Selskabsmeddelelse 36/2025
25. november 2025
FINANSKALENDER 2026
Nedenfor er oversigt over selskabets opdaterede finanskalender for 2026.
|Mandag den 30. marts 2026
|Årsrapport 2025
|Tirsdag den 28. april 2026
|Ordinær generalforsamling kl. 10
|Torsdag den 21. maj 2026
|Periodemeddelelse for første kvartal
|Onsdag den 26. august 2026
|Delårsrapport for første halvår
|Fredag den 20. november 2026
|Periodemeddelelse for tredje kvartal
Med venlig hilsen
Strategic Partners A/S
Bestyrelsen
For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609
Vedhæftet fil