Orange : Le Crédit Coopératif a signé un protocole d’accord avec Orange en vue  de l’acquisition de la fintech Anytime

Le Crédit Coopératif a signé un protocole d’accord avec Orange en vue de l’acquisition de la fintech Anytime

Paris, 23 mai 2025

Dans le cadre des ambitions de son nouveau plan stratégique à 2030 « 100% engagés », le Crédit Coopératif poursuit sa stratégie de développement en s’engageant dans des discussions exclusives avec Orange Bank, filiale à 100% détenue par le groupe Orange, pour acquérir « Anytime », une fintech spécialisée dans l’accompagnement des associations.

« Pour atteindre ses ambitions de développement à horizon 2030, le Crédit Coopératif souhaite renforcer son offre digitale, en particulier pour sa clientèle des petites et moyennes associations. Anytime propose des services simples et innovants qui répondent tout à fait aux nouveaux besoins de cette clientèle. » précise Pascal Pouyet, Directeur Général du Groupe Crédit Coopératif.

« Nous sommes heureux d’avoir initié ces discussions avec le Crédit Coopératif, une banque coopérative engagée dont l’offre est tout à fait complémentaire à celle d’Anytime. Après une période de développement avec le soutien d’Orange Bank, l’opportunité est ainsi donnée à Anytime de poursuivre son évolution, en particulier dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. » déclare Frederic Niel, Directeur Général d’Orange Bank.

Une acquisition au service du plan 2025-2030 « 100% engagés » du Crédit Coopératif.

Avec l’acquisition d’Anytime, le Crédit Coopératif affirme sa volonté de :

Renforcer sa présence sur son marché historique des associations

Compléter son modèle de distribution avec une offre 100 % digitale adaptée aux besoins de petites associations

Atteindre une part de marché sur les créations d’associations > 6% à 2030

Compléter son offre dédiée pour les grandes structures de l’ESS avec un outil avancé de gestion des dépenses et de flottes de cartes

Le Crédit Coopératif, la banque historique des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Avec une forte représentation d’associations et d’organismes d’intérêt général dans son portefeuille, le Crédit Coopératif est la banque de référence des acteurs de l’économie engagée et dispose ainsi d’une offre qui couvre l’ensemble des besoins de cette clientèle à travers un modèle de distribution hybride composé :

d’un réseau de 68 centres d’affaires et agences multi-marchés (particuliers, entreprises, associations) implantés dans les grandes agglomérations urbaines

d’une offre de banque à distance en France pour une clientèle de particuliers et petites associations

d’une banque d’affaires à impact pour accompagner les projets structurants des grandes organisations de l’ESS





Anytime, une fintech spécialisée sur le segment des associations.

Créée en 2014 et filiale d’Orange Bank depuis 2020, Anytime est une plateforme digitale de gestion de comptes et de services de paiement à destination des professionnels et des associations. Depuis 2 ans, elle s’est spécialisée et propose une offre innovante sur mesure pour les associations et les organismes à but non lucratif, incluant des outils avancés de gestion des dépenses.

Processus social

Les instances représentatives du personnel concernées au sein du groupe Orange et celles du Crédit Coopératif sont consultées sur ce projet en vue d’une possible réalisation de l’opération d’ici la fin de l’année 2025.

A propos du Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. www.credit-cooperatif.coop

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 125 800 salariés au 31 mars 2025, dont 69 700 en France. Le Groupe servait 294 millions de clients au 31 mars 2025, dont 256 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés). Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange. Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts médias Crédit Coopératif :

Tiara de Cerval- 06 99 95 82 84 – presse@credit-cooperatif.coop

fabienne salagnac – 06 82 39 43 77 – fabienne.salagnac@petitlama.fr

Contacts médias Orange

Emmanuel Gauthier – 06 76 74 14 54 - emmanuel2.gauthier@orange.com

Tom Wright – 06 78 91 35 11 - tom.wright@orange.com

Pièce jointe