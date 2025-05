Sur recommandation du Comité ad hoc, le Conseil de surveillance de Tarkett réitère un avis motivé favorable sur le caractère équitable de l’Offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire.

Cet avis motivé favorable fait suite à la remise par Finexsi d’un addendum à son attestation d’équité confirmant le caractère équitable de l’Offre.

PARIS, FRANCE, 22 MAI 2025 - À la suite d’observations de certains actionnaires minoritaires de Tarkett concernant l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPR-RO) sur les titres de Tarkett initiée par Tarkett Participation au prix de 17 euros par action1 (l’« Offre ») et de la remise par Finexsi, agissant en qualité d’expert indépendant2, d’un addendum à son attestation d’équité confirmant le caractère équitable de l’Offre, le Conseil de surveillance de Tarkett a, sur recommandation du Comité ad hoc, réitéré son avis motivé et confirmé que l’Offre est dans l’intérêt de Tarkett, de ses actionnaires et de ses salariés.

L’addendum au rapport de Finexsi ainsi que la réitération de l’avis motivé du Conseil de surveillance sur recommandation du Comité ad hoc ont été mis à disposition sur le site internet de Tarkett (Offre publique de retrait — Investisseurs — Tarkett Group).

Le projet d’Offre demeure soumis à l’examen de l’AMF3.

Avertissement

L’Offre est faite aux actionnaires de Tarkett situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre sans nécessiter de la part de Tarkett Participation l’accomplissement de formalités supplémentaires.

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

1 Voir communiqué de presse du 24 avril 2025.

2 Voir communiqué de presse du 20 février 2025.

3 La documentation d’Offre est disponible sur le site internet (Offre publique de retrait — Investisseurs — Tarkett Group).

