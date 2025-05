Huit jeunes talents honorés lors des Prix Fiera Capital 2025 pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche en santé

MONTRÉAL, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, huit étudiants et étudiantes d’exception en médecine et en sciences de la santé issu(e)s des communautés noires, autochtones et autres groupes racisés ont reçu les Prix Fiera Capital 2025 pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche en santé. Ces prix importants célèbrent l’excellence académique et soutiennent la relève issue de la diversité dans la recherche scientifique.

Lancées en 2022 dans le cadre d’un partenariat entre Corporation Fiera Capital (Fiera), la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (L’Institut), ces bourses visent à offrir un soutien financier essentiel aux jeunes chercheurs et chercheuses issu(e)s des communautés noires, autochtones et autres groupes racisés – des groupes historiquement sous-représentés dans le financement en recherche scientifique. Ces bourses de 120 000 $ offertes par Fiera sur une période de trois ans soutiennent les talents émergents et contribuent à l’avancement de projets de recherche inclusifs.

« Soutenir ces étudiants et étudiantes est un privilège. Leur passion, leur persévérance et leur engagement à faire progresser la science au service de toutes les communautés sont tout simplement inspirants. Nous n’investissons pas seulement dans la recherche; nous aidons des leaders de demain dont le travail façonnera la manière dont les soins seront abordés et dispensés. »

– Flora Sousa, vice-présidente principale, ressources humaines, chez Fiera Capital

Obtenir du financement tôt dans sa carrière peut faire toute la différence pour un chercheur ou une chercheuse, alors qu’un manque de soutien peut fortement compromettre son parcours. Cela est particulièrement vrai pour les scientifiques issus des communautés racisées, qui sont confrontés à des obstacles systémiques supplémentaires à chaque étape de leur carrière. Les Prix Fiera Capital visent à lever ces barrières en offrant non seulement un soutien financier, mais aussi un accès à de la formation et du mentorat par des spécialistes de leur domaine à L’Institut.

« À L’Institut, nous sommes fiers de créer un environnement de recherche inclusif et collaboratif qui reflète notre Vision 2030, soit l’avancement de la santé de précision à toutes les étapes de la vie. En tant qu’institut reconnu mondialement, nous nous efforçons d’attirer des talents scientifiques de calibre international, des scientifiques porteurs d’idées audacieuses et transformatrices pour améliorer la santé humaine. Notre collaboration avec Fiera Capital et la Fondation du CUSM reflète notre mission commune d’accélérer les découvertes, d’améliorer les résultats en santé et d’assurer un accès équitable au financement de la recherche en amplifiant la voix de tous les scientifiques, en particulier de celles et ceux dont les perspectives ont été historiquement ignorées. »

– Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en de L’Institut

Voici les lauréats et lauréates des Prix Fiera Capital 2025 pour la diversité, l’équité et l’inclusion dans la recherche en santé :

Abdelrahman M. Alokda, étudiant au doctorat en neurosciences, qui étudie la manière dont certaines substances naturelles ou chimiques, les composés bioactifs, pourraient aider à ralentir le vieillissement et à protéger le cerveau contre des troubles tels que la maladie d’Alzheimer.

Yousra Benslimane, étudiante à la maîtrise en pathologie, qui développe de minuscules systèmes intelligents d’administration des médicaments appelés nanoparticules lipidiques. Ces systèmes inspirés des messagers naturels de l’organisme aident les traitements à ARNm – comme les vaccins ou la thérapie génique – à atteindre les bonnes cellules et être plus efficaces.

Maria Kristina Cunanan, étudiante à la maîtrise en médecine expérimentale, qui étudie la manière dont la détresse psychologique, notamment l’anxiété et la dépression, exerce une influence sur le risque de maladies cardiaques et comment ces effets varient selon le sexe et le genre des personnes.

Aura Andrea Tamez Gonzalez, étudiante au doctorat en neurosciences, qui étudie la manière dont les systèmes naturels de résilience de l’organisme – les mécanismes par lesquels nos cellules se protègent et se réparent – peuvent affecter la longévité et la probabilité de développer des troubles du cerveau comme la maladie d’Alzheimer ou le Parkinson.

Yi Yvonne Jin, étudiante au doctorat en nutrition clinique, qui étudie le rôle des produits laitiers et de la consommation de matières grasses laitières sur la santé des personnes atteintes de prédiabète (dont la glycémie est plus élevée que la normale, mais qui n’ont pas encore reçu un diagnostic de diabète).

Maisha Maliha Promi, étudiante au doctorat en neurosciences, qui utilise une approche de la géroscience – c’est-à-dire l’étude de la contribution du vieillissement au développement de maladies – dans le but de découvrir de nouvelles façons de traiter les troubles neurodégénératifs.

Anabel Selemon, étudiante à la maîtrise en épidémiologie, qui cherche une façon de mieux protéger les immigrants et immigrantes contre la tuberculose en étudiant la fréquence d’utilisation d’un traitement préventif chez les personnes immigrantes en Colombie-Britannique.

Aditi Singh, étudiante à la maîtrise en réadaptation et ergothérapie, qui étudie un nouvel outil en ligne appelé GETONTRAK, qui aide les personnes ayant reçu une greffe de rein à prendre soin de leur santé après l’opération.

Les lauréats et lauréates des prix Fiera Capital ont été sélectionné(e)s par un comité multidisciplinaire sur la base de l’excellence de leur dossier académique, de leur compréhension des défis systémiques rencontrés dans leur parcours de recherche et de leur potentiel d’influencer d’autres chercheurs et chercheuses issu(e)s de groupes racisés.

« La Fondation du CUSM est fière de s’associer à Fiera Capital dans le cadre de notre mission de soutenir un écosystème de recherche en soins de santé plus inclusif et d’offrir un soutien crucial à de jeunes chercheurs et chercheuses issu(e)s des communautés noires, autochtones et autres groupes racisés. Ces prix témoignent de notre reconnaissance de la diversité en tant que moteur de découvertes et de changements. Nous sommes honorés d’aider ces chercheuses et chercheurs émergents à réaliser leurs ambitions et à contribuer à façonner un monde plus sain et plus équitable. »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

