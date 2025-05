Communiqué de presse

Eviden présente SkyMon NG, un système de surveillance satellitaire pour les nouveaux systèmes spatiaux numériques et modulaires

Conçu pour les infrastructures Cloud et intégrant l’IA, SkyMon NG améliore la prédiction des interférences et l'efficacité opérationnelle

Paris, France – 26 mai 2025 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui le lancement de SkyMon NG1, une solution de surveillance des satellites de nouvelle génération. SkyMon NG permet aux opérateurs de gérer la complexité des systèmes de communication numérique par satellite, dont les comportements dynamiques tels que les sauts de faisceaux et le traitement embarqué. SkyMon NG garantit aux régulateurs une meilleure visibilité et un contrôle amélioré de l'utilisation du spectre. Il répond aux enjeux de surveillance en temps réel et d'optimisation des ressources, améliorant ainsi les performances des opérateurs tout en réduisant les coûts d'exploitation grâce à la virtualisation du segment sol, ce qui permet d’allouer les ressources de fréquences là où elles sont nécessaires.

Alors que les satellites de nouvelle génération évoluent, les charges utiles statiques étant remplacées par des systèmes flexibles reconfigurables par logiciel, et que la congestion du spectre radio et les exigences de qualité de service ne cessent d’augmenter, la surveillance des satellites doit s'adapter à ce comportement dynamique et reconfigurable.

Permettant la surveillance du comportement dynamique des satellites à très haut débit (VHT - Very High Throughput) multifaisceaux, SkyMon NG est conçu pour la surveillance des communications et du spectre radio des satellites et permet d’alerter plus rapidement les opérateurs et les régulateurs en cas de problèmes, d’améliorer la visibilité sur l'activité des satellites et d’intégrer la détection précoce des anomalies.

La complexité croissante des infrastructures du segment sol des communications par satellites nécessite des systèmes de surveillance directement opérationnels dans le cloud. L'architecture ‘prête pour le cloud’ de SkyMon NG garantit une intégration aux infrastructures hybrides ou entièrement basées sur le cloud.

SkyMon NG intègre des fonctionnalités d'IA pour une détection efficace des interférences et permet, en comparaison des systèmes d’ancienne génération, une meilleure classification de la source de l’interférence.

Conçu pour intégrer les attentes des clients en matière de mise à niveau progressive des systèmes existants, SkyMon NG réduit la nécessité d’effectuer des mises à niveaux majeures d'infrastructure. Son architecture évolutive permet aux opérateurs d'exploiter les serveurs et l'infrastructure existants et de réduire leurs coûts tout en accédant aux technologies de nouvelle génération.

Bruno Milard, Directeur de l’entité Électronique de Défense et Aéronautique, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Eviden est fier de lancer SkyMon NG, solution de nouvelle génération qui intègre notre cœur d’expertise et apporte de nouvelles fonctionnalités et technologies de pointe. Grâce sa capacité de surveillance des satellites numériques haut débit multifaisceaux et à son architecture « prête pour le cloud », SkyMon NG garantit une surveillance et une utilisation efficace des ressources satellitaires et offre un avantage stratégique aux opérateurs qui cherchent à optimiser les performances des satellites de nouvelle génération. »

À propos d’Eviden1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

Les activités Eviden regroupent les marques suivantes : AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2025.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

