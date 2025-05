Unlimit Group udsteder warrants

Selskabsmeddelelse nr. 16/2025

København, den 26. maj 2025



Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har i dag besluttet at tildele 305.000.000 warrants til medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere til selskabet.

Tildelingen sker i en kombination af en succes fee for gennemførelsen af transaktion med Unlimit Group A/S, sikring af kapitaltilførsel samt for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, ledelse og aktionærer - og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,02. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie á nominelt DKK 0,01.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,02 og ved beregning via en binomial model kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,00780, baseret på:

En aktiekurs på DKK 0,0195

En rentesats på 2,5%

En volatilitet af Unlimit Group A/S' aktier på 40%

En løbetid frem til den 31. december 2030

De tildelte warrants vester den 26. maj 2025.

Bestyrelsen blev på ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2024 bemyndiget til at udstede op til i alt 500.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion, bestyrelse og samarbejdspartnere samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til den 31. december 2030.

Der er nu i alt udstedt 357.500.000 warrants under denne bemyndigelse, så der resterer 142.500.000 warrants af bemyndigelsen.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000

Investor Kontakt

CEO Mads Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

