HPQ Silicium : Réadmission a la cote des titres

MONTRÉAL, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), entreprise technologique spécialisée dans le développement de nouveaux procédés industriels réédite une version modifiée de son communiqué du 16 mai 2025, à la demande de l’Autorité des marchés financiers.

Ce communiqué faisait référence au bulletin V2025-1424 de la Bourse de croissance TSX publié le 15 mai 2025 indiquant que les opérations sur les titres de la Société seront rétablies à l’ouverture des marchés le mardi 20 mai 2025.

Chronologie des événements.

Le 30 avril 2025, HPQ a publié un communiqué de presse indiquant que ses nouveaux auditeurs avaient besoin de quelques jours supplémentaires pour terminer l’audit des états financiers annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Par la suite, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une ordonnance d’interdiction d’opérations (CTO) le 1er mai 2025.

Le 2 mai 2025, HPQ a déposé ses états financiers annuels audités, son rapport de gestion et les attestations connexes du chef de la direction et du chef des finances pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 (les « dépôts requis »).

De plus, le 5 mai 2025, HPQ a déposé une réponse formelle aux précisions demandées par l’AMF mentionnée dans notre CP du 30 avril 2025.

Après avoir déposé les états financiers annuels audités de 2024 et notre réponse formelle aux demandé d’éclaircissements demandé, l’Autorité a déposé, par l’intermédiaire de SEDAR+, le 9 mai 2025, un dépôt révocatoire de l’ordonnance d’interdiction d’opérations (CTO).

Une fois que le CTO a été levé, la Bourse de croissance TSX a entamé un examen pour confirmer que HPQ continuait de satisfaire aux exigences d’inscription à la Bourse de croissance TSX.

À l’issue de son examen, la Bourse de croissance TSX a confirmé que la Société satisfait aux exigences d’inscription d’un émetteur de technologie de niveau 2.

Par conséquent, le BULLETIN V2025-1424 indique également que, conformément à la Politique 2.5, à compter de l’ouverture, le mardi 20 mai 2025, la classification de la Société passera du niveau 1 au niveau 2.

« Nous sommes heureux de voir que les opérations sur les titres de la Société sont rétablies et d’avoir la confirmation que nous continuons de répondre aux exigences d’inscription de la Bourse de croissance TSX », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. « Nous avons agi rapidement et de manière transparente pour résoudre l’affaire, et nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre vision stratégique et la création de valeur pour nos actionnaires. »

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émission de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les cinq (5) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse. 2) Devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries avec l’aide de NOVACIUM SAS. 3) NOVACIUM SAS, et HPQ SILICIUM, développent un système de production d’hydrogène autonome à faible teneur en carbone, à base chimique à la demande et à haute pression. 4) NOVACIUM SAS, filiale de HPQ SILICIUM, développe un nouveau procédé pour transformer les scories d’aluminium noir en matériaux valorisables. 5) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.



Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

