Selskabsmeddelelse 36/2025                                                                    


25. november 2025                                                                                                          


FINANSKALENDER 2026 

Nedenfor er oversigt over selskabets opdaterede finanskalender for 2026.

Mandag den 30. marts 2026Årsrapport 2025
Tirsdag den 28. april 2026Ordinær generalforsamling kl. 10
Torsdag den 21. maj 2026Periodemeddelelse for første kvartal
Onsdag den 26. august 2026Delårsrapport for første halvår
Fredag den 20. november 2026Periodemeddelelse for tredje kvartal


Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

