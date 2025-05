iHerb lance la gamme de produits de beauté California Gold Nutrition® BEAUTY

IRVINE, Californie, 23 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, acteur majeur des domaines de la santé et du bien-être à l’échelle mondiale, annonce fièrement le lancement de sa nouvelle gamme complète de soins personnels formulée à partir d’ingrédients de qualité supérieure et axée sur le bien-être intérieur, à savoir California Gold Nutrition® BEAUTY. La marque innove à l’appui d’une collection ciblée de produits et soins capillaires multivitaminés performants et « propres », conçus pour conserver des cheveux en bonne santé et pleins de vitalité.

Plus grande marque maison d’iHerb, mais aussi la plus appréciée, California Gold Nutrition étend désormais son empreinte aux produits de beauté, de toilette et de soins personnels, à l’heure où le secteur des cosmétiques connaît une croissance de taille qui devrait porter sa valorisation mondiale 2025 à 1 000 milliards de dollars.* Cette nouvelle gamme repose sur la notion d’une beauté venue intégralement de l’intérieur et s’attache au bien-être interne en conjuguant des compléments alimentaires élaborés par des experts et des soins topiques formulés à partir d’ingrédients propres et de qualité supérieure.

« Le lancement de California Gold Nutrition BEAUTY marque une avancée majeure de l’une de nos priorités stratégiques, à savoir l’enrichissement continu de notre offre de produits », souligne Lindsey Wiefels, vice-présidente principale des achats chez iHerb. « Cette gamme à la fois riche et abordable permet aux consommateurs du monde entier d’adopter une routine de soins personnels axée sur la santé, et qui commence par des cheveux forts et éclatants, nourris de l’intérieur », poursuit-elle.

À l’horizon des prochains mois, la gamme California Gold Nutrition BEAUTY se développera davantage pour intégrer des collections de produits dédiés aux soins corporels et de la peau. Il est notamment question, entre autres, de sérums riches en collagène, de soins hydratants, de baumes apaisants ou de poudres énergisantes à boire, le tout étant destiné à aider les adeptes à établir des routines complètes de soins personnels.

Des produits multivitaminés de premier choix visant à renforcer la santé capillaire

L’ouverture de cette gamme passe par des multivitamines spécialisées pour les cheveux et pleinement compatibles avec les fibres capillaires masculines et féminines, développées en collaboration avec le Dr Michael T. Murray, conseiller scientifique principal chez iHerb. 120 gélules végans sont ainsi proposées à un prix d’entrée suggéré d’environ 34 dollars, à savoir que chaque formule complète contient des vitamines, des minéraux et des nutriments essentiels, dont de la biotine à haute dose, ainsi qu’un complexe dermique capillaire composé de tocotriénols mixtes, phytostérols, céramides et extraits botaniques, tous soigneusement sélectionnés pour nourrir les follicules pileux.**

Multivitamines capillaires pour cheveux féminins : formulées pour un apport complet, ces multivitamines contribuent à rendre vos cheveux plus épais, plus longs et en meilleure santé.

: formulées pour un apport complet, ces multivitamines contribuent à rendre vos cheveux plus épais, plus longs et en meilleure santé. Multivitamines capillaires pour cheveux masculins : une véritable solution alternative d’origine végétale composée de vitamines et de minéraux essentiels pour appuyer la vitalité et la croissance de vos cheveux.

« Chez iHerb, nous estimons que la véritable beauté commence au niveau cellulaire. En concevant la gamme California Gold Nutrition BEAUTY, nous avons voulu conjuguer les effets de la biotine concentrée à ceux des plantes naturelles les plus efficaces pour renforcer la santé des cheveux », observe le Dr Murray. « Nous élaborons ces formules pour apporter de bons résultats sans sacrifier la sécurité ni la pureté, notre objectif restant d’aider chacun à se sentir à l’aise avec sa propre beauté naturelle — alimentée, résistante et rayonnante. »

Autorité mondialement reconnue en médecine naturelle, le Dr Michael Murray a récemment publié un article complet et fondé sur des données scientifiques sur le Centre du bien-être iHerb, qui dresse l’inventaire des vitamines et suppléments essentiels jouant en faveur d’une croissance capillaire naturelle.

Une collection de soins capillaires élaborés à partir de plantes

En complément des multivitamines, la nouvelle gamme intègre une collection capillaire topique signature au parfum vivifiant de romarin et de menthe, destinée à un rituel rafraîchissant quotidien. Ces produits sans parabènes, sulfates, paraffines, huiles minérales ou composés DEA ne sont pas testés sur les animaux. Ils sont proposés à un prix de vente conseillé de 10 dollars. La collection comprend les produits suivants :

Le shampooing fortifiant est conçu pour nettoyer et revitaliser vos cheveux grâce à la biotine et aux huiles nourrissantes de coco et de babassu qu’il renferme. Sa mousse généreuse vous apporte une brillance supérieure.

est conçu pour nettoyer et revitaliser vos cheveux grâce à la biotine et aux huiles nourrissantes de coco et de babassu qu’il renferme. Sa mousse généreuse vous apporte une brillance supérieure. L’après-shampoing fortifiant hydrate vos cheveux en profondeur et les rend lisses, plus doux, plus forts, mais aussi plus faciles à coiffer.

hydrate vos cheveux en profondeur et les rend lisses, plus doux, plus forts, mais aussi plus faciles à coiffer. Enrichi en romarin, huile de sésame, biotine, miel et huile de coco, le masque capillaire fortifiant est un soin intensif à appliquer chaque semaine pour apporter une nutrition supérieure à vos cheveux et les aider à mieux se renouveler.

est un soin intensif à appliquer chaque semaine pour apporter une nutrition supérieure à vos cheveux et les aider à mieux se renouveler. L’huile fortifiante pour cheveux et cuir chevelu est une formule soyeuse à absorption rapide, aux propriétés apaisantes pour votre cuir chevelu et qui accentue la brillance de vos cheveux. Des notes rafraîchissantes d’arbre à thé et de menthe se dégagent de son parfum.

À propos de iHerb :

iHerb est l’un des principaux détaillants en ligne au monde à proposer une sélection unique de vitamines, minéraux, compléments alimentaires et d’autres produits dédiés à la santé et au bien-être, y compris des produits de nutrition sportive, de beauté, de toilette et de soins personnels, des produits d’épicerie, pour bébés et pour animaux de compagnie de plus de 1 800 marques de confiance. À l’appui de son équipe internationale de 3 000 employés, iHerb séduit près de 13 millions de clients répartis dans 180 pays, et dans 22 langues. Son réseau logistique sophistiqué s’appuie sur sept centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis et en Asie, garants d’une expérience d’achat fiable et fluide. Fondée en 1996 dans la charmante partie méridionale de la Californie, iHerb a pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.iherb.com et suivez iHerb sur Facebook, Instagram et TikTok.

