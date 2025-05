Le CN investira 615 M$ en Colombie-Britannique pour augmenter la capacité et stimuler une croissance durable

VANCOUVER, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui son intention d’investir environ 615 M$ CA en Colombie-Britannique dans le cadre de son programme d’investissements en immobilisations pour 2025. Cet investissement soutiendra l’entretien des voies et les initiatives d’infrastructure stratégiques à l’échelle de la province. Il s’agit notamment de nombreux projets pluriannuels visant à accroître la fluidité dans le corridor de Vancouver et à renforcer la capacité du réseau du CN à partir de Prince Rupert et dans l’Ouest canadien. Le tout permettra d’assurer le transport sécuritaire des marchandises, ainsi qu’une croissance durable à long terme en Colombie-Britannique et sur l’ensemble du réseau du CN.

« Nous croyons qu’investir dans notre réseau, c’est bâtir l’avenir. Nos investissements d’infrastructure continus en Colombie-Britannique renforceront la résilience et l’efficacité de notre réseau dans toute la province. Nous continuons de nous concentrer sur la prestation d’un service exceptionnel à nos clients et à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, stimulant du même coup la croissance économique en Amérique du Nord et dans les collectivités où nous exerçons nos activités. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

« L’investissement du CN reflète le rôle essentiel que joue la Colombie-Britannique dans le réseau de transport et de commerce du Canada. Le renforcement de l’infrastructure ferroviaire à l’échelle de notre province, tant dans les centres urbains que dans les plus petites collectivités, contribuera à accroître la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à assurer un transport efficace et fiable des marchandises. »

- Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transit, gouvernement de la Colombie-Britannique

En 2024, le CN a investi environ 554 M$ CA en Colombie-Britannique pour l’entretien des voies et la mise en place d’initiatives d’infrastructures clés. Voici quelques points saillants de cet investissement :

Plus de 22 M$ pour des projets de prolongement de voies d’évitement visant à améliorer la fluidité le long des corridors clés du port de Vancouver jusqu’à Kamloops et, au Nord, à Fort St. John.

L’avancement de projets visant à améliorer la fluidité et la capacité dans la région du Grand Vancouver, dont un investissement initial de 7,6 M$ dans le projet pluriannuel du viaduc Holdom, 2 M$ dans l’amélioration du tunnel Thornton, et 7 M$ dans la modernisation des ponts de Lulu Island et du fleuve Fraser.

La Colombie-Britannique en chiffres :

Effectif : environ 2 698 personnes

Milles de parcours en exploitation : 2 797

Investissements communautaires : 2,7 M$ en 2024

Dépenses à l’échelle locale : 559 M$ en 2024

Impôts et taxes en espèces versés : 241 M$ en 2024





Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.