PUBLICIS GROUPE ACQUIERT CAPTIV8

ET CRÉE LA PLATEFORME D’INFLUENCE CONNECTÉE

LA PLUS PUISSANTE AU MONDE

Captiv8 est la plus grande plateforme mondiale dédiée au marketing d’influence,

réunissant 95 % des créateurs de contenus ayant plus de 5.000 abonnés.

L’alliance de Captiv8 et d’Influential, combinée au CoreID d’Epsilon, donne naissance à la première plateforme d’influence offrant aux marques un contrôle total de leurs stratégies sociales quels que soient les plateformes.

Paris, le 21 mai 2025 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui l’acquisition de Captiv8, la plateforme d’influence marketing la plus performante au monde.

Captiv8 rassemble un réseau de 15 millions de créateurs de contenus dans le monde entier, réunissant 95 % des influenceurs de plus de 5.000 abonnés. Grâce à sa technologie propriétaire basée sur l’IA et à ses solutions en « social commerce », Captiv8 permet aux marques de centraliser, piloter et mesurer leurs stratégies d’influence, tout en s’appuyant sur des créateurs pour accélérer les ventes à grande échelle.

Classée plateforme d’influence n°1 pour les entreprises par G2, Captiv8 se distingue par la qualité de ses données, ses outils d’automatisation IA, sa technologie de veille sociale et ses solutions «Branded Storefronts », qui connectent influence, commerce et affiliation dans une plateforme intégrée. Présente dans 120 pays, Captiv8 est accessible dans différentes langues et devises, et traite plus de 2,5 milliards de posts sur les réseaux sociaux chaque année.



La portée internationale de Captiv8, sa technologie propriétaire et son expertise en « social commerce », combinées à la puissance d’Influential et aux capacités d’activation et aux données d’Epsilon, permet de créer :

Le plus grand réseau de créateurs de contenus au monde : ensemble, Captiv8 et Influential connectent les marques à plus de 15 millions de créateurs de contenus, dont 95 % d’influenceurs ayant plus de 5.000 abonnés et 90 % dépassant le million. Cela leur permettra de toucher des audiences très engagées, à une échelle comparable à celle des plus grandes plateformes.



La plateforme d’influence IA la plus puissante de la planète : classée n°1 des plateformes d’influence IA, Captiv8 viendra soutenir l’offre Connected Influencer de Publicis Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à son intégration au CoreID d’Epsilon, les marques pourront unifier, activer et piloter leurs stratégies avec les créateurs, sur l’ensemble des plateformes sociales, des canaux médias et des marchés.

Une solution de « social commerce » leader sur le marché : grâce aux fonctionnalités « Creator Commerce » de Captiv8, les influenceurs comme les marques pourront monétiser leurs contenus et générer une conversion directe à travers les canaux sociaux, commerciaux et affiliés, le tout dans un même écosystème.

La garantie de données transparentes pour des résultats concrets : avec l’intégration des data, l’influence et les transactions au sein de la plateforme Captiv8, Publicis Groupe permettra à ses clients de mesurer, en temps réel et de façon transparente, l’impact business de leurs campagnes d’influence —sur tous les canaux et à chaque étape du parcours.

Captiv8 sera intégrée à Publicis Connected Media et associée à Influential afin de renforcer l’offre d’influence globale de Publicis Groupe.

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe, déclare : « Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre statut de Category of One. Nous construisons la plateforme d’influence la plus puissante au monde, en réunissant la force opérationnelle d’Influential et la technologie de pointe de Captiv8, soutenues par les données propriétaires d’Epsilon.



Cette plateforme 360 couvre l’ensemble des besoins de nos clients en matière de marketing d’influence. Elle leur permet de centraliser, planifier et optimiser les campagnes menées par des créateurs de contenus, tout en restant fidèles à leur marque, de façon sécurisée et avec une totale transparence sur les performances. Avec ce qui devient aujourd’hui la plus importante communauté d’influenceurs au monde boostée par une technologie de pointe, nous allons permettre à nos clients de lancer des campagnes qui allient créativité, viralité naturelle et impact immédiat sur les ventes.



Alors que nous continuons à investir dans des produits et services qui font vraiment la différence pour nos clients comme pour nous-mêmes, je suis ravi d’accueillir Krishna et les équipes de Captiv8 au sein de la famille Publicis. »

Krishna Subramanian, Co-fondateur & CEO de Captiv8, ajoute : « Captiv8 est née d’une idée simple : réunir la « creators economy » encore trop fragmentée pour faire de l’influence un véritable moteur de vente, capable de générer un retour sur investissement mesurable. Publicis Groupe partage cette vision d’un avenir totalement connecté et piloté par la data. Ensemble, nous allons plus loin : nous transformons le marketing d’influence en un levier de croissance globale, mesurable de la première impression jusqu’à l’achat. »

Ryan Detert, CEO d’Influential, conclut : « Nous avons hâte de réunir la puissance de Captiv8, plateforme d’influence reconnue, et l’expertise d’Influential pour offrir à nos clients les solutions les plus avancées du marché. Ensemble, en tant que leaders du secteur, nous combinons innovation, savoir-faire et capacité de transformation. Nous sommes ravis de collaborer avec Krishna et Sunil pour construire, au sein de Publicis, l’avenir du marketing d’influence à l’échelle mondiale. »

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | X | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!





Retrouvez le communiqué de presse juste ici





Contacts Publicis Groupe

Amy Hadfield









Clarisse Fort-Hallereau









Camille Poher Directrice de la Communication









Communication









Communication +33 (0)1 44 43 70 75









+33 (0)1 44 43 78 75









+33 (0)6 42 14 81 32 amy.hadfield@publicisgroupe.com









clarisse.forthallereau@publicisgroupe.com









camille.poher@publicisgroupe.com