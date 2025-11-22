PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2025:





Selskabsmeddelelse 35/2025

21. november 2025

PERIODEMEDDELELSE TREDJE KVARTAL 2025:

Selskabet har opnået følgende resultat for årets første ni måneder:

EBIT: negativt DKK 1.7 mio.

Finansielle poster: DKK 1.1 mio.

Resultat: negativt DKK 0.6 mio.

Egenkapital ultimo september 2025: DKK 18.7 mio.

Selskabet fortsætter med at eksekvere på sin nye strategi fra oktober 2024 (Se selskabsmeddelelse 21/2024 samt 33/2024). Selskabets formål/vision er at skabe højst mulig værdi for sine aktionærer ved at indgå i strategiske medejerskaber i selskaber med potentiale, hvor vi kan tilføre værditilvækst i investeringen samt at erhverve solide aktiver, som kan skabe afkast for at understøtte selskabets drift.

Som led i denne strategi kan der rejses yderligere kapital via emissioner så selskabet herved opnår en bedre kritisk masse til at dække de faste omkostninger.

Selskabet har fortsat sit arbejde på at optimere sin ejendomsinvestering samt afdækket en række nye muligheder, og dette arbejde vil fortsætte. Selskabet har i oktober 2025 foretaget sin tredje strategiske investering, idet selskabet har erhvervet en ejerandel på 10% af selskabet Avium Fund I ApS, se selskabsmeddelelse 34/2024.

Den tidligere udmeldte guidance for året om et negativt EBIT på DKK 2 til 3 mio. fastholdes.

Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

