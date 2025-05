OSE Immunotherapeutics annonce que son partenaire Boehringer Ingelheim présentera des premières données cliniques issues de deux essais en cours

sur la modulation de l’immunité innée et l’activité antitumorale via le

blocage de SIRPα à l’ASCO 2025

BI 765063, en combinaison avec l’anticorps inhibiteur du récepteur de mort cellulaire programmée-1 (PD-1) ezabenlimab et cetuximab, a démontré un profil de tolérance favorable ainsi que des signaux d’efficacité potentiellement prometteurs en deuxième ligne de traitement chez des patients atteints d’un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (CCSTC) récidivant ou métastatique (R/M).

L’inhibiteur de SIRPα de nouvelle génération BI 770371 a montré une bonne tolérance en monothérapie et en association avec l’inhibiteur de PD1 ezabenlimab, dans un essai d’escalade de dose chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. L’évaluation de BI 770371 se poursuit dans une étude de Phase 1b en première ligne de traitement chez des patients atteints d’un CCSTC R/M.

Nantes, France, 23 mai 2025, 7 heures – OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), est heureux d’annoncer que son partenaire Boehringer Ingelheim présentera les nouvelles données cliniques de deux essais de phase précoce évaluant le point de contrôle immunitaire inné de SIRPα (signal regulatory protein α) au congrès annuel de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra à Chicago (IL, États-Unis) du 30 mai au 3 juin 2025.

Dans une étude de Phase 1b menée par Boehringer, son anticorps monoclonal first-in-class potentiel

BI 765063 a montré un profil de sécurité gérable ainsi que des premiers signaux d’activation immunitaire, et une activité antitumorale accrue en association avec ezabenlimab, inhibiteur de PD-1, et cetuximab chez des patients atteints d’un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (CCSTC) récurrent ou métastatique (R/M).1

Par ailleurs, dans un essai de Phase 1 en ouvert mené par Boehringer, son anticorps monoclonal SIRPα de nouvelle génération, BI 770371, en monothérapie ou en association avec l’inhibiteur de PD-1 ezabenlimab, a montré une bonne tolérance chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Aucune toxicité dose-limitante n’a été observée dans aucun des deux bras de traitement, et la dose maximale tolérée n’a été atteinte dans aucun des groupes.2

« Les premiers résultats de ces programmes précoces sont encourageants et renforcent le portefeuille robuste de Boehringer en immuno-oncologie qui vise à accélérer les traitements anticancéreux de nouvelle génération afin de répondre aux besoins non satisfaits des patients », commente Mike Akimov, Head of Medicine, Therapy Area Oncology de Boehringer Ingelheim. « Boehringer développe différentes approches complémentaires pour activer le système immunitaire contre les cellules cancéreuses et le blocage de SIRPα associé à un inhibiteur de PD-1 représente une stratégie prometteuse. Nous sommes impatients de voir si cette double activation pourra conduire à une réponse antitumorale plus large et plus durable à mesure que les programmes avanceront ».

BI 765063 et BI 770371 sont conçus pour bloquer le signal « don’t eat me » utilisé par les cellules cancéreuses pour se cacher du système immunitaire. En ciblant SIRPα, ces anticorps aident les cellules immunitaires telles que les macrophages à reconnaître et à détruire les cellules tumorales, renforçant ainsi les défenses naturelles de l’organisme.3

Ces deux anticorps ont été développés en partenariat avec OSE Immunotherapeutics, Boehringer étant seul en charge de la suite du développement clinique et de la commercialisation. Boehringer poursuivra avec l’anticorps inhibiteur SIRPα perfectionné de nouvelle génération BI 770371 qui sera maintenant évalué dans une étude de Phase 1b.

Informations sur les présentations

Titre : An Open-Label, Phase Ib Trial of the SIRPα Inhibitor BI 765063 in Combination with the PD-1 Inhibitor Ezabenlimab and Cetuximab in Patients (pts) with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma ​

Numéro d’abstract : 6019

Type/titre de la session : Rapid Oral Abstract – Developmental Therapeutics – Immunotherapy

Date/Heure : 1er juin 2025 – 11:30am – 1:30pm CDT

Titre : An Open-label, Phase I Trial of the SIRPα Monoclonal Antibody, BI 770371, Alone and in Combination with the PD-1 Inhibitor Ezabenlimab in Patients with Advanced Solid Tumors

Numéro d’abstract : 2515

Type/titre de la session : Rapid Oral Abstract – Developmental Therapeutics – Immunotherapy

Date/Heure : 1er juin 2025 – 11:15am – 12:45pm CDT

À PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim est une entreprise biopharmaceutique active en santé humaine et animale. En tant que l’un des investisseurs les plus importants du secteur en recherche et développement, le laboratoire a pour objectif de développer des traitements innovants qui peuvent améliorer et prolonger des vies, dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Indépendant depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s’appuie sur une vision de long terme, en intégrant le développement durable tout le long de sa chaîne de valeur. Environ 54 500 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays pour construire un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

