人工智能和算法驱动的平台 TrialWire 荣获 Fierce CRO 奖项“杰出患者招募与留存”类目提名，进入决赛阶段

旧金山, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrialWire 今日宣布荣获 Fierce Biotech 主办的 Fierce CRO 奖项杰出患者招募与留存类目提名，闯入决赛。

TrialWire 是基于 Salesforce Health Cloud 构建的人工智能和算法驱动的患者招募和入组特色平台，具备一流的数据和知识产权安全保障。

该平台是一家风险共担、按招募人数计费的平台，可加速多语言、多文化背景下的全球研究和单一国家或区域性研究，以及混合式去中心化临床试验的开展。

TrialWire 平台专门设计了其主打产品 RapidRescue™，用于挽救各个停滞不前的临床试验。 点击此处预先登记您的研究，以备不时之需

希望从一开始就获得招募确定性的申办方和合同研究组织 (CRO)，也可以借助 TrialWire 精心策划的定制患者注册解决方案 GeoClinical™，以加快研究机构启动并提高入组效率。

TrialWire 在不到 24 小时内即可开始招募人员，并且完全符合 HIPAA 和 GDPR 的规定，在最棘手的治疗领域中以及面对最艰难的方案时也能顺利交付。

目前已有超过 1.7 万项研究在该平台上进行了预先登记，以应对需要快速招募患者的不时之需。

Fierce CRO 奖项旨在表彰各合同研究组织 (CRO) 所取得的卓越成就和创新成果。 其各个奖项旨在表彰那些在提供高质量研发服务方面有卓越表现、展现出创新精神和领导力的 CRO。 这些奖项通过表彰 CRO 的卓越表现，旨在突显 CRO 在推动生命科学研究、改善患者治疗效果方面所发挥的关键作用。

TrialWire 总监 Susan Fitzpatrick-Napier 表示，“我们很荣幸能从众多竞争者中脱颖而出，成为 Fierce Biotech CRO 奖项‘杰出患者招募与留存’类别全球范围内仅有的三个入围者之一。

我们是一家新兴的科技公司，旨在帮助申办方和研究机构更安全、更智能、更高效地招募并入组受试者，加快研究机构与患者之间的沟通，最大限度地提高患者留存率。 由于患者招募问题，有 80% 以上的临床试验被推迟，甚至无法继续。我们很自豪能成为高难度临床试验（尤其是在肿瘤学、罕见病和中枢神经系统领域）中首选的患者招募解决方案。

我们的招募团队在数百项方案和治疗领域拥有 10 多年的实际操作经验，而我们业内领先的平台开发人员则为患者、研究机构、申办方和 CRO 提供了独特的优化体验——同时达到最高级别的数据安全标准。

感谢我们的客户、合作伙伴以及 Fierce Biotech 的评委们给予的这一认可。”

Fierce CRO 奖项入围者是根据以下标准进行评判的：创新与影响力、可衡量成果、可持续性与可扩展性、道德与法规合规性。

Fierce CRO 奖项获奖者将于 6 月 18 日揭晓。

关于 Trial-Wire.com

TrialWire™ 作为领先的数字患者招募平台，专为解决生物制药公司在临床试验招募方面面临的各项挑战而打造。

TrialWire 的 RapidRescue™ 解决方案融合了先进的人工智能驱动技术、健康算法、实时通讯工具以及强大的数据洞察力。 TrialWire 能够迅速识别、筛选受试者并为符合条件的受试者与临床试验牵线搭桥，显著缩短招募周期并有效控制成本。

该平台基于 Salesforce Health Cloud 构建，可确保最高级别的安全保障和合规性。 目前已有超过 1.7 万项研究在上面进行了预先登记，以应对需要快速招募患者的不时之需。 点击此处预先登记您的研究，以备不时之需

关于 Fierce Biotech

Fierce Biotech 是生物技术行业的每日监测平台，提供有关临床试验、药物研发、美国食品药品监督管理局 (FDA) 审批、FDA 监管、专利新闻、制药新闻、生物技术公司新闻等方面的最新消息、文章和资源。 30 万+名顶尖生物技术专业人士依靠 Fierce Biotech 获取当天重大新闻的内部简报。 点击此处免费注册。

媒体联系方式

David James

Media Advisor

DMG Agency

Team@dmg-agency.com

本次入围宣布的配图详见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a67ab9a8-70d0-405d-8d36-f1668a2ac937