施面臨瓶頸的背景下，由越南人開發的個人飛行器承載着改變未來交通格局的諸多期待。

同樣備受關注的是CT Semiconductor的半導體蕊片製造廠，同屬CT GROUP ，第二階段工程於今年4月30日在平陽省動工，也在此次活動中進行了介紹。

這是越南人自主掌握技术的第一家ATP蕊片製造廠。

該工廠預計於2025年第四季投入運營，不僅目標是在2027年實現年產一億顆晶片，還將大力投資入研發。

將超過10%的預算分配給研發，顯示出明確的方向：不僅參與半導體市場，還逐步掌握AI、6G和無人飛行器等技术……這些領域將在不久的將來產生深遠的影響。

换個角度看，CT GROUP 通過碳信用市場的解决方案，持續彰顯其先鋒地位 ——這是一個在綠色全球化背景下迅速發展的新興市場。

憑藉東盟碳信用交易所（CCTPA），是越南在碳信用核查、開發、咨詢、交易和托管領域的領先企業。

CCTPA建立了完整的生態系統，從利用無人機（CarbonFly）進行排放測量、透過Sustain.Life平台自動盤點碳排，到提供企業ESG諮詢與綠色轉型服務。

CCTPA不僅協助企業接軌國際碳權市場，更協助其建立新競爭力，迎接全球貿易對永續發展的嚴格要求，走在前列。

科技私營企業——推動落實第68號決議實現的關鍵力量

第68號決議不僅強調私營經濟的規模擴展，更期許其成為提升生產力、創新與國際接軌的支柱。

在此背景下，CT GROUP 脫穎而出，成為一個具體範例：不僅實現了增長，更完成了從多元化企業向以核心技為導向的創新中心的轉型。

CT GROUP 并未盲目分散投資或追逐潮流，而是專注於那些對經濟具有深遠影響的關鍵領域，如未來交通基礎設施、作為數字工業基礎的半導體產業，以及作為綠色經濟新組成部分的碳市場。

CT GROUP 正在打造涵蓋9大核心4.0技術產業的生態系，不僅落實第68號決議精神，也開創新型民營企業模式：技術自主、長遠規劃、與國家戰略一致行動。

經過33年穩健發展，CT GROUP 不只是壯大企業，更重新定位越南私營部門在經濟架構中的角色。

該單位在展覽中的亮相不僅是為了展示產品，更呈現一種現實可能性：越南可藉由本土企業自主研發與掌握的技術實現科技躍升。

CT GROUP 堅定踐行掌握核心4.0技術的戰略，彰顯其國家責任——不僅為市場創造產品，更在全球價值鏈中構築越南價值。

正是透過此類模式，私營經濟的發展動能——第68號決議的核心期望，方能真正實現。