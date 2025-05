Au-delà de la collecte : Le rapport annuel 2024 d’AgriRÉCUP met en valeur l’impact de l’innovation au moyen de partenariats en agriculture durable

ETOBICOKE, Ontario, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment publié, le rapport annuel 2024 d’AgriRÉCUP dévoile les partenariats innovants et les résultats percutants qui assurent un avenir plus vert à l’agriculture canadienne.

En 2024, AgriRÉCUP a contribué à récupérer plus de dix millions de kilogrammes de plastiques et de produits agricoles. Cette quantité inclut des contenants de pesticides et de fertilisants, des sacs-silos à grains, des plastiques d’ensilage, de la ficelle, etc. Ces résultats reposent sur l’engagement des agriculteurs canadiens et de leurs partenaires tout au long de la chaîne de valeur.

« Le rapport annuel 2024 d’AgriRÉCUP rend hommage aux agriculteurs, aux partenaires du programme et au personnel des points de dépôt. Tous nous ont aidés à évoluer d’un programme de collecte limité à un seul type de contenants à nos débuts pour devenir un meneur national du recyclage agricole. La progression résulte de la mise en place de programmes dont les agriculteurs ont besoin, auxquels ils font confiance et qu’ils utilisent, jour après jour, année après année », a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP.

Le rapport complet détaille la stratégie d’AgriRÉCUP pour une croissance durable de l’agriculture canadienne. Celle-ci passe par la mise à l’échelle, l’innovation et la collaboration. Plusieurs réalisations clés de 2024 l’illustrent clairement :



96 600 barils et réservoirs recyclés de pesticides et de fertilisants, une augmentation de 8 % par rapport à 2023.

Le recyclage de la tubulure acéricole a atteint 733 000 kg, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2023.

Expansion du ramassage chez les exploitations génératrices de grands volumes dans l’ouest du Canada.

En Alberta, lancement du concours « Great Twine Round-Up » pour inciter les jeunes à pratiquer l’agriculture circulaire. Le premier tirage a eu lieu en janvier 2025. Le concours se terminera en mai 2025.

L’année 2024 laisse aussi sa marque avec 996 000 kilogrammes de sacs (semences, pesticides, fertilisants, inoculants, moulée, produits horticoles) collectés, un bond de 26 % par rapport à 2023.

Augmentation de la participation au programme de recyclage des sacs de moulée, de litière et des sacs de mousse de tourbe.

En Saskatchewan, dans le cadre du premier programme de responsabilité élargie des producteurs (REP), 1,77 million de kilogrammes de sacs-silos à grains ont été collectés.





Au moyen de l’innovation continue et de partenariats solides, AgriRÉCUP amorce un véritable changement : la mise en place de solutions pratiques de recyclage. Elles soutiennent les agriculteurs canadiens et renforcent une économie agricole circulaire et durable.

Au sujet d'AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

