Periodemeddelelse Q1-2025

Selskabet har opnået følgende resultat for første kvartal 2025:

EBIT: negativt DKK 0.6 mio.

Finansielle poster: negativt DKK 0.3 mio.

Egenkapital ultimo marts 2025: DKK 18.3 mio.





Business update:

Selskabet fortsætter med at eksekvere på sin nye strategi fra oktober 2024 (Se selskabsmeddelelse 21/2024 samt 33/2024), hvor selskabets nye formål/vision er at skabe højst mulig værdi for sine aktionærer ved at indgå i strategiske medejerskaber i selskaber med potentiale, hvor vi kan tilføre værditilvækst i investeringen samt at erhverve solide aktiver, som kan skabe afkast for at understøtte selskabets drift.

Som led i denne strategi kan der rejses yderligere kapital via emissioner så selskabet herved opnår en bedre kritisk masse til at dække de faste omkostninger. Selskabet har I Q1-2025 fortsat sit arbejde på at optimere sin ejendom/investeringer samt afdækket en række nye muligheder, og dette arbejde vil fortsætte. I tillæg hertil har selskabet fået nye kompetencer ombord i sin bestyrelse på den seneste generalforsamling hvor tidligere ledende partner i EY Lars Tylvad Andersen indtrådte i selskabets bestyrelse

Forventninger:

Den tidligere udmeldte guidance for året om et negativt driftsresultat på DKK 3 til 4 mio. fastholdes.





