Lleida net aumentó su base de clientes activos en más de un veinticinco por ciento en el primer trimestre del año

Madrid, 26 de mayo. La tecnológica española Lleida.net aumentó su base de clientes activos en más de un 25 % en el primer trimestre del año.

A fecha de 31 de marzo del 2025, la empresa contaba con 6.053 clientes activos, frente a los 4.725 que registraba en la misma fecha del año anterior.

"Este incremento representa la mayor subida de clientes desde el año 2020, y explica que, por parte del mercado, los servicios digitales de confianza, que apenas eran una novedad hace cinco años, son ya una parte fundamental de la economía", explicó Sisco Sapena, CEO de la empresa.

La mayoría de los clientes de Lleida.net provienen de fuera de España. La empresa registra ya un 51,96 % de facturación internacional, frente al 48,05 % de clientes que tienen su sede en territorio español.

La empresa considera clientes activos aquellos a los que ha facturado al menos una vez en los últimos 24 meses.

De acuerdo con una información enviada hoy a BME Growth y a Euronext Growth, el ticket promedio de los principales clientes de la compañía ha subido de unos veinticinco mil doscientos euros trimestrales a algo por encima de veintinueve mil seiscientos euros en el primer trimestre del año.

Lleida.net ya observa que su mayor segmento de clientes son aquellos que consumen sus servicios de confianza por encima de cinco mil euros trimestrales.

"Nuestros clientes han crecido gracias a nosotros. Ya hemos observado una interesante evolución que muestra que nuestros mayores clientes son los que más uso hacen de nuestros servicios, como la firma o la notificación electrónica certificada, de forma recurrente", explicó Sapena.

Presentó recientemente los mejores resultados trimestrales de su historia, consecuencia de la ejecución efectiva de su plan de recuperación.

La empresa cuenta con más de trescientas cincuenta patentes internacionales en más de sesenta y cuatro países, y cotiza desde hace diez años en diferentes bolsas internacionales.



SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.