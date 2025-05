OSE Immunotherapeutics annonce une collaboration stratégique sur des technologies pionnières dans le domaine de l’ARNm

OSE Immunotherapeutics, chef de file d’un consortium français aux côtés

d’Inside Therapeutics et du laboratoire MiNT (Université d’Angers), obtient un financement de 1,3 million d’euros de Bpifrance et de la Région Pays de la Loire





NANTES, France, 21 mai 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui une collaboration stratégique avec la société Inside Therapeutics, basée à Angoulême/Bordeaux, et le laboratoire MiNT, basé à Angers, pour développer des thérapies à base d'ARNm et accélérer le développement de nanomédicaments. Dans le cadre de l’appel à projets collaboratifs « I-Démo régionalisé », OSE Immunotherapeutics a bénéficié d’un financement non dilutif de 1,3 M€ dans le cadre du plan « France 2030 », opéré par Bpifrance pour l’État et la Région Pays de la Loire.

OSE Immunotherapeutics conduira un programme de 36 mois appelé « HexARN » visant à relever les défis des traitements à base d’ARN, en particulier celui de molécules d'ARN encapsulées dans des nanoparticules lipidiques. Bien que cette technologie ait déjà bouleversé certains domaines médicaux, des maladies infectieuses à l'oncologie, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sélectivité et la sécurité des traitements, élargir les cibles thérapeutiques et assurer l’évolutivité de la production.

HexARN s'appuiera sur l'expertise et l'innovation françaises pour relever ces défis en réunissant trois sociétés complémentaires : OSE Immunotherapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitement first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation ; Inside Therapeutics, un acteur clé qui propose une technologie unique et évolutive d’encapsulation d'ARN dans des nanoparticules lipidiques ; et le laboratoire MiNT, représenté par une équipe de recherche tripartite (INSERM, CNRS, Université d'Angers), spécialisée dans le développement de systèmes d'administration de médicaments (DDS), de leur caractérisation physico-chimique et de leur purification.

Le programme HexARN permettra à OSE Immunotherapeutics de développer des traitements à ARN et des modes d'administration innovants pour ajuster les réponses immunitaires dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, en capitalisant sur les avantages des traitements à ARN par rapport aux approches thérapeutiques conventionnelles à base d'anticorps. Inside Therapeutics optimisera des systèmes de formulation évolutifs et reproductibles, alors que le laboratoire MiNT assurera un contrôle de qualité fiable grâce à des techniques innovantes de caractérisation physico-chimique et de purification des nano-formulations. La combinaison des expertises du consortium permettra de relever des défis technologiques majeurs et de faire progresser les actifs thérapeutiques à ARNm vers des étapes industrielles et cliniques.

Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D d’OSE Immunotherapeutics, commente : "Nous sommes très reconnaissants envers Bpifrance et la Région Pays de la Loire de nous soutenir et de partager notre vision en confirmant le potentiel de ce projet. HexARN, c’est une histoire de personnes et d'innovations qui se déroule ici, dans l'ouest de la France, et qui réunit des experts de haut niveau, issus de différents domaines. C’est d’une collaboration étroite entre ingénieurs, scientifiques, chercheurs et pharmaciens que peut émerger une véritable innovation, capable de relever de vrais défis.

Ce partenariat ne se limite pas à la science et à la technologie de pointe, il s'agit de créer des solutions qui impactent de manière tangible la vie des gens. Nous sommes convaincus que les traitements et les modes d’administration innovants basés sur l'ARNm feront partie des immunothérapies de demain et offriront un nouvel espoir aux patients, tout en repoussant les limites de la recherche médicale dans la prise en charge thérapeutique des maladies auto-immunes et inflammatoires".

Thomas Guérinier, Directeur général et Co-fondateur d'Inside Therapeutics, ajoute : "La collaboration avec OSE et MiNT nous offre une fantastique opportunité de démontrer le caractère unique de notre technologie pour le développement de traitements à ARNm, depuis le développement précoce jusqu'aux essais cliniques et à la production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication. Le projet HexARN s'inscrit parfaitement dans notre mission d'accélérer l'accès des patients aux nanomédicaments. Nous remercions Bpifrance de nous avoir soutenus face à ce défi".

Brice Calvignac, Professeur titulaire en génie des procédés à l'Université d'Angers et Chercheur au MiNT, conclut : « Au-delà de l'impact de notre savoir-faire et de nos innovations en formulation, purification et caractérisation physico-chimique sur le programme HexARN, cette collaboration industrielle-académique bénéficiera à tous les partenaires et en ce qui concerne le MiNT et la plateforme SynNanoVect, cette nouvelle expérience permettra à nos équipes d'améliorer et de valoriser leur expertise sur le développement des nano-formulations et des thérapies innovantes à ARN ».

À PROPOS D’INSIDE THERAPEUTICS

Inside Therapeutics a été fondée en juillet 2022 par Thomas Guérinier, Matthieu Kerhuel, Audrey Nsamela, Robin Oliveres et Alexis Peyroles. Sa mission est de fournir les bons outils pour garantir une évolutivité transparente tout au long du processus de développement de médicaments à base de nanoparticules et de libérer tout le potentiel des vaccins et des traitements à ARN-LNP. Inside Therapeutics développe la seule plateforme de synthèse de nanoparticules rationalisée qui accélère le temps de passage du screening à la production tout en maximisant les chances de succès du développement de médicaments. Pour plus d'informations : https://insidetx.com/

À PROPOS DU LABORATOIRE MiNT

Le laboratoire MiNT est financé par l'Université d'Angers, ainsi que par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Situé au sein de l'établissement hospitalier, le laboratoire MiNT se compose de 40 chercheurs et doctorants spécialisés dans divers domaines, notamment la chimie physique des colloïdes et interfaces, la galénique, le génie chimique pour la formulation pharmaceutique, l'évaluation préclinique et biologique, et l'imagerie. Toutes nos recherches sont axées sur la conception de systèmes de délivrance de médicaments à l'échelle nano et micro (comprenant des protéines, des médicaments anticancéreux, de l'ADN, du SiRNA, de l'ARNm, etc.) et/ou des sondes d'imagerie. Depuis 2023, MiNT comprend un plateau technique dédié aux projets publics et privés : la plateforme SynNanoVect certifiée ISO 9001 v2015. Pour plus d'informations : https://mint.univ-angers.fr/en/index.html et https://www.univ-brest.fr/synnanovect/

À PROPOS DE FRANCE 2030 : MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE

Pour soutenir la mise en œuvre de France 2030 dans toutes les régions, le gouvernement a nommé des sous-préfets responsables de « France 2030 et de l'accélération des projets industriels » dans chaque département. Ces sous-préfets sont chargés de relayer les initiatives et, surtout, d'aider à soutenir les projets industriels, dans tous les domaines couverts par l'État, en collaboration avec les autorités locales. De plus, les préfets régionaux et leurs services, en particulier les SEER (Services Économiques de l'État en Région) au sein des DREETS (services régionaux décentralisés du ministère de l’Économie et du ministère du Travail), fournissent une expertise technique aux entreprises et aux préfectures départementales. Ils rassemblent également les partenaires de l'État, en commençant par les conseils régionaux dans leurs domaines de compétence (développement économique et formation en particulier), pour renforcer l'efficacité du soutien apporté aux entreprises innovantes.

À PROPOS DE RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Grâce à des investissements importants, la Région Pays de la Loire est devenue la première région pour le soutien à la recherche et à l’innovation, avec plus de 1400 projets innovants financés ces 5 dernières années. La Région a décidé d’aller encore plus loin pour accélérer la compétitivité des entreprises en consacrant 300 millions d’euros d’ici 2028. Ce budget contribue notamment à financer un écosystème d’innovation qui accompagne les entreprises, du concept jusqu’à leur industrialisation : technopoles, pôles de compétitivité, CRT, centres d’excellence, Technocampus, etc., ainsi que des projets de R&D (process et produits) pour renforcer leur compétitivité ou se diversifier.

À PROPOS DE Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – avec des crédits, des garanties et des fonds propres. Bpifrance les soutient dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance soutient également leur activité d'exportation grâce à une large gamme de produits. Le conseil, l'université, le réseautage et un programme d'accélération pour les start-ups, les PME et les ETI font également partie du soutien proposé aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et à ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un contact proche, unique et efficace pour les aider à relever leurs défis.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à »,

« anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025 incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

