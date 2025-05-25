Bitget 和 Cryptita Plays 攜手推出《兒童百科全書》激勵下一代

維多利亞，塞舌爾, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布與 Cryptita Plays 合作推出《兒童百科全書》 (Young Learners' Encyclopedia) ；這是一本圖文並茂的圖書，旨在透過引人入勝的故事和圖片，向兒童介紹區塊鏈和加密貨幣概念。

此次合作完美契合 Bitget 的 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 項目，讓世界各地的年輕人和少數群體都能接受區塊鏈教育。 此百科全書是一種新方式，可以簡化複雜主題，讓下一代從小喚起對加密貨幣的好奇心。

由 Cryptita Plays 撰寫的《兒童百科全書》將以有趣且適合兒童理解的方式，分解關鍵的 Web3 主題，例如去中心化和非同質化代幣 (NFT)。 該項目不僅針對兒童而設計，而且適合希望將面向未來的內容融入課堂的教育工作者。 作為推廣活動之一，這本書將在服務不足的地區發行，首先從菲律賓的學校和社區中心開始，因為在這些地方的人民能夠獲得區塊鏈教育的機會仍然有限。

Bitget 參與其中，體現公司鼓勵基層學習和創新的更廣泛策略。 這本百科全書將提供具有實踐意義、充滿創意的教育方法，協助兒童從小認識數碼經濟，讓人們長期參與。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「這本書不僅僅是極具創意的教育工具， 而且是透過故事、插圖和想像力，將下一代與 Web3 世界連接起來的橋樑。 這作品體現 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 的核心理念：賦權年輕人，並為少數群體發聲——他們正在推動這一領域實現真正的變革。 Web3 的未來屬於他們，就從這裡開始。」

公司將在適當時候公布有關《兒童百科全書》發行的更多細節，目標是在 2025 年底推出。 首次發行將在菲律賓開始，隨後計劃在全球推出。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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